Готовится закон, обязывающий операторов связи передавать Роскомнадзору шифрованные имена абонентов

В Правила представления операторами связи информации об абонентах предложены поправки. Открытые данные организаций хэшироваться не будут. Список передаваемой Роскомнадзору в зашифрованном виде информации расширен.



Поправки в закон

Проект Постановления Правительства о внесении изменений в Правила представления операторами связи информации об абонентах размещен на Федеральном портале нормативных правовых актов и представлен на общественное обсуждение.

Предлагается не хэшировать открытые данные компаний, например, наименование ОГРН, ИНН. Хэширование, то есть преобразование информации в уникальный набор символов хэш-код, нужно для защиты данных от мошенников. В перечень передаваемой не в виде хэш-кода, а в зашифрованном виде информации добавлены дата заключения договора, дата начала оказания услуг, перечень абонентских номеров госзаказчиков. Такой комментарий дали CNews представители Минцифры, в котором был подготовлен проект Постановления.

Новый документ не вводит правило передачи данных, а имеет скорее технический характер, он нужен, «чтобы все заработало», подчеркнули представители министерства.

Фото: kjpargeter на Freepik В правила кодирования и передачи данных абонентов связи Роскомнадзору предлагаются поправки

Операторы связи должны передавать Роскомнадзору ФИО абонента согласно закону от 2 июля 2021 г. № 319-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи». Хэширование этой информации предусмотрено постановлением Правительства России от 22 июля 2022 г. №1313.

Нашим банкам передавать можно, а за границу нет

В июне 2023 г. операторов связи обязали уведомлять Роскомнадзор при передаче персональных данных россиян в любую страну, как писал «Коммерсант». Также они должны убедиться, что иностранный партнер сможет соблюдать конфиденциальность переданной информации и обеспечить ее защиту при обработке. В течение 10 дней Роскомнадзор имеет право запретить передачу таких данных, если запрет не наложен в этот период, то данные могут быть переданы.

Тогда же, в июне 2023 г., CNews писал, что по инициативе Центробанка в целях борьбы с преступностью операторов связи могут обязать передавать персональные данные своих абонентов отечественным банкам.

Передавать персональные данные 146 млн человек банкам, если инициатива Центробанка будет одобрена, операторы станут обязаны посредством «Единой системы проверки сведения об абоненте» (ЕИС ПСА), оператором которой является Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ). Это подведомственная Роскомнадзору организация. Сами операторы, а также ФСБ резко против такой инициативы – по их мнению, это может привести к росту утечек информации.