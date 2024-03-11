Мошенников в России развелось так много, что антифрод-системы не справляются. Операторов связи заставят напрямую сотрудничать с банками

Мошенники и спамеры продолжают досаждать россиянам своими звонками. В стране может появиться еще одна антифрод-система, которая обяжет операторов связи и банки работать сообща. Возможностей нынешних систем не хватает, чтобы полностью защитить граждан страны от желающих поживиться их деньгами по телефону.

Нужно больше антифрод-систем

В России может заработать новая система по борьбе с мошенниками, звонящими россиянам с целью любыми способами украсть у них деньги. Как пишет «Коммерсант», в настоящее время платформа, в рамках которой операторы связи будут напрямую сотрудничать с банками, находится на стадии обсуждения, в которой принимают участие операторы связи, банки, а также сразу несколько госстуктур, включая Роскомнадзор, МВД, Центробанк и Минцифры.

При этом в России уже есть несколько действующих антифрод-систем – крупные операторы давно внедрили в свои сети собственные решения, а также существует госплатформа «Антифрод», за неподключение к которой операторам грозят солидные штрафы и санкции, вплоть до отзыва лицензии.

Фото: Правительство Республики Крым Мошенники и спамеры продолжают названивать россиянам, несмотря на усилия властей и операторов связи

По информации издания, в рамках обсуждения новой системы организована рабочая группа. Сама система будет представлять собой национальную «централизованную систему противодействия операциям без согласия клиента на основе данных финансовых организаций и операторов связи», утверждают собеседники издания в МВД.

Добровольное сотрудничество

По словам источников издания в ЦБ, «решено развивать обмен информацией между кредитными организациями и операторами». По всей видимости, это будет основа новой системы.

«Целесообразно выстраивать информационный обмен через действующие каналы взаимодействия, на базе инфраструктуры "ФинЦЕРТ"», – добавили в ЦБ, подчеркнув, что конкретных форматов взаимодействия операторов и банков пока нет – они находятся в проработке.

Упомянутый в ЦБ «ФинЦЕРТ» – это центр взаимодействия и реагирования Департамента информационной безопасности, специальное структурное подразделение ЦБ. Согласно сайту Банка России, этот центр лежит в основе системы «системы информационного обмена между участниками финансового рынка, правоохранительными органами, провайдерами и операторами связи, системными интеграторами, разработчиками антивирусного программного обеспечения и другими компаниями, работающими в сфере информационной безопасности». В данном случае ЦЕРТ – это аббревиатура CERT (computer emergency response team, группа реагирования на компьютерные инциденты).

Мнение операторов

Крупнейшие операторы связи, в целом, не высказываются против потенциальных нововведений, а некоторые из них уже тесно сотрудничают с банками. В МТС сообщили изданию, что участвуют в проработке аспектов работы новой антифрод-системы, в «Билайне» заявили, что уже развивают сотрудничество с «некоторыми крупными банками», не уточнив ни их названия, ни общее их количество.

Tele2, по словам представителей оператора, уже сейчас работает «со всеми банками, которые хотят обмениваться информацией о мошеннических вызовах», пишет «Коммерсант».

В «Мегафоне» рассказали CNews, что подобная инициатива не нова, но подчеркнули, что ранее от нее уже отказывались. «Идея создания национальной платформы антифрода обсуждалась на площадке ЦБ в прошлом году (в 2023 г. – прим. CNews), и по итогам было решено отказаться от нее ввиду высокой стоимости создания такой платформы и ее неоднозначной эффективности – сообщили CNews представители «Мегафона». – Взаимодействие между банками и операторами в области предотвращения мошенничества существует, в частности «Мегафон» в онлайн-режиме информирует банки о потенциально мошеннических звонках их клиентам, а также сообщает о маркерах подозрительных операций, атаках мобильного вредоносного ПО на клиентов банков, других индикаторах мошеннической активности».

«В настоящее время между ЦБ, банками и операторами связи обсуждается расширение сотрудничества и обмена информацией, решено запустить пилотный проект нового информационного взаимодействия, по итогам оценить его эффективность. «МегаФон» является одним из участников этого пилота», – добавили в «Мегафоне».

Банки полны энтузиазма

Российские банки со своей стороны весьма заинтересованы в создании новой антифрод-платформы. Опрошенные изданием их представители поддерживают ее запуск и считают обмен информацией между банками и операторами связи «важным для защиты клиентов от мошенничества».

Так, по мнению вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, «выстраивание единой системы, которая позволит оперативно получать информацию из разных источников, поможет существующим техническим средствам и алгоритмам банков и операторов работать более эффективно».

«Мы поддерживаем любые взаимодействия банков и телекома, – заявил изданию заместитель руководителя центра экосистемной безопасности «Тинькофф» Олег Замиралов. – Очевидно, что существующих мер недостаточно».

Замиралов добавил также, что для качественного взаимодействия операторов и банков потребуется внести изменения в действующее российское законодательство. В его нынешнем виде оно никак не регулирует обмен данными между финорганизациями и операторами, однако оно есть, хотя и базируется на деньгах, поскольку операторы на платной основе предоставляют услугу о тех или иных событиях в своих сетях, например, о смене абонентом SIM-карты или мобильного устройства, сообщил источник издания на телеком-рынке. Он также отметил, что операторы не в восторге от потенциальных изменений. «Операторы опасаются, что новые инициативы, в том числе по раскрытию информации для финансовых структур, лишат их доходов», – сказал он.