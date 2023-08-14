CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Телеком Интернет Цифровизация ИТ в госсекторе Техника Импортонезависимость
|

Надо вложить 300 миллиардов, чтобы «допилить» ОС «Аврора» до iOS и Android

Для доработки и адаптации ОС «Аврора» потребуется 300 млрд руб. до 2027 г., заявили в Роскомнадзоре. В России также предложили создать ассоциацию разработчиков мобильных ОС для ухода от зависимости от американских платформ.

Вложения в «Аврору»

Доработку и адаптацию к устройствам российскую мобильную операционную систему (ОС) «Аврора» оценили в 300 млрд руб. до 2027 г. Об этом завили представители Роскомнадзора на совещании с разработчиками мобильных ОС и производителями смартфонов, пишет «Коммерсант».

Предполагается, что в 2027 г. ОС «Аврора» выйдет в потребительский сегмент.

На встрече с Роскомнадзором также прозвучала идея создания в России ассоциации разработчиков мобильных ОС, сообщил собеседник издания. Об этом и о сумме инвестиций в ОС «Аврора» знает и гендиректор НТЦ ИТ РОСА Олег Карпицкий.

На совещании, которое состоялось 9 августа 2023 г., обсуждали независимость отечественных сетей. На нем присутствовали представители «Аквариуса», Yadro, «Лаборатории Касперского» и прочие.

Для чего это нужно

По данным источника издания, на совещании обсуждалось повышение конкурентоспособности российских мобильных ОС («Аврора», «Роса» и других). При условии развития этих систем, власти рассчитывают, что их можно будет использовать не только госслужащим и сотрудникам компаний, но и обычным пользователям.

avrora.jpg
Фото: «Ростех»
Роскомнадзор оценил доработку «Аврора» в 300 млрд рублей

Представитель Роскомнадзора сообщил изданию, что уменьшение зависимости российских сетей от иностранных мобильных платформ сейчас обсуждается. По его словам, в диалоге принимают участие российские производители мобильных устройств, ОС, а также приложений. Однако представитель службы отметил, что финансирование операционных систем «не являются предметом совещаний».

Как подтвердил изданию советник директора Фонда развития интернет-инициатив Дмитрий Алтухов, власти хотят уйти от полного доминирования на российском рынке американских мобильных ОС.

Однако гендиректор НТЦ ИТ РОСА, считает, что эффективнее вкладывать средства в развитие приложений для российских ОС. Сейчас, например, ОС «Аврора» все еще не может закрыть основные потребности заказчика из-за отсутствия необходимых пользователю приложений, отметил собеседник издания среди разработчиков ПО. Хотя для этой ОС и появляются новые программы, добавил он.

История «Авроры»

ОС «Аврора» была разработана на основе ОС Sailfish, созданной выходцами из Nokia, основавшими компанию Jolla. В 2015 г. компании-разработчики Sailfish начал контролировать бизнесмен Григорий Березкин. Спустя три года мобильный оператор «Ростелеком» выкупил у предпринимателя контрольный пакет в организациях «Открытая мобильная платформа» (занимается разработкой «Авроры») и «Вортон», владеющих правами на Sailfish.

Сразу после случился ребрендинг — ОС «Аврору» начали развивать и продвигать как отечественную мобильную операционную систему, которая не зависит от иностранных вендоров ПО. Она получила сертификации ФСБ и ФСТЭК. В то же время, все эти гаджеты используют, в основном сотрудники госсектора и госкорпораций, на обычного потребителя ОС «Аврора» не ориентирована.

В середине декабря 2022 г. Минцифры одобрило проект «Ростелекома» в рамках дорожной карты развития «Нового общесистемного ПО» до 2030 г. Стоимость проекта, в рамках которого планируется выпуск партнерами 70 млн мобильных устройств для всех сегментов рынка — около 480 млрд руб.

В июле 2023 г. стало известно о том, что Минпромторг попросил российские производителей смартфонов и планшетных ПК разработать график адаптации мобильной ОС «Аврора» на свои устройства и начать продавать их в потребительском сегменте.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics выпустил рейтинг крупнейших игроков рынка ЦОД

Сети 6G в России появятся к 2035 г. 3G вымрет гораздо раньше

В Китае оттепель. Иностранцам разрешат иметь большую долю в VPN-сервисах ради улучшения инвестиционного климата

Россияне устали ждать помощи властей и сами научились эффективно бороться с мошенниками

«Ростех» создал защищенные мессенджеры для ОС «Аврора» и Android

Победа силовиков: в России запретят использовать основной диапазон частот для 5G

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Зачем нужны самоуничтожающиеся сообщения и как ими пользоваться в Telegram, WhatsApp, ВКонтакте и Viber

Обзор российского электромобиля АТОМ — машина-гаджет, первый тест в России

10 технологических мифов, в которые все еще верят

Показать еще

Наука

Причина гигантской гравитационной дыры в океане — вымершее древнее море

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?
Показать еще