CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Цифровизация
|

Искусственный интеллект, облака, языковые модели и квизы: что ждет участников True Tech Day

МТС проведет технологическую конференции True Tech Day 2.0. Мероприятие состоится 17 мая в Москве. Также участникам будет доступна интерактивная онлайн-трансляция.

Что в программе?

True Tech Day — масштабная конференция для начинающих и опытных специалистов в ИТ. Впервые мероприятие было проведено в 2023 году, объединив более 1500 человек непосредственно на площадке и еще 60 тыс. зрителей онлайн. В этом году программа True Tech Day разделена на пять ключевых треков, в рамках которых более 50 ведущих экспертов и лидеров ИТ-сообществ представят доклады. Одна из их фокусных тем – связь науки и технологий.

Спикеры и эксперты обсудят актуальные технологические направления. Среди них – особенности построения облачных платформ и обеспечение безопасности в облаке; новые подходы в языках программирования; нейросети и машинное обучение; Software 2.0 и искусственный интеллект как помощники программиста, вызовы в области NLP4Code и методы работы с ними; настоящее и будущее больших языковых моделей; применение Deep Learning в разработке лекарственных препаратов; управление базами данных в крупных компаниях электронной коммерции; применение ИИ в дизайне новых материалов и многое другое.

photogenica-phx67799165.jpg

© kasto / Фотобанк Фотодженика
В этом году программа True Tech Day разделена на пять ключевых треков, в рамках которых более 50 ведущих экспертов и лидеров ИТ-сообществ представят доклады

Среди приглашенных спикеров:


  • Павел Воронин – первый вице-президент МТС по технологиям
  • Денис Кораблев – управляющий директор, директор по продуктам Positive Technologies
  • Дмитрий Ливанов – ректор МФТИ
  • ладимир Алешин – руководитель разработки платформы DBaaS в Авито
  • Олег Бондарь – CPO YDB в Яндекс
  • Павел Конотопов – руководитель кластерной группы Postgres Professional
  • Данила Дюгуров – СТО CloudMTS
  • Максим Чудновский – лидер продукта Synapse Service Mesh в СберТех
  • Илья Черников – Senior Data Scientist в Lamoda Tech
  • Миша Most – художник и граффити-райтер


Прокачать навыки и поучаствовать в играх

Посетив мероприятие, начинающие разработчики узнают, с чего начать работу с языковыми моделями, как запустить их практически на любом домашнем железе, на какие настройки обратить внимание и как такие модели использовать. Участники смогут прокачать свои навыки в Event Storming и поймут, как создавать «правильные» микросервисы максимально быстро и эффективно. Интересующиеся перспективным направлении Tech4Art узнают, как технологии создают искусство будущего. Архитекторы СУБД разберутся с тонкостями мультимастера в архитектуре PostgreSQL. DevOps-инженеры повысят компетенции в управлении базами данных в мультикластерной среде Kubernetes.

Кроме образовательных треков, участникам будут доступны развлекательные и тематические зоны: профессиональные воркшопы и дискуссии, экспертные сессии с технологическими лидерами, интерактивные игры и квизы с розыгрышем фирменного мерча конференции, а также фестиваль продуктов. Завершится конференция музыкальным сетом от популярных исполнителей. Ожидается, что в этом году мероприятие соберет более 2,5 тыс. участников в Москве и десятки тысяч онлайн-слушателей.

«Технологии – это всегда про людей. Поэтому развитие профессионального True Tech сообщества – приоритетная задача для МТС. Конференция True Tech Day является сердцем этой инициативы, она объединяет тысячи талантливых специалистов. На конференции сообщество True Tech будет обмениваться опытом в архитектуре, разработке, облачных технологиях, больших языковых моделях и машинном обучении, говорить о науке, инновациях и технологичных трендах. И конечно, участников ждет много сюрпризов, интересных знакомств и возможностей для прокачки ИТ-навыков», — прокомментировал Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС.

erid:LjN8KXygQРекламодатель: ПАО МТСИНН/ОГРН: 7740000076/1027700149124Сайт: https://moskva.mts.ru/personal

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

В России повысили штраф за спам-звонки до миллиона рублей

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 16 апреля

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

CNews приглашает на конференцию Data Fusion 2024, которая состоится 17-18 апреля

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

9 лучших уличных обогревателей для веранды: хиты продаж

Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16: геймерская мечта по адекватной цене

Лучшие погружные дренажные насосы для дачи: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
Показать еще