Уничтожена ИТ-инфраструктура крупнейшего сотового оператора Украины

Крупнейший украинский сотовый оператор «Киевстар» подвергся беспрецедентной хакерской атаке: у оператора не работают сети фиксированной и мобильной связи. Следом начались перебои в работе банковских терминалов, систем уличного освещения и воздушной тревоги.

Крупный сбой в сети «Киевстара»

Крупнейший на Украине оператор мобильной связи «Киевстар» испытывает беспрецедентный сбой: пользователи оператора не могут зарегистрироваться в сети с утра вторника, 12 декабря 2023 г. Аналогичные проблемы испытывают пользователи услуги домашнего интернета от оператора.

«Киевстар» сначала назвал произошедшее техническим сбоем, но потом заявил о хакерской атаке. Гендиректор оператора Александр Комаров в своем обращении принес свои извинения абонентам и пообещал выплатить им компенсацию. При этом сроки восстановления услуг пока неизвестны.

В интервью украинскому телевидению Комаров уточнил, что объектом атаки стала «виртуальная ИТ-инфраструктура оператора». В результате оператора не могут получить к ней доступ.

При этом в «Киевстаре» заверили, что персональные данные абонентов не пострадали. Служба безопасности Украины возбудила по данному факту уголовное дело, обвинив в произошедшем хакеров из иностранного государства. В конце 2022 г. «Киевстар» обслуживал 24,8 млн абонентов.

Что «сыпется» в след за сотовой связью

Неработоспособность сети «Киевстара» привела к сбоям в работе других сервисов. Так, власти Киевской и Сумской областей сообщили о не неработоспобности систем оповещения о воздушных тревогах - с началом специальной военной операции (СВО) такие системы регулярно включаются в украинских городах. Власти Львова сообщили о проблемах с системой уличного освещения. Есть неполадки в работе охранных систем.

Наблюдаются неполадки и в работе платежных терминалов и банкоматов. Об этом, в частности, сообщили Приватбанк и Ощадбанк. Платежная система Easypay сообщила, что не может выполнить требования закона об SMS-идентификации при пополнении платежных карт, поэтому для абонентов «Киевстара» пополнение будет производиться без SMS.

Два других украинских сотовых оператора – «ВФ Украина» (торговая марка Vodafone, принадлежит азербайджанской Backcell) и Life (принадлежит украинской Turkcell) – продолжают работать. Однако у «Vodafone-Украина» наблюдаются проблемы с работой call-центров, сообщил Cnews источник на украинском телекоммуникационном рынке.

Причины сбоя

По данным украинских СМИ, хакеры смогли вывести из строя ядро сети «Киевстара», а также удалили конфигурации транзитных базовых станций. В Киевской области, из 1,5 тыс. базовых станций, функции транзитных выполняют 150-200 базовых станций.

Украинские СМИ пишут, что на восстановление вручную настроек транзитных базовых станций может уйти минимум одна неделя. Если же удастся поднять ядро сети, то связь появиться уже в течение ближайших суток, но и то лишь точечно.

С начала СВО украинские мобильные операторы испытывают проблемы со связью, вызванные повреждением инфраструктуры и потерей контроля над частью территории страны. Особенно критично ситуация выглядела в конце 2022 г., когда из-за ударов по энергетической инфраструктуре Украины наблюдались перебои в работе сотовой связи и интернета.

Впрочем, с начала 2022 г. на Украине действует технический роуминг, когда абонент одного оператора без наценки может обслуживаться в сети другого оператора. Однако в данном случае абоненты «Киевстара», из-за повреждения инфраструктуры оператора, не могут присоединиться к сетям других операторов, говорит один из собеседников CNews.

Угроза национализации «Киевстара»

«Киевстар» входил в состав холдинга Veon, который до недавнего времени контролировал и российского телекоммуникационного оператора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»). Крупнейший акционер Veon – инвестиционная компания LetterOne, созданная основателями «Альфа-групп»: Михаилом Фридманом, Германом Ханом, Алексеем Кузьмичевым, а также Петром Авеном.

Весной 2022 г. Авен, Хан, Фридман и Кузьмичев попали под санкции Великобритании и Евросоюза, позднее санкции против них были введены и в США. В 2022 г. Хан и Кузьмичев продали свои доли в LetterOne одному из «старейших» топ-менеджеров «Альфа-групп» Андрею Косогову. Таким образом, ни LetterOne, ни Veon субъектами санкций не стали.

Однако в конце 2022 г. Украина ввела санкции против Косогова и других совладельцев LetterOne. Из-за этого возникла угроза национализации «Киевстара». Осенью 2023 г. киевский суд наложил арест на принадлежащие LetterOne 100% акций «Киевстара». Позднее размер арестованной доли был сокращен до 47,85%, (эквивалентно доли LetterOne в Veon).

Издание Readovka предполагает, что сбой в работе «Киевстара» мог быть вызван его же владельцами с целью «шантажа» властей Украины и недопущения национализации оператора. Один из собеседников CNews на украинском телекоммуникационном рынке соглашается с этой версией. Впрочем, другой собеседник, напротив, полагает, что причиной произошедшего стал человеческий фактор.