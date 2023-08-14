Америка ввела санкции против владельцев «Билайна»

США ввели санкции против основателей «Альфа-групп» и LetterOne (основной владелец Veon), включая Михаила Фридмана и Петра Авена. Также санкции введены против «Российского союза промышленников и предпринимателей» из-за его деятельности в технологическом секторе России.

Санкции против основателей «Альфа-групп»

Власти США ввели санкций против основателей консорциума «Альфа-групп» и инвестиционной компании LetterOne: Михаила Фридмана, Петра Авена, Алексея Кузьмичева и Германа Хана. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США.

«Состоятельные российские элиты должны избавиться от мысли о том, что они могут вести бизнес как обычно», - пояснил замминистра финансов Уолли Адейемо (Wally Adeyemo).

Как появилась «Альфа-групп» и ее международная экспансия

Фридман, Хан и Кузьмичев являются основателями «Альфа-групп». В середине 1990-х к ним присоединился Авен, который до той пор поры был министром внешнеэкономической деятельности России. Долгое время Авен был президентом Альфа-банка - базового актива «Альфа-групп».

В конце 1990-х «Альфа-групп» стала совладельцем «Тюменской нефтяной компании» (ТНК), которая после слияния с российскими активами британской BP была преобразована в «ТНК-BP».

В 2011 г. «Альфа-групп» вышла на рынок телекоммуникаций, приобретя крупные доли в сотовом операторе «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), операторе фиксированной связи Golden Telecom и украинском сотовом операторе «Киевстар».

В 2009 г. «Вымпелком» и «Киевстар» были объединены в группу Vimpelcom со штаб-квартирой в Амстердаме. Впоследствии Vimpelcom был переименован в Veon.

В 2013 г. «ТНК-BP» был продан «Роснефти» за $55 млрд. После этого «Альфа-групп» создает отдельную инвестиционную компанию – LetterOne, сфокусированную на международную деятельность. В LetterOne передается и доля «Альфа-групп» в Vimpelcom/Veon.

Жизнь в Лондоне под санкциями

Весной 2022 г., после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, Евросооюз и Великобритания ввели санкции против Авена и Фридмана. Затем под санкции попали также Хан и Кузьмичев.

После этого Хан и Кузьмичев продали свои доли в «Альфа-банке» и LetterOne. Доли в «Альфа-банке» были проданы Андрею Косогову, одному из старейших топ-менеджеров группы. Возможно, он же выкупил доли Хана и Кузьмичева в LetterOne.

В совокупности Фридман и Авен владеют 49,99% в LetterOne, что не делает саму инвестиционную компанию субъектом санкций (Фридману принадлежит 37,86% акций, Авену 12,8%). Кроме того, доля LetterOne в Veon составляет 47,85%, что также дает «защиту» Veon от попадания в санкционные списки.

В конце 2022 г. Veon решил продать «Вымпелком» топ-менеджменту оператора во главе с его гендиректором Александром Торбаховым. Сумма сделки составит 320 млрд руб., большая часть этой суммы придется на принятие задолженности Veon.

Фридман и Авен также ведут переговоры о продаже Косогову своих долей в Альфа-банке. Таким образом, основатели «Альфа-групп» хотят максимально дистанцироваться от России. Также об магната пытаются оспорить в судебном порядке введение против них санкций.

Авен и Фридман, несмотря на введение санкций, продолжают жить в Лондоне. Но их траты оказались значительно ограничены британскими властями – до несколько тысяч долларов в месяц. Оба магната жаловались на последствия такой «нищенской» жизни: в частности, они не могут нанять уборщиц для своих домов и пользоваться услугами личных водителей.

В конце 2022 г., по сообщению агентства ТАСС, Михаила Фридмана арестовали по обвинению в отмывании денег. В «Альфа-банке» факт ареста своего акционера отрицали. Возможно, он был помещен под домашней арест. Весной 2023 г. британская газета Financil Times подтвердила предъявление обвинения Фридману в Великобритании, добавив, что часть из них уже была снята.

Санкции против РСПП

Кроме того, США ввели санкции в отношении Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В сообщении Минфина США указывается, что причиной такого шага является участие РСПП в российском технологическом сектор.

В частности, в РСПП действует множество координационных советов, в том числе по вопросам импортозамещения, технологической независимости и развития технологий. Кроме того, РСПП участвует в деятельности, связанной с ответом России на вводимые против нее санкции.