Виртуальные «самопохищения» - новая форма вымогательств в США: Жертву нашли в горах живой, но очень замерзшей и напуганной

Китайского студента, ставшего жертвой тщательно продуманной схемы «киберпохищения», нашли в палатке, в горах штата Юта, где он «самоизолировался» по приказу мошенников. Его родственники в Китае получили фотодоказательства похищения и заплатили около $80 тыс. в качестве выкупа. Такие преступления уже происходят по всей территории Соединенных Штатов.



Найден живым и здоровым

Китайский студент стал жертвой тщательно продуманной схемы «киберпохищения» в североамериканском штате Юта, пишет The Washington Post со ссылкой на сообщение полиции.

Пропавший без вести семнадцатилетний студент по обмену Кай Чжуан (Kai Zhuang) был обнаружен «живым, но очень замерзшим и напуганным» в палатке, в горах недалеко от Бригам-Сити, сообщил начальник полиции Ривердейла Кейси Уоррен (Casey Warren).

«Киберпохищения» стали «тревожной криминальной тенденцией», сказал Уорен. Мошенники убеждают жертву изолироваться под угрозой нанесения вреда родственникам. А семье сообщают, что их близкого человека похитили и держат с целью выкупа. Уоррен не назвал ни виновных в деле Кая, ни откуда они действовали. Он сказал, что полиция все еще ведет расследование.

Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что Кай Чжуан «сейчас находится в хорошем состоянии», и попросило граждан Китая в Соединенных Штатах, «принять необходимые меры предосторожности и сохранять бдительность в отношении... виртуальных похищений и других форм телекоммуникационного и онлайн-мошенничества».

Виртуальное похищение китайского студента

Средняя школа «похищенного» китайского студента связалась с полицией и сообщила о его пропаже и о том, что его семья в Китае получила фото- свидетельства его нахождения в плену. Родственники Кая сообщили, что получали «постоянные угрозы». Они перевели около $80 тыс. в качестве выкупа на банковские счета, указанные злоумышленниками.

Фото: master1305 на Freepik По Соединенным Штатам распространилась новая форма киберпреступлений — виртуальные похищения

По данным полиции, преступники «манипулировали и контролировали» подростка несколько дней до того, как его нашли. Он, очевидно, «изолировался по указанию киберпохитителей». Полиция заявила, что они работали с ФБР, посольством США в Пекине и китайскими властями, чтобы найти студента, и были обеспокоены тем, что он «замерзнет насмерть».

Полицейские использовали дроны для обследования леса и в конце концов нашли уединенное место, где Кай сидел в палатке, в холодной горной местности, один. «Внутри палатки не было источника тепла, только теплое одеяло, спальный мешок, ограниченное количество еды и воды и несколько телефонов, которые предположительно использовались для совершения киберпохищения», — сказал Уоррен.

Кая осмотрели медицинские работники. У него было всего две просьбы к следователям, которые его нашли — поговорить с семьей и съесть теплый чизбургер.

«Киберпохищения» в США

Студенты по обмену, особенно из Китая, часто становятся жертвами виртуальных похищений. Хотя преступление может принимать множество форм, оно «всегда представляет собой схему вымогательства», «которая обманом заставляет жертв платить выкуп за освобождение близкого человека, которому, по их мнению, угрожают насилием или смертью», заявили в ФБР.

Преступники присылают родственникам голосовые записи и фотографии с доказательствами похищения, а потом вымогают выкуп. За жертвами, помещенными в изоляцию, обычно следят с помощью звонков Skype или FaceTime, сказали изданию в полиции Ривердейла.



Такие преступления сначала происходили в Мексике и юго-западных приграничных штатах, теперь же затрагивают жителей по всей территории Соединенных Штатов.