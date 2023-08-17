Россия прощается с сетевым нейтралитетом: Власти предлагают интернет-компаниям поделиться

Минцифры выступило за отмену принципа сетевой нейтральности, который заложил основы для существующей интернет-экономики. В ведомстве считают несправедливой ситуацию, когда интернет-компании генерируют все больше тяжелого контента, но не несут издержек на развитие сетей связи, и предлагают ввести для интернет-компаний тариф на пропуск трафика.

Почему принцип сетевой нейтральности себя исчерпал

Минцифры предлагает отказаться от принципа сетевой нейтральности. Соответствующее положение включено в проект Стратегии развития отрасли связи до 2035 г., подготовленного министерством и выложенного для общественного обсуждение.

Как говорится в документе, принцип сетевой нейтральности, подразумевающий недискриминационный пропуск трафика любых интернет-сервисов, появился на ранней стадии существования сети интернет с целью предотвращения формирования препятствий для развития и создания преимущественные условия для возникающих тогда небольших интернет-компаний со стороны сильного телекоммуникационного сектора.

В настоящее время в условиях зрелого рынка интернет-сервисов и их поставщиков, капитализация и объем бизнеса которых стали сопоставимы или даже превысили капитализацию и объем бизнеса операторов связи, эффективно действовавший на предыдущем этапе развития принцип утратил свою актуальность, полагают авторы документа.

Фото: Freepik Минцифры предлагает ввести тариф на пропуск трафика, поскольку считают несправедливым, что интернет-компании генерируют много тяжелого контента, но не несут издержек на развитие сетей связи

Значительный рост потребления «тяжелого» интернет-трафика (в частности, просмотра видео в сети, который за последние годы достиг 80% от всего размера интернет-трафика) начал приводить к деградации качества услуг связи для всех пользователей, так как операторы связи ограничены в своей возможности по перенесению затрат на конечных абонентов и имеют производственные и финансовые ограничения по скорости расширения пропускной способности сетей связи.

Проблема усугубляется тем, что любые улучшения качества услуг связи операторами связи ведут к симметричному повышению разрешения транслируемого видео (то есть нагрузки на сети связи) со стороны поставщиков видеосервисов, что ведет к устойчивому снижению качества услуг сети для всех потребителей, а, значит, сдерживает развитие цифровизации всех секторов экономики, не связанных с развлечениями, и ведет к повышению издержек в экономике на развитие и эксплуатацию сетей связи исключительно в интересах сегмента информационно-развлекательных услуг.

При этом появляются новые виды развлекательных цифровых услуг, способных еще сильнее увеличить нагрузку на сети связи со стороны развлекательных сегментов, таких как «облачный» гейминг или трансляция VR-контента посредством сети интернет, предупреждают авторы документа.

Требования для управления критической инфраструктурой

Вместе с тем существующие в настоящее время тенденции все более широкого использования сетей связи для управления объектами критической инфраструктуры, внедрения беспилотных транспортных средств, систем «умного» города, городской безопасности и т.д. – определяют появление все более строгих требований к гарантии значений скорости передачи данных и задержек передачи сигнала в сетях связи. При этом современные и перспективные технологии связи (в частности, 5G) изначально предусматривают возможность создания в рамках одной физической сетевой инфраструктуры нескольких логических (виртуальных) сетей с заранее заданными гарантированными параметрами скорости и задержки (например, технологии «нарезки сети»).

Таким образом, с одной стороны, существует тенденция на стимулируемую по принципу положительной обратной связи загрузку сетей связи в интересах крупнейших интернет-компаний (поставщиков информационно-развлекательных услуг), которые являются основными бенефициарами использования сетей связи и при этом не несут справедливую часть издержек, связанную со строительством и эксплуатацией этих сетей в силу исторически сложившегося принципа сетевой нейтральности. С другой стороны, наметилась тенденция на появление и расширение числа сервисов, требующих предоставления услуг сети связи с гарантированными параметрами скорости и задержки, что поддерживаются современными технологическими решениями.

Интернет-компании хотят заставить делиться доходами с провайдерами

Также отмечается тренд на распределение части издержек, связанных со строительством и эксплуатацией сетей связи, на крупные интернет-компании, генерирующие основной объем трафика и являющиеся основными бенефициарами создания сетей связи с широкополосным доступом к сети интернет. Во многих странах, в частности, в республике Корея, Индии и странах ЕС, на законодательном уровне интернет-компании обязали заключать с операторами связи на разумных основаниях соглашения о платежах за использование инфраструктуры и вносить тем самым свой вклад в эксплуатацию и развитие национальной телекоммуникационной инфраструктуры.

Указанные тенденции свидетельствуют о назревшей необходимости пересмотреть применявшийся на предыдущем этапе развития российской отрасли связи и российского сегмента сети интернет принцип сетевой нейтральности, который эффективно способствовал развитию интернет-отрасли и цифровой экономики в целом в условиях становления отечественных интернет-компаний, считают авторы документа. В текущих условиях дальнейшее применение данного принципа может негативно сказаться на развитии инфраструктуры связи, остро нуждающемся в источниках экономического роста, и приведет к деградации этого важного инфраструктурного сектора экономики с последующими негативными мультипликативными эффектами всех его потребителей.

В стратегии предлагается на законодательном уровне закрепить прекращение применения принцип сетевой нейтральности в отрасли связи и создать правовые и финансово-экономические механизмы для обеспечения выравнивания рыночных условий между телекоммуникационными и интернет-компаниями. В том числе предлагается введение регулирующими органами минимального тарифа, взимаемого операторами связи за пропуск трафика от крупнейших интернет-компаний в рамках заключенных прямых договоров.

Сетевой нейтралитет в России и в США

В США дискуссии о сетевом нейтралитете ведутся с 2000-х годов. За этот принцип выступают интернет-компании (например, Google и Netflix), против – телекоммуникационные операторы (AT&T, Verizon и др.). В 2017 г. Федеральная комиссия по связи США (FCC) приравняла интернет к общественно-значимым коммуникациям, в результате чего интернет-провайдеры лишились возможности приоритизировать отдельные виды трафика или вводить отдельную плату за доступ к определенным ресурсам.

Однако уже в 2017 г. это решение было отменено. Но дискуссии продолжаются и сетевой нейтралитет был закреплен в отдельных штатах.

В России идея о введении сетевого нейтралитета обсуждалась с 2012 г. Однако в 2016 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ограничилась принятием декларации о сетевой нейтральности, согласно которой операторы связи должны обеспечить доступ к незапрещенным интернет-ресурсам на одинаковых условиях, но могут его ограничивать в интересах безопасности, защиты от киберугроз и т.д.

Пресс-служба холдинга VK отказалась от комментариев относительно возможности отмены сетевого нейтралитета. Пресс-служба «Яндекса» не ответила на запрос CNews по данному поводу.