Замгендиректора Yadro превратился в генерального директора сразу в нескольких дочерних компаниях

Кадровые перестановки в компании Yadro: заместитель генерального директора «КНС групп» Артем Икоев возглавил сразу несколько дочерних компаний структуры.

Смена управленца

Как выяснил CNews, 3 декабря 2023 г. генеральным директором ряда дочерних компаний российского разработчика серверов и систем хранения данных (СХД) Yadro стал заместитель директора «КНС групп» Артем Икоев. Он возглавил «Ядро Микропроцессоры», «Ядро Центр технологий мобильной связи» и «Ядро Центр исследований и разработки».

В 2005 г. Артем Икоев являлся исполнительным директором отечественной конференции в сфере разработки программного обеспечения (ПО) CEE-SECR. В 2006-2011 гг. работал в российском подразделении американского ИТ-гиганта Microsoft в департаменте по работе с государственными органами и общественными организациями. С 2014 г. являлся заместителем генерального директора компании Yadro («КНС групп»).

Деятельность «дочек» Yadro

По данным базы «Контур фокус», компания «Ядро Микропроцессоры» занимается производством компьютеров, периферийного и коммуникационного оборудования, научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, деятельностью по обработке данных и консалтингом в области ИТ.

В компании заявили, что назначение является юридической формальностью.

Фото: LinkedIn Артема Икоева Артем Икоев назначен генеральным директором трех дочерних компаний Yadro

В свою очередь у «Центра технологий мобильной связи» основным видом деятельности являются научные исследования и разработки в области, а также работа в области связи и телекоммуникаций.

А «ЯЦИР» или же «Ядро центр исследований и разработки» занимется разработкой ПО и консалтингом в области вычислительной техники и компьютерных технологий».

Исследованиями и разработкой (Research and Development) компания занимается в 4 регионах России: Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Продукты компании Yadro применяются во многих как государственных, так и частных крупных российских предприятиях.

Финансы российского разработчика серверов и СХД

Баланс компании «Ядро Микропроцессоры» на конец 2022 г. составил 1,8 млрд руб., а выручка – 622,4 млн руб. Уставной капитал предприятия равен одному миллиону рублей. На момент выхода материала финансовые результаты двух оставшихся дочек не отражены в базе и лишь у «Центра технологий мобильной связи» указан учредитель – им является «Группа Компаний Ядро» с аналогичным уставным капиталом.

В ноябре 2022 г. CNews сообщал, что «КНС групп» скрыла своих учредителей в Едином государственном реестре юридических лиц. Судя по данным базы «Контур фокус», это коснулось и ряда дочерних компаний.

С того момента в отношении учредителей компаний Yadro указано «доступ к сведениям ограничен» со ссылкой на федеральный закон №129-ФЗ от 8 августа 2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Тогда же один из собеседников CNews на рынке вычислительной техники предположил, что Yadro скрыла сведения об учредителях, чтобы усложнить недружественным странам введение санкций против них.