США ввели санкции против совладельца HeadHunter и владельца «Авито»

США ввели санкции против бывшего гендиректора сотового оператора «Мегафон» Ивана Таврина, владеющего рядом медийных активов. Таврин является также владельцем «Авито», совладельцем HeadHunter, башенного оператора «Новые башни» и игрового разработчика Gdev.

Санкции против Ивана Таврина и его компаний

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело новые санкции против российских физических и юридических лиц, связанных со специальной военной операцией (СВО) России на Украине. Соответствующие изменения внесены в санкционный список OFAC SDN.

В частности, под санкциями оказался бизнесмен Иван Таврин, известный на российском телекоммуникационном и медийном рынках. Вместе с ним под санкции попали и принадлежащие ему активы, в частности, холдинговые структуры «Кисмет капитал групп», «Кисмет Консалтинг» и «Кисмет телеком Инфраструктура» (являются частями группы Kismet Capital), а также подконтрольные Таврину медиа-активы: «Медиа1», «Выбери радио»», 7ТВ и т.д.

Чем известен Иван Таврин

В конце 2000-х годов он был партнером владельца холдинг USM Алишера Усманова в медиа-бизнесе – они вместе владели холдингами ЮТВ и «СТС-Медиа». В 2012-2016 гг. Таврин был гендиректором сотового оператора «Мегафон» (подконтролен USM).

В конце 2021 г. Таврин стал крупным игроком на рынке башенной инфраструктуры для сотовых операторов: он создал холдинг «Новые башни», куда были переданы связанный с Тавриным башенный оператор «Вертикаль» и созданная «Мегафоном» «Первая башенная компания».

Позднее «Новые башни» приобрел своего конкурента - «Русские башни». «Новые башни» подконтрольны Kismet, совладельцем холдинга является «Мегафон». Сейчас «Новые башни» также оказались в санкционном списке американских властей.

В конце 2020 – начале 2021 гг. Таврин был активным игроком на фондовом рынке США. Он создал три SPAC-компании с похожими названиями Kismet Acquisition One (Kismet-I), Kismet Acquisition Two (Kismet-II) и Kismet Acquisition Three (Acquisition-III). Они последовательно провели IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq и привлекли в совокупности $750 млн.

Все три компании на момент размещения не обладали активами: предполагалось, что они впоследствии осуществят слияния с компании, желающими получить публичный статус. В 2021 г. Kismet-I осуществила слияние с кипрским разработчиком мобильных игр Nesters, получившим, таким образом, листинг на Nasdaq.

В 2022 г. после начала СВО Nasdaq приостановила листинг акций Nexters. В 2023 г. Nexters ушла из России и была переименована в Gdev, после чего Nasdaq возобновил торги ее акциями. У Таврина в Gdev остается 8,8% акций. По всей видимости, сейчас этот пакет будет заморожен.

Свою долю в Kismet Таврин продал фонду Quadro IH DMCC, созданным литовцем Гедрюсом Пукасом, и предпринимателю Дмитрию Елкину. Kismet-III была ликвидирована и вернула средства инвесторам.

Как Таврин скупал долю в Avito и HeadHunter

После ухода иностранных компаний из России Таврин стал активным участником российского интернет-рынка. В конце 2022 г. он приобрел у южноафриканского холдинга Naspers крупнейшую в России доску объявлений Avito («Авито») за 151 млрд руб. В начале 2023 г. Таврин приобрел 22,68% акций рекрутинговой платформы HeadHunter за $147 млн.

В настоящее время HeadHunter проводит процесс редомиляции своей головной структуры из Кипра в Россию, что, возможно, спасет Таврина от заморозки его доли в HeadHunter.

Avito зарегистрирована в российской юрисдикции. Поскольку компания на 100% принадлежит Таврину, то она также должна стать санкционным субъектом. В Avito отказались от комментариев, представитель Kismet не ответил на запрос CNews относительно санкций.

Кто еще попал под санкции

Помимо структур Ивана Таврина под санкциями США оказались компания «Цифровая мануфактура» (разработчик систем САПР из подмосковной Дубны), «Автоматизация и Связь-Сервис» (Ханты-Мансийский автономный округ), петербургская «Чипдевайс» и другие структуры.

Под санкциями оказался китайский предприниматель Ху Сяосюнь (Hu Xiaoxun) и принадлежащая ему компания Jarvis HK, которая якобы поставляет в Россию вооружения и электронные компоненты. Под санкциями оказались и их российские контрагенты: ПАО «Высочайший» и его председатель совета директоров Сергей Докучаев, ООО «Технология 5» и его гендиректор Владимир Гугнин, ООО «Юна Инжиниринг» и ее гендиректор Андрей Залевский, а также ряд граждан Пакистана.

Также санкции были введены против ряда физических и юридических лиц из Китая, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Сингапура , Швейцарии, Мальдивских островов, Киргизстана и Таджикистана, якобы причастных к поставкам технологических компонентов в Россию.