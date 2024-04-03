Искусственный интеллект, облака, языковые модели и квизы: что ждет участников True Tech Day

МТС проведет технологическую конференции True Tech Day 2.0. Мероприятие состоится 17 мая в Москве. Также участникам будет доступна интерактивная онлайн-трансляция.

Что в программе?

True Tech Day — масштабная конференция для начинающих и опытных специалистов в ИТ. Впервые мероприятие было проведено в 2023 году, объединив более 1500 человек непосредственно на площадке и еще 60 тыс. зрителей онлайн. В этом году программа True Tech Day разделена на пять ключевых треков, в рамках которых более 50 ведущих экспертов и лидеров ИТ-сообществ представят доклады. Одна из их фокусных тем – связь науки и технологий.

Спикеры и эксперты обсудят актуальные технологические направления. Среди них – особенности построения облачных платформ и обеспечение безопасности в облаке; новые подходы в языках программирования; нейросети и машинное обучение; Software 2.0 и искусственный интеллект как помощники программиста, вызовы в области NLP4Code и методы работы с ними; настоящее и будущее больших языковых моделей; применение Deep Learning в разработке лекарственных препаратов; управление базами данных в крупных компаниях электронной коммерции; применение ИИ в дизайне новых материалов и многое другое.

© kasto / Фотобанк Фотодженика В этом году программа True Tech Day разделена на пять ключевых треков, в рамках которых более 50 ведущих экспертов и лидеров ИТ-сообществ представят доклады

Среди приглашенных спикеров:





Павел Воронин – первый вице-президент МТС по технологиям

Денис Кораблев – управляющий директор, директор по продуктам Positive Technologies

Дмитрий Ливанов – ректор МФТИ

ладимир Алешин – руководитель разработки платформы DBaaS в Авито

Олег Бондарь – CPO YDB в Яндекс

Павел Конотопов – руководитель кластерной группы Postgres Professional

Данила Дюгуров – СТО CloudMTS

Максим Чудновский – лидер продукта Synapse Service Mesh в СберТех

Илья Черников – Senior Data Scientist в Lamoda Tech

Миша Most – художник и граффити-райтер





Прокачать навыки и поучаствовать в играх

Посетив мероприятие, начинающие разработчики узнают, с чего начать работу с языковыми моделями, как запустить их практически на любом домашнем железе, на какие настройки обратить внимание и как такие модели использовать. Участники смогут прокачать свои навыки в Event Storming и поймут, как создавать «правильные» микросервисы максимально быстро и эффективно. Интересующиеся перспективным направлении Tech4Art узнают, как технологии создают искусство будущего. Архитекторы СУБД разберутся с тонкостями мультимастера в архитектуре PostgreSQL. DevOps-инженеры повысят компетенции в управлении базами данных в мультикластерной среде Kubernetes.

Кроме образовательных треков, участникам будут доступны развлекательные и тематические зоны: профессиональные воркшопы и дискуссии, экспертные сессии с технологическими лидерами, интерактивные игры и квизы с розыгрышем фирменного мерча конференции, а также фестиваль продуктов. Завершится конференция музыкальным сетом от популярных исполнителей. Ожидается, что в этом году мероприятие соберет более 2,5 тыс. участников в Москве и десятки тысяч онлайн-слушателей.

«Технологии – это всегда про людей. Поэтому развитие профессионального True Tech сообщества – приоритетная задача для МТС. Конференция True Tech Day является сердцем этой инициативы, она объединяет тысячи талантливых специалистов. На конференции сообщество True Tech будет обмениваться опытом в архитектуре, разработке, облачных технологиях, больших языковых моделях и машинном обучении, говорить о науке, инновациях и технологичных трендах. И конечно, участников ждет много сюрпризов, интересных знакомств и возможностей для прокачки ИТ-навыков», — прокомментировал Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС.