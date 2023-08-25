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«Мегафон» продал свой офис за 4,2 миллиарда

«Мегафон» продал своему акционеру группе USM половину компании «Садовое кольцо», владеющей бизнес-центром, где расположен офис самого «Мегафона». Сумма сделки составила 4,22 млрд руб.

«Мегафон» продал «Садовое кольцо»

«Мегафон» продал свою долю в компании АО «Садовое кольцо», которое владеет бизнес-центром «Оружейный» в центре Москвы на Оружейном переулке. В этом же бизнес-центре расположен офис «Мегафона».

Согласно документам оператора, 50% доля в холдинговой компании, владеющей АО «Садовое кольцо», была продана за 4,22 млрд руб. Покупателем выступил «ЮэСэМ Телеком» - подразделение холдинга USM, владеющего «Мегафоном».

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Фото: © Demanna / Фотобанк Фотодженика
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Также «Мегафон» уступил «ЮэСэМ Телеком» права требования по кредиту для «Садового кольца» на сумму 6,86 млрд руб. Задолженность была погашена со стороны «ЮэСэМ Телеком».

Из «Садового кольца» в «Оружейный, 41»

Кроме того, сама офисное здание было передано новой организации – ООО «Оружейный, 41». Оно было создано «Мегафоном» и сейчас находится под совместным контролем USM и Сбербанка.

Согласно данным базы «Контур.Фокус», ООО «Оружейный, 41» на паритетных началах принадлежит международной компании «Сбербанк Инвестментс Лимитед» («дочка» Сбербанка, зарегистрированная в специальном административном районе в Калининградской области) и ООО «Цифровые бизнес решения» (ЦБР).

Первоначально ЦБР принадлежала «Мегафону», но с лета 2023 г. компания перешла в собственность «ЮэСэМ Телеком». Также АО «Золотое кольцо» находится в процессе присоединения к ООО «Оружейный, 41».

Как «Мегафон» стал совладельцем «Садового кольца»

В 2015 г. «Мегафон» приобрел 49,9% акций кипрского оффшора Glunbery Investments, владевшего на тот момент АО «Садовое кольцо». Даная компания в тот период времени строила бизнес-центр «Оружейный». Сумма сделки составила $282 млн.

Вторым совладельцем Glunbery Investments с долей 49,9% был Сбербанк. После завершения строительства бизнес-центра «Мегафон» перевез в него порядка 4 тыс. своих сотрудников, включая дочерние предприятия NetByNet, «Скартел» (бренд Yota), «Мегалабс», «Мегафон-Ритейл» и др.

Прежний офис «Мегафона»

До той поры центральный офис «Мегафона» находился в другом месте – на Кадашевской набережной (также центр Москвы). Оператор арендовал там помещение у «Строительной компании «Абсолют», которая входила в так называемую «питерскую группу связистов» (контролировала «Мегафон» до 2008 г.).

В конце 2008 г. «Мегафон» выкупил «Абсолют» за 2,3 млрд руб. Однако в 2013 г. «Мегафон» расстался с данным активом в рамках сделки по покупке оператора фиксированной связи «Синтерра», приобретенного у группы «Промсвязькапитал». После этого «Мегафон» вновь стал арендатором этого офиса.

Игорь Королев

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