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Россиян спасают от спама и мошенников. Запущен новый сервис защиты от опасных входящих звонков. Опрос

МТС открыла россиянам доступ к сервису «Защитник», который умеет отличать безопасные звонки от звонков мошенников и рекламщиков. Приложение сразу покажет, насколько входящий вызов безопасен. Также есть функция отправки жалобы на конкретный номер телефона.

Под защитой «Защитника»

Оператор связи МТС сообщил CNews о запуске нового сервиса «Защитник», который позволит россиянам заранее быть в курсе, кто пытается дозвониться им. Если это спамер или, того хуже, мошенник, приложение тут же оповестит об этом, снижая риск потратить время на бесполезный разговор и вероятность лишиться денег почти до нуля.

Как рассказали редакции представители оператора, новый проект «Защитник» доступен как для iOS, так и для Android – приложение уже доступно для скачивания в каталогах Google Play и Apple App Store. Редакция CNews обратилась в МТС с вопросом о сроках появления «Защитника» в других магазинах приложений, в частности, в отечественном RuStore, и ожидает ответа.

«Защитник» распространяется бесплатно и не содержит рекламы. Сервис, как утверждает оператор, новый, однако в описании к приложению в Google Play сказано, что оно было выгружено в каталог в 2019 г. За пять лет оно было скачано более 500 тыс. раз и получило почти наивысшую оценку на основе десятков тысяч отзывов.

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Интерфейс приложения максимально упрощен - тратить время на его освоение не требуется

В МТС на момент выхода материала не объясняли это несоответствие. В компании отметили лишь, что в магазинах приложений данная утилита «заменит приложение МТС "Кто звонит"».

Для всех, и деньги не нужны

Воспользоваться бесплатным приложением «Защитник» могут абоненты не только МТС, но и других действующих на территории России операторов связи. Пока неизвестно, смогут ли оценить преимущества этого сервиса жители других стран, приехавшие в Россию по делам или на отдых и пользующиеся своим иностранным номером в роуминге через сети российских операторов.

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Разрешения, требующиеся приложению

Приложение демонстрирует пользователю, кто звонит, и может сохранять в истории вызовов названия компаний, от которых поступил звонок. Каждый входящий вызов будет помечен одним из трех цветов – зеленую метку получат гарантированно безопасные звонки, желтую – вызовы, которые потенциально могут быть опасными, а красная метка достанется звонкам, которые совершенно точно поступили от мошенников или рекламщиков.

Как сообщили редакции в МТС, ранее подобная цветовая дифференциация звонков была доступна исключительно абонентам МТС и исключительно в фирменном приложении «Мой МТС».

Что увидит пользователь

На экране входящего вызова сервис «Защитник» уведомит пользователя, организация из какой категории ему звонит. Это могут быть, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота» или «Страхование».

В некоторых случаях сервис может даже показать конкретное название звонящей компании. Это будет возможно, если номер, с которого совершается вызов, есть в открытых источниках и справочниках.

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Каждый входящий звонок получит свою метку

База номеров, к которой подключен «Защитник» обновляется автоматически. Анализом входящих вызовов занимаются алгоритмы Big Data МТС, которые разделяют все номера по категориям. Все будет работать, даже если номера нет в списке контактов.

К дополнительным полезным опциям приложения следует отнести возможность лично поучаствовать в пополнении базы данных номеров. Если в этой базе пока нет номера, с которого поступил звонок от рекламщика или злоумышленника, можно отправить жалобу на него.

Встать на путь развития

Специалисты намерены развивать «Защитника» и дополнять его новыми функциями. В одном из ближайших обновлений в приложении появится действительно нужная миллионам россиян опция.

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Приложение «Защитник» - это явно переименованный другой сервис МТС

«Защитник» научится не просто предупреждать об опасных вызовах, но и блокировать нежелательных звонков. Приложение перенаправит их на голосового помощника, а затем пришлет полную их расшифровку.

Не исключено, что со временем в «Защитнике» появятся и другие возможности. Планы по развитию сервиса МТС не раскрывает.

Зачем это нужно

Приложение «Защитник» и аналогичные проекты других разработчиков очень нужны россиянам. Из года в год в России растет количество мошеннических и рекламных вызовов – придумываются новые схемы обмана, россияне теряют деньги.

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Фото: nensuria / FreePik
Мошенники находят, как дозвониться до россиян

В стране есть несколько государственных систем по борьбе с такими вызовами. Одна из них – это «Антифрод», детище Роскомнадзора, к которому обязаны подключиться все операторы связи, работающие на территории России. Вторую систему операторы разработали совместно с Федеральной антимонопольной службой России, и она представляет собой форму для подачи жалобы на конкретный номер телефона, размещенную на сайтах ФАС и операторов. Также такую жалобу можно оставить и в приложении МТС. Но, несмотря на наличие этих систем, нежелательные вызовы продолжают поступать на телефоны россиян.


Геннадий Ефремов

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