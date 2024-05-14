Шадаев остался министром цифрового развития. Над ним будут два вице-премьера

Госдума переутвердила Максута Шадаева на должность министра цифрового развития. В то же время у отрасли ИТ и телекоммуникаций сменился курирующий вице-премьер: им стал Дмитрий Григоренко. Предыдущий куратор Дмитрий Чернышенко сохранил пост вице-премьера и продолжит курировать вопросы СМИ.

Максут Шадаев остался министром цифрового развития

Государственная Дума одобрила кандидатуру Максута Шадаева на пост главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры).

Предложение о переназначении Шадаева было направлено Михаилом Мишустиным, который сам перед этим был переназначен на должность премьер-министра после представления Президента России Владимира Путина и утверждения его кандидатуры Госдумой.

Шадаев имеет большой опыт работы на госслужбе. В 2000-х годах он работал в Минкомсвязи (прежнее название Минцифры) в должностях советника министра и директора Департамента госпрограмм, развития инфраструктуры и использования ограниченного ресурса. В то же время министром был Леонид Рейман.

В 2008 г. он стал помощником руководителя Администрации Президента Сергея Нарышкина, затем, после перехода Нарышкина в кресло главы Госдумы, он стал советником спикера. В 2014 г. Шадаев стал министром государственного управления, ИТ и связи Московской области. В 2018 г. он стал вице-президентом «Ростелекома» и главой его «дочки» «РТ-Лабс».

В 2020 г., после назначения Михаила Мишустина на должность премьер-министра, Максут Шадаев стал министром цифрового развития. Тогда же на референдуме были утверждены поправки в Конституцию, согласно которым состав кабинета министров должен утверждаться Госдумой (силовых министров утверждает Совет Федерации).

Схожая норма существовала только в поздней конституции РСФСР. В 1990 г. Владимир Булгак был утвержден Верховным Советом РСФСР на должность министра связи, информатизации и космоса. С тех пор все министры назначались Президентом.

Новый профильный вице-премьер

Также Госдума утвердила предложенные Мишустиным кандидатуры на должности вице-премьеров. В их число вошел и Дмитрий Чернышенко, ранее курировавший цифровое развитие и связь. Однако теперь курировать цифровое развитие и связи, а также антимонопольную политику будет другой переназначенный вице-премьер Дмитрий Григоренко (он также является главой Аппарата Правительства).

К функциональным обязанностям Чернышенко добавились Минпросвещения и Росмолодежь. В то же время в сфере обязанностей Чернышенко остаются ряд направлений Минцифры - СМИ, периодическая печать и издательская деятельность.

«Несмотря на санкционное давление, ИТ-отрасль под руководством Дмитрия Чернышенко развивалась высокими темпами, - объяснял пресс-секретарь Правительства Борис Беляков. - Теперь требуется внедрение созданных платформ и механизм. Поэтому в дальнейшем курировать вопросы цифровой трансформации государственного управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы в новом составе правительства будет Дмитрий Григоренко. Он отвечал за цифровизацию государственного управления и имеет обширный опыт внедрения ключевых ИТ-систем. Обладает всеми необходимыми компетенциями для продолжения этой работы».

Задачи для Минцифры

В выступлении перед депутатами Максут Шадаев обозначил 10 целей для Минцифры: создание собственной низкоорбитальной спутниковой группировки (аналог Starlink); организация массового производства отечественных базовых станций для сетей 4G и 5G; увеличение скорости доступа в интернет в многоквартирных домах со скоростью до 1 Гбит/с; устранение цифрового неравенства, подключение удаленных районов; обеспечение устойчивой работы «Почта России» при безусловном сохранении всего ее функционала и всей сети отделений: сокращение сроков создания и внедрения новых информационных систем (государственных и ведомственных); кардинальное сокращение сроков оказания услуг, переход на проактивный, комплексный, персональный формат обслуживания граждан в режиме онлайн: создание условий для повышения эффективности деятельности предприятий за счет массового внедрения российского ПО; повышение качества обучения ИТ-специалистов в вузах; борьба с кибермошенничеством, фродом и спамом.

Наказы от спикера Госдумы

В ходе рассмотрения кандидатов на роль министров председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что роль Минцифры - «развивать все новое, технологичное, чтобы мы были впереди других государств, но при этом люди должны иметь право выбора. «Они должны иметь возможность: хотят – пользуются, не хотят – не пользуются, чтобы не было цифрового рабства», - заявил Володин.

При рассмотрении кандидатуры Сергея Кравцова на должность министра просвещения Володин также подчеркнул, что людей волнуют вопросы цифровизации школьного образования: «процессы, которые отдаляют родителя от учителя, учителя от ученика. «Пандемия прошла, а цифровые средства коммуникации, которые использования в ходе пандемии – тогда обоснованно – не отменены», - заявил Володин – У нас дальше цифровизация будет продолжаться или мы все-таки найдем в себе силы, остановимся, признаем ошибки и сделаем все для того, чтобы был постоянный диалог и возможность для этого была создана – учителя с родителей, учителя с ребенком?» Кравцов также был переназначен на должность министра просвещения.