«Мегафон» продал свой офис за 4,2 миллиарда

«Мегафон» продал своему акционеру группе USM половину компании «Садовое кольцо», владеющей бизнес-центром, где расположен офис самого «Мегафона». Сумма сделки составила 4,22 млрд руб.

«Мегафон» продал «Садовое кольцо»

«Мегафон» продал свою долю в компании АО «Садовое кольцо», которое владеет бизнес-центром «Оружейный» в центре Москвы на Оружейном переулке. В этом же бизнес-центре расположен офис «Мегафона».

Согласно документам оператора, 50% доля в холдинговой компании, владеющей АО «Садовое кольцо», была продана за 4,22 млрд руб. Покупателем выступил «ЮэСэМ Телеком» - подразделение холдинга USM, владеющего «Мегафоном».

Также «Мегафон» уступил «ЮэСэМ Телеком» права требования по кредиту для «Садового кольца» на сумму 6,86 млрд руб. Задолженность была погашена со стороны «ЮэСэМ Телеком».

Из «Садового кольца» в «Оружейный, 41»

Кроме того, сама офисное здание было передано новой организации – ООО «Оружейный, 41». Оно было создано «Мегафоном» и сейчас находится под совместным контролем USM и Сбербанка.

Согласно данным базы «Контур.Фокус», ООО «Оружейный, 41» на паритетных началах принадлежит международной компании «Сбербанк Инвестментс Лимитед» («дочка» Сбербанка, зарегистрированная в специальном административном районе в Калининградской области) и ООО «Цифровые бизнес решения» (ЦБР).

Первоначально ЦБР принадлежала «Мегафону», но с лета 2023 г. компания перешла в собственность «ЮэСэМ Телеком». Также АО «Золотое кольцо» находится в процессе присоединения к ООО «Оружейный, 41».

Как «Мегафон» стал совладельцем «Садового кольца»

В 2015 г. «Мегафон» приобрел 49,9% акций кипрского оффшора Glunbery Investments, владевшего на тот момент АО «Садовое кольцо». Даная компания в тот период времени строила бизнес-центр «Оружейный». Сумма сделки составила $282 млн.

Вторым совладельцем Glunbery Investments с долей 49,9% был Сбербанк. После завершения строительства бизнес-центра «Мегафон» перевез в него порядка 4 тыс. своих сотрудников, включая дочерние предприятия NetByNet, «Скартел» (бренд Yota), «Мегалабс», «Мегафон-Ритейл» и др.

Прежний офис «Мегафона»

До той поры центральный офис «Мегафона» находился в другом месте – на Кадашевской набережной (также центр Москвы). Оператор арендовал там помещение у «Строительной компании «Абсолют», которая входила в так называемую «питерскую группу связистов» (контролировала «Мегафон» до 2008 г.).

В конце 2008 г. «Мегафон» выкупил «Абсолют» за 2,3 млрд руб. Однако в 2013 г. «Мегафон» расстался с данным активом в рамках сделки по покупке оператора фиксированной связи «Синтерра», приобретенного у группы «Промсвязькапитал». После этого «Мегафон» вновь стал арендатором этого офиса.