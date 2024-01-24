Россиян ждет неожиданная проверка: Роскомнадзор нацелился на владельцев нескольких мобильных номеров. Законом это не запрещено

Роскомнадзор намерен провести проверку законности оформления нескольких номеров телефонов, зарегистрированных на одного человека. Помощь ему в этом окажут операторы связи. Действующее законодательство не предусматривает никаких ограничений в этом плане, однако власти давно планируют запретить россиянам иметь несколько мобильных номеров.

А есть ли нарушение?

В России в обозримом будущем пройдет проверка граждан, имеющих в своем распоряжении несколько оформленных на них мобильных номеров. По информации «Интерфакса», проверку эту проведет Роскомнадзор, и на нынешнем этапе пристальное внимание регулятора привлекут к себе лишь те граждане, кто оформил на себя избыточно большое количество номеров.

На момент выхода материала таковых насчитывалось 916 человек. Как пишет издание, на каждого из них зарегистрировано в общей сложности более 1000 номеров, а суммарный пул номеров, которыми они владеют, составляет в пределах 6,6 млн. Если сравнивать с общей абонентской базой операторов, то это примерно 8,3% от количества абонентов МТС – согласно статистике оператора, на начало 2024 г. его услугами пользовались около 80 млн россиян.

Одна проверка за другой

Как заявили изданию в Роскомнадзоре, эти 916 человек попались на глаза регулятору в ходе «более детального анализа» информации об абонентах мобильной связи, которую операторы связи предоставили ему в 2023 г. Как сообщал CNews, в рамках этого мероприятия проверялась достоверность персональных данных, указанных при покупке номера. Все началось в апреле 2023 г., а в августе 2023 г. пошли первые блокировки номеров.

Фото: Билайн Оформить на себя несколько SIM-карт - значит, привлечь внимание властей

В архиве, подготовленном операторами, содержались сведения о более чем 315 млн абонентов. В данных о 43 млн из них были выявлены несоответствия, операторы оперативно устранили их для 42 млн номеров.

«Были проанализированы переданные сведения операторов об абонентах и выявлены 916 граждан, которые имеют более чем тысячу сим-карт каждый. В общей сложности эти граждане владеют свыше 6,6 млн номеров», – сообщили изданию в регуляторе.

Все в рамках закона

Действующее в России законодательство никак не ограничивает количество SIM-карт, которые россияне могут оформить на себя. Граждане страны вольны как вовсе не пользоваться мобильной связью, так и скупить все свободные мобильные номера.

Однако Роскомназдор все же сомневается в законности регистрации 6,6 млн номеров на 916 человек. «Роскомнадзор совместно с операторами и другими заинтересованными ведомствами проведет проверку информации по пользователям, которые владеют большим количеством сим-карт, установит законность процесса их оформления», – сказали «Интерфаксу» в ведомстве.

Роскомнадзор осведомлен, что сам факт регистрации большого количества SIM-карт на одного гражданина не идет вразрез с законом. «Однако ситуации, когда на одного человека оформлено большое количество сим-карт, могут говорить о нарушениях установленного процесса оформления карты или мошеннических действиях со стороны абонента, дилера или оператора связи», – добавили в ведомстве.

Могут прийти за остальными

Практика последних лет показывает, что многие законы и правила, действовавшие в России годами, могут быть изменены молниеносно принимаемыми поправками. В данном случае это означает, что обладание несколькими SIM-картами может в скором будущем оказаться нарушением.

Власти ранее уже пытались зарегулировать этот вопрос и закрутить гайки максимально сильно. К примеру, один из депутатов Госдумы от «Единой России», фактически, предложил запретить россиянам быть подключенным одновременно ко всем федеральным операторам связи.

По информации «Известий», такую идею высказал в феврале 2022 г. депутат Олег Матвейчев. Он предложил ограничить число оформленных на одно физлицо SIM-карт до всего лишь трех штук. А поскольку федеральных операторов в России на тот момент и спустя два года не три, а четыре («Билайн», «Мегафон», МТС и Tele2), то подключиться к ним одновременно россияне не смогли бы.

К моменту выхода материала инициатива Матвейчева в принятые поправки к действующему законодательству не превратилась. Как операторы поступят с теми, кто ранее оформил на себя больше SIM-карт, чем того требует лимит властей, предсказать невозможно. Редакция CNews обратилась с этим вопросом к «Большой четверке» и ожидает ответа.

В современных реалиях россиянам действительно может потребоваться иметь больше одной SIM-карты. Первым номером гражданин России может пользоваться сам, второй и последующие он может купить для своих несовершеннолетних детей. Отдельная SIM-карта может понадобиться для установки в охранную сигнализацию в доме, офисе или гараже и пр.