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В Минцифры назначили нового замминистра - главного по связи

Новым замминистра цифрового развития, курирующем телекоммуникационную отрасль, стал Дмитрий Угнивенко. Ранее он возглавлял департамента инфраструктурных проектов министерства и был человеком ушедшего замминистра Дмитрия Кима.

Новым замминистра цифрового развития

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначение Дмитрия Угнивенко заместителем министра цифрового развития. Документ размещен на Официальном интернет-портале правовой информации.

До недавнего времени Угнивенко занимал должность директора Департамента инфраструктурных проектов Минцифры. Как пишет агентство «Интерфакс», в своей новой должности Угнивенко сменит Дмитрия Кима, ранее ушедшего с поста замминистра цифрового развития. Соответственно, Угнивенко будет курировать телекоммуникационную отрасль.

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Фото: Минцифры России
Дмитрий Угнивенко пересел в кресло замглавы Минцифры с места руководителя Департамента инфраструктурных проектов в том же министерстве

Дмитрий Ким и Дмитрий Угнивенко пришли в Минцифры в 2021 г. До этого оба работали в «Ростелекоме»: Ким был вице-президентом и отвечал за работу макрорегиона «Центр», Угнивенко также работал в этом макрорегионе. То есть и в «Ростелекоме», и в Минцифры Угнивенко работал в подчинении Кима.

Уходы заместителей министра цифрового развития

За последние месяцы в руководстве Минцифы произошло еще несколько изменений. Замминистра, статс-секретарь Олег Пак покинул свой пост в сентябре. Его место заняла Алена Руденко, которая до этого работала в Государственно-правовом управлении Президента России.

Летом 2023 г. свой пост покинул замминистра Максим Паршин, курировавший цифровые технологии. Сейчас он находится под стражей и является фигурантом дела о получении взятки.

Сколько заместителей у Максута Шадаева

Теперь у министра цифрового развития Максута Шадаева девять заместителей. Помимо Угнивенко и Руденко, это Олег Качанов (отвечает за цифровизацию госведомств), Дмитрий Огуряев (отвечает за госуслуги), Бэлла Черкесова (курирует масс-медиа), Александр Шойтов (отвечает за информационную безопасность), Андрей Заренин (отвечает за формирование спроса на микроэлектронную продукцию), Григорий Борисенко и Евгений Филатов (курирует облачные сервисы).

Игорь Королев

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