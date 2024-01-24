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Конференция CNews Business Process Management 2024 состоится 8 февраля

8 февраля CNews приглашает принять участие в конференции Business Process Management 2024.

8 февраля CNews приглашает принять участие в конференции Business Process Management 2024.

С докладом выступят:

Вячеслав Подгорнов, начальник отдела цифровизации бизнес-процессов, группа «Московская Биржа»;
Александр Бочкин, основатель «Инфомаксимум»;
Виталий Акуличев, заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Россети Центр»;
Екатерина Ремизова, директор по качеству, SimbirSoft;
Наталья Осипенко, руководитель Службы методологии бизнес-процессов, НПФ «Благосостояние»;
Илья Батай, директор по ИТ, банк «Синара»;
Зиля Азнабаева, начальник отдела бизнес-анализа, «Совкомбанк Факторинг»;
Максим Тарасов, руководитель практики, ГМК «Норильский никель»;
Никита Уржумов, руководитель проекта внедрения корпоративной BPMS, «Магнит»;
Сергей Рубцов, руководитель отдела инноваций, «Мосинжпроект»;
Андрей Коптелов, вице-президент, ABPMP Russia;
Сергей Карамышев, менеджер ИТ, «ИТ ИКС 5 Технологии».

Основные темы конференции

Российский рынок BPM

  • Как развивался российский рынок BPM в 2023 году?
  • Насколько зрелыми оказались российские BPM-системы?
  • В каких направлениях осуществляется развитие BPMS?
  • Какие отрасли особенно активно внедряют BPMS?
  • Насколько удобны low-code и no-code возможности?
  • Как low-code и no-code влияют на сроки и стоимость проекта?

Технологии

  • Какие возможности необходимы современной BPMS?
  • Low Code/No code в BPMS.
  • RPA в управлении бизнес-процессами.
  • BPMS — не только процессы, но и базы данных, и интерфейсы.
  • Мультиплатформенные BPMS.

Как компании применяют BPMS

  • Почему BPMS должна стать платформой цифровизации предприятия?
  • Как обосновать необходимость внедрения BPMS в компании?
  • Решение от вендора или собственная разработка?
  • Как выбрать идеальную BPMS?
  • Проекты внедрения BPM — сложности и успехи.
  • Как сформировать идеальную команду для внедрения BPM.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.

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