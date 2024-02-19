Гендиректором «ИКС Холдинга» стал глава Yadro Алексей Шелобков

Генеральным директором ООО «ИКС Холдинг» стал Алексей Шелобков, который также возглавляет входящего в холдинг производителя ИT-оборудования Yadro и компанию «Бюро 1440», занимающуюся созданием отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки высокоскоростной передачи данных.



Назначение в «ИКС холдинге»

Генеральным директором ООО «ИКС Холдинг» стал Алексей Шелобков, который также возглавляет входящего в холдинг производителя ИT-оборудования Yadro, сообщил «Интерфакс».

Шелобков возглавил «ИКС Холдинг» 16 февраля 2024 г. согласно данным ЕГРЮЛ.

Кроме того, он стал гендиректором АО «ИКС», которое станет новой управляющей компанией холдинга.

Реструктуризация бизнеса

В начале февраля 2024 г. «ИКС Холдинг» объявил о начале процесса корпоративной реструктуризации.

Новой управляющей компанией холдинга, как сообщалось, станет АО «ИКС». В состав его акционеров войдут учредители пяти основных активов «ИКС Холдинга»: «КНС Групп», «Гарда» (разработчик решений в сфере информационной безопасности), «Цитадель» (разработчик решений в сфере систем оперативно-розыскной деятельности — СОРМ) и «Бюро 1440».

Целью реструктуризации являлась передача контроля над группой команде управляющих партнеров и сооснователей компаний, входящих в состав холдинга, основатель и прежний глава которого Антон Черепенников внезапно скончался летом 2023 г. в возрасте 40 лет. После этого новым главой холдинга стал Алексей Белов, до того момента занимавший пост замгендиректора.

Нотариус, ведущий наследственное дело Черепенникова, назначил доверительным управляющим холдинга Алексея Шелобкова.

В январе 2024 г. Шелобков отчитался на канале «Россия 24» о результатах за 2023 г. : «ИКС Холдинг» по итогам года покажет рост 35-40%, выручка по предварительным оценкам превысит 120 млрд руб.

Сооснователь Yadro

Шелобков, по данным «Ведомостей», в 2002 г. окончил с отличием Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, специальность — «искусственный интеллект и робототехника».

С 1999 по 2014 гг. занимал руководящие должности в глобальных технологических компаниях, в том числе был директором департамента аппаратного обеспечения (STG) компании IBM.

В 2014 году покинул IBM и совместно с партнерами основал компанию Yadro — технологическую компанию, объединяющую направления разработки и производства вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных, телекоммуникационного и сетевого оборудования, персональных и «умных» устройств, микропроцессорных ядер и fabless-разработку микропроцессоров.

В конце октября 2020 г. Шелобков возглавил компанию «Бюро 1440» (ранее — «Мегафон 1440»), занимающуюся созданием отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки высокоскоростной передачи данных.

В декабре 2023 г. Алексей Шелобков заявлял об амбициозных планах «Бюро 1440» запустить коммерческий сервис спутникового интернета в 2027 г. Для базового покрытия компании потребуется 250 спутников, а к 2030 г. компания планирует запустить более 700 аппаратов для глобального покрытия. «Ведомости» по этому поводу писали, что в России через три года может появиться свой аналог Starlink.