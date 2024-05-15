Разработчик ВКС IVA Technologies показал резкий взлет выручки, прибыли и колоссальную дебиторскую задолженность

В конце апреля 2024 г. IVA Technologies сообщила о росте в 2023 г. выручки на 77% и валовой прибыли – на 82%. Вместе с тем консолидированная финансовая отчетность компании говорит о сумме дебиторской задолженности на 31 декабря 2023 г. в размере более 1,2 млрд руб.

Повышение трех показателей

По итогам 2023 г. компания-производитель телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения IVA Technologies показала серьезный рост выручки и валовой прибыли, а также дебиторской задолженности, которая очевидна из финансовых результатов компании за тот же период.

В новости от 26 апреля 2024 г. на своем сайте IVA Technologies сообщает о росте выручки в 2023 г. на 77%, до 2,5 млрд руб., в первую очередь за счет роста продаж продуктов экосистемы и дополнительных сервисов. «Это произошло на фоне увеличения клиентской базы и расширения каналов реализации, а также повышения уровня монетизации клиентов (расширения предоставляемых им сервисов)», – сообщается на сайте компании.

Валовая прибыль компании за этот период выросла на 82% до 2,1 млрд руб., а валовая маржа составила 87%.

Image by Дина Орлова from Pixabay Выручка IVA Technologies в 2023 г. выросла до 2,5 млрд руб.

При этом финансовые результаты IVA Technologies, изложенные в документе от ООО «Финановые и бухгалтерские консультанты» «Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, с аудиторским заключением независимого аудитора» от 31 декабря 2023 г. и размещенном на сайте компании, вносят ноту диссонанса. В таблице «Консолидированный отчет о финансовом положении, подготовленный в соответствии с МФСО на 31 декабря 2023, 2022 и 2021 г.», в графе «Торговая и прочая дебиторская задолженность» можно увидеть сумму дебиторской задолженности IVA Technologies на 31 декабря 2023 г. – более 1,2 млрд руб., в то время как на 31 декабря 2022 г. этот показатель составлял 458,7 млн руб.

Сезонная составляющая или рассрочка для клиентов?

«При анализе показателей ИТ-компаний важно учитывать сезонную составляющую и специфику расчетов по контрактам. – Прокомментировал ситуацию представитель IVA Technologies. – Компании ИТ-отрасли, работающие в сегменте B2B и B2G, имеют определенную сезонность бизнеса: значительная часть проектов закрывается в IV квартале, в частности, в декабре. Что касается наших показателей в 2023 г., несмотря на типовые условия оплаты отгрузок, которые пришлись на конец года, большая часть реализации перешла в дебиторскую задолженность и уже была оплачена в I квартале 2024 г.».

При этом в IVA Technologies подчеркнули, что компания ведет тщательную работу по управлению и прогнозированию дебиторской и кредиторской задолженности и придерживается взвешенной финансовой политики.

Комментируя финансовые показатели IVA Technologies, Леонид Делицын, аналитик Финансовой группы «Финам», отметил что, тот, кто искушен в чтении таких показателей, поймет, что было сказано. «Поскольку сейчас потенциал рынка достаточно велик, но продукты экосистемы для клиентов являются во многом новыми, требуется активное продвижение. – Считает Леонид Делицын. – Клиентам надо дать возможность попробовать продукты, а для этого используются различные способы удобной оплаты, вероятно подразумевающие значительную рассрочку. Таким образом, агрессивное увеличение выручки достигается и за счет увеличения дебиторской задолженности».