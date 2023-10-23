России предлагают отказаться от 3G и профессиональной радиосвязи в пользу 4G

Российский рынок профессиональной радиосвязи достиг 1,5 млрд руб. и 600 тыс. пользователей. Проект Стратегии развития отрасли связи предполагает постепенный отказ от таких сетей, как и от сетей 3G, в пользу LTE. Эксперты соглашаются с необходимостью сворачивания 3G, однако видят дальнейшие перспективы в сетях профессионально радиосвязи.

Профессиональная радиосвязь в России

В России набирает популярность практика построения отраслевыми компаниями собственных (частных) сетей мобильной связи, следует из подготовленного Минцифры проекта Стратегии развития отрасли связи до 2035 г.

Объем российского рынка частных сетей мобильной связи в 2022 г. достиг 1,5 млрд руб., увеличившись на 20% по сравнению с 2021 г. Количество пользователей профессиональной радиосвязи на конец 2022 г. составило 600 тыс.

Примерами таких сетей являются Единая опорная транспортная сеть РЖД, сеть связи Единой энергетической системы России и др. Среди отраслей, 60% проектов пришлось на отрасли промышленности (горнодобывающая, нефтехимическая, нефтегазовая, угольная и машиностроительная), 18% - на транспортную отрасль и 6% - на энергетическую отрасль.

Фото: Freepik Стратегии развития отрасли связи предполагает постепенный отказ от таких сетей, как и от сетей 3G, в пользу LTE

Профессиональная радиосвязь используется отраслевыми предприятиями в технологических сетях связи с целью обеспечения производственной деятельности предприятий и управления технологическими процессами в производстве и выделенных сетях связи с целью оказания услуг электросвязи ограниченному кругу пользователей или группам таких пользователей.

Миграция профессиональной радиосвязи в LTE

Сети профессиональной радиосвязи могут работать как на базе отдельных технологий (например, Tetra), так и на базе сетей четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE. Стандарт LTE также поддерживает технологию Private LTE для создания частных сетей под нужды корпоративных заказчиков.

Однако Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) так и не смогла выделить в России отдельные полосы частоты под Private LTE (в диапазоне 400 МГц), которые позволили бы корпоративным заказчикам создавать собственные сети профессиональной радиосвязи. В итоге такие сети могут создаваться только на базе существующих сотовых сетей. В то же время компания «Сибур» обратилась в ГКРЧ с запросом на выделение частот в диапазонах 2,4 ГГ и 5 Ггц для строительства собственной сети технологической выделенной сети связи.

Авторы Стратегии ожидают, что существующие сети профессиональной радиосвязи поэтапно будут интегрированы в сети четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE.

Отказ от 3G

Также Стратегия предполагает отказ от сетей сотовой связи третьего поколения (3G, стандарт UMTS). Около 70 операторов в 50 странах либо уже завершили использование технологии 3G, либо планируют его завершить в ближайшее время. Важным стимулом для отказа от технологии 3G является необходимость преодоления дефицита радиочастотного ресурса. Предполагается, что до 2030 г. большинство операторов связи в мире отключат сети 3G и переведут высвободившийся радиочастотный спектр для построения сетей на основе 4G.

Авторы Стратегии ожидают, что в России к 2025 г. технологией LTE будет пользоваться 81% мобильных абонентов. На сети 2G (стандарт GSM) придется 7% абонентов, на сети 3G – 4%. Прекращение использования технологии 3G В России ожидается к 2027 г. с высвобождением радиочастотного спектра для более современных технологий.

В первоначальном варианте Стратегии предполагалось также ввести запрет на ввоз телефонов 3G Only. Но в окончательной редакции документа от этого было решено отказаться.

Телекоммуникационный оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») в 2022 г. объявлял о намерении отказаться от 3G в пользу LTE. Аналогичное объявление в 2023 г. сделали и в компании «Мобильные Телесистемы» (МТС) также заявили, что начали процесс рефарминга частот в диапазоне 1,9-2,1 ГГц из-под сетей 3G в сети 4G. Это позволило увеличить скорость передачи данных и емкость примерно на 30%.

Сейчас только 6% абонентов компании используют телефоны с 3G без поддержки. С 2025 г., по мере прекращения использования абонентами 3G-телефонов, МТС будет выключать 3G-сети, что даст прирост в скорости еще на 12%.В то же время «Мегафон» и «Т2 Мобайл» (торговая марка (Tele2) планов по полному отказу от 3G не имели.

Мнения экспертов

Опрошенные CNews телекоммуникационные эксперты согласны с тем, что от сетей 3G стоит отказаться. Однако с отказом от сетей профессиональной мобильной радиосвязи спешить не стоит. «Есть множество примеров, где необходимы узкополосные сети, начиная от тормозных систем в длинных составах и заканчивая нефтяной промышленностью и охраной», - говорит один из собеседников издания.