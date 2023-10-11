Внезапные аварии на магистральных кабелях. Два региона России остались без интернета

Минцифры и «Ростелеком» принимают меры для устранения последствий повреждения волоконно-оптической линии связи на Курильских островах. Из-за неработающего интернета жители не могут купить продукты. Вторая авария ВОЛС случилась на Камчатке.



Две аварии на ВОЛС

Минцифры и «Ростелеком» принимают меры для устранения последствий аварии на ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи) на Курильских остравах, говорится на официальном сайте министерства. Причины аварии пока неизвестны. В ближайшее время будет восстановлен доступ ко всем жизненно необходимым услугам: мобильной связи, интернету, банковским и электронным сервисам. На место аварии направлено судно для проведения глубоководных восстановительных работ.

Будет также запущен спутниковый канал связи для населенных пунктов Южно-Курильск, Крабзаводское и Малокурильское. Сейчас жители островов могут связаться со службами экстренного реагирования, а также друг с другом по стационарному телефону. ВОЛС, которая соединяет курильские острова Кунашир и Итуруп, была повреждена 7 октября 2023 г.

11 октября на сайте Чукотка.рф появилось сообщение о том, что произошла авария на другом участке ВОЛС — Петропавловск-Камчатский - Анадырь. Правительство Чукотки сообщило о неполадках со связью в регионе. Повреждение кабеля было вызвано сторонним судном, проводившим траление в охранной зоне кабеля. При проведении контрольных измерений обнаружено отклонение параметров подводного участка линии связи от проектных. Власти региона предупреждают о проведении профилактических ремонтных работ с 12 по 23 октября. В это время в регионе будет наблюдаться «существенное снижение качества оказываемых телекоммуникационных услуг».



Со слов очевидцев

На островах Курильского архипелага уже больше трех дней назад резко оборвалась связь и пропал интернет. Главной проблемой для жителей региона оказалась невозможность использовать онлайн-платежи. Об этом сообщил сахалинский медиахолдинг АСТВ.

«В магазинах пустота, у людей закончилась наличка. Сегодня день зарплаты, а никому перечислить её не могут — интернета нет. И расплатиться теми деньгами, которые есть на карте, тоже нельзя. Некоторые магазины вообще закрываются», — беспокоится дочь, отец-пенсионер и сестра которой живут на острове. Ее цитирует АСТВ.



Фото: Freepik Жители Курильских островов остались без связи и интернета из-за повреждения подводного волоконно-оптического кабеля

Часть курильчан передают банковские карты с отъезжающими на Сахалин. Они просят снять наличные деньги и передать назад следующим бортом. Представители Сбербанка прокомментировали АСТВ, что на Шикотане благодаря спутниковой связи работает один банкомат, где можно снять наличные средства. На Кунашире пока и такой возможности нет.

Зато там работают вызовы экстренных служб по номеру 112 для абонентов всех операторов связи. Также на Кунашире действует мобильная голосовая связь одного оператора ООО — «Т2 Мобайл» (торговая марка «Теле2»).

Успели привыкнуть к хорошему

Строительство ПВОЛС Петропавловск-Камчатский - Анадырь, на которой произошла вторая авария, велось в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика России». На эти цели из федерального бюджета «Ростелекому» было выделено 7,36 млрд руб.

Об окончании строительства CNews написал в декабре 2022 г., то есть меньше года назад. До этого Чукотка являлась единственным регионом России, где все услуги связи доставляются только через спутник.

Подключение 4G на Курилах благодаря запуску подводной волоконно-оптической линии связи Сахалин - Курильские острова произошло в апреле 2019 г. 2,7 млрд рублей на строительство были выделены из федерального бюджета и 600 млн - из внебюджетных источников по данным ТАСС.