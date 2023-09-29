CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции Импортонезависимость
|

Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября

CNews приглашает принять участие в конференции «Импортозамещение ИТ 2023» 5 октября.

Регистрация по ссылке.

Основные вопросы конференции:

Тенденции российского импортозамещения

  • Санкции стали стимулом для роста российского рынка ИТ.
  • Господдержка ИТ-отрасли и отраслевых решений.
  • Импортозамещение как шанс отказаться от устаревшего ПО.
  • Можно ли использовать Open Source?
  • Заказная разработка или продукты от вендоров: что выбрать?
  • Экосистемы российских вендоров.
makevnin500.jpg
Борис Макевнин, директор по цифровизации и информационным технологиям, «Т Плюс»

Разработка российского ПО

  • Где взять инструменты для разработки ПО?
  • Как избежать очередного зоопарка решений?
  • Рынку не хватает квалифицированных разработчиков.
  • Как превратить джуниора в миддла и сеньора.
  • Насколько безопасна российская разработка?
  • Как избежать проблем с Open Source?
  • Цифровые инструменты миграции на российское ПО.

Практика импортозамещения

  • Как правильно расставить приоритеты при импортозамещении?
  • Надежный отечественный вендор: кто он?
  • Сохранилась ли на рынке привычная вендорская модель?
  • Как организовать миграцию?
  • Как обеспечить совместимость оборудования?
  • Облачные сервисы как способ оптимизации ИТ-инфраструктуры.
  • Аутсорсинг и аутстафинг для импортозамещения.
  • Экономическая эффективность импортозамещения.
tarasov_500.jpg
Сергей Тарасов, технический директор «Русагро Технологии»

С докладами выступят:

Борис Макевнин, директор по цифровизации и информационным технологиям, «Т Плюс»;
Илья Журавлев, директор отраслевых проектов по импортозамещению, «Атомэнергопроект»;
Петр Фурсов, директор по партнерам Кластера производственных технологий, ядерных и космических технологий Фонда «Сколково»;
Сергей Кирюшин, директор департамента информационного обеспечения МИД России, спецпредставитель министра по вопросам цифровой трансформации;
Максим Русин, управляющий директор, МКБ;
Сергей Тарасов, технический директор, «Русагро Технологии»;
Кирилл Комиссаров, руководитель направления поддержки и развития CAD\CAM\CAE\CAPP\PDM-систем «ОКБМ Африкантов»;
Фаддей Осипов, руководитель команды разработки, X5 Tech;
Борис Славин, Финансовый университет при Правительстве России;
Светлана Легостаева, генеральный директор, АНО развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Вычислительная техника»;
Антон Толстых, руководитель отдела продаж RuDesktop;
Евгений Кривоносов, генеральный директор, СДИ СОФТ;
Никита Моисеенко, руководитель проектов, «Норникель Спутник»;
Семён Трошкин, руководитель команды «1С», аудиторско-консалтинговой группы компаний «Мариллион»;
Константин Юрьев, руководитель проекта «Агредатор» в компании RNDSOFT.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Tele2 новый гендиректор. Предыдущий проработал всего полгода

В России в 130 раз выросла стоимость телеком-лицензий

МВД купило для полицейских тысячи копеечных китайских смартфонов

«Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM 2023

Власти решили переписать запутанное и противоречивое законодательство об ИТ и создать Цифровой кодекс

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 12 октября 2023 года

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

10 гаджетов для улучшения сна: выбор ZOOM

Лучшие умные сетевые фильтры: выбор ZOOM

Обзор ультракороткофокусного DLP-проектора Cactus CS-PRU.03B.WUXGA-A: кинотеатр без компромиссов

Показать еще

Наука

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли

Почему Нептун теряет свои облака?

Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников
Показать еще