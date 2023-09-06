Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 28 сентября
28 сентября 2023 г. CNews проведет конференцию «Информационная безопасность 2023».
28 сентября 2023 г. CNews проведет конференцию «Информационная безопасность 2023».
С докладами выступят:
Евгений Хасин, заместитель директора Департамента обеспечения кибербезопасности, Минцифры России;
Георгий Старостин, директор по информационной безопасности, СОГАЗ;
Вячеслав Касимов, директор департамента информационной безопасности, «Московский кредитный банк»;
Александр Данченков, руководитель управления информационной безопасности, Группа компаний «Русагро»;
Сергей Демидов, директор департамента информационной безопасности, «Московская биржа»;
Алексей Гусев, старший советник председателя правления, банк «Центрокредит»;
Олег Босенко, директор направления Информационная безопасность, IBS; Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики, «СёрчИнформ»; руководитель комитета «Руссофт» по информационной безопасности;
Виталий Даровских, product marketing manager, UserGate.
Основные вопросы к обсуждению:
Российский рынок информационной безопасности
- Как изменился уровень ИБ-атак на российские компании?
- Каковы основные направления ИБ-стратегии крупного, среднего и малого бизнеса?
- Насколько надежно защищена критическая инфраструктура?
- Как организовать SOC?
- Что предлагают отечественные ИБ-вендоры?
- Как решить кадровую проблему?
- Как повысить уровень ИБ-грамотности населения?
ИБ-технологии
- Российские решения для противодействия ИБ-угрозам?
- ИБ как услуга: что обещает провайдер?
- Каких решений не хватает на рынке ИБ?
- Как обеспечить безопасную разработку?
- Как минимизировать человеческий фактор?
- Особенности обеспечения безопасности мобильных устройств.
- Безопасный интернет вещей — возможно ли это?
Кейсы построения безопасной инфраструктуры
- Как изменилась стратегия ИБ?
- Российская альтернатива западным продуктам.
- Как меняется периметр защиты?
- Из кого состоит оптимальный ИБ-департамент?
- Как гармонизировать работу ИТ и ИБ?
- Оптимизация затрат на ИБ.
- Когда выгодно использовать ИБ как сервис?
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 20000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences.
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.