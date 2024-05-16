4G-смартфоны массово превратятся в кирпичи по всему миру. Всему виной стремление операторов «убить» 3G. Россию тоже затронет

Отключение операторами сотовых сетей третьего поколения приведет к массовому выходу из строя многих смартфонов, поддерживающих 4G-сети. Они превратятся в мини-планшеты, способные звонить только через интернет. В России тоже грядет масштабное отключение 3G.

Был смартфон, стал планшет

Многие смартфоны с поддержкой сотовых сетей четвертого поколения перестанут полноценно функционировать, когда операторы деактивируют сети 3G, пишет портал GSM Arena. В очень скором будущем это может случиться, например, в Австралии, хотя на самом деле от страны это никак не зависит.

Согласно заявлению Австралийского управления по коммуникациям и средствам массовой информации (Australian Communications and Media Authority, ACMA), сети третьего поколения в этой стране перестанут работать уже через несколько недель. Один из крупнейших сотовых операторов Австралии, TPG Telecom (также известен под брендом Vodafone), уже сделал этот шаг, а оставшиеся компании последуют его примеру максимум в конце лета 2024 г.

После этого все относительно старые 4G-смартфоны утратят возможность совершать звонки через сотовые сети, а также принимать SMS-сообщения, например, от банка. Придется использовать для этого мобильный интернет или сети Wi-Fi. Коснется это только моделей, в которых нет поддержки технологии VoLTE или Voice over LTE.

© hin255 / Фотобанк Фотодженика Сети 3G хоть и полностью морально устарели, но все еще нужны многим людям

LTE – это еще одно название сотовых сетей четвертого поколения. Смартфоны, не оснащенные VoLTE, используют 4G-сети только для выхода в интернет, а совершают звонки и работают с SMS посредством сетей 3G.

Кто в опасности

Отключение сетей 3G в принципе оставит без связи всех любителей классических сотовых телефонов – в них, как правило нет поддержки более современных сотовых сетей.

Что касается VoLTE, то сама технология появилась в мире в 2014 г., а до России дошла два года спустя. Первым ее запустил «Мегафон» – возможность совершать звонки в 4G-сетях раньше других россиян получили жители и гости Москвы.

Поддержка VoLTE в настоящее время присутствует в подавляющем большинстве смартфонов, за исключением, разве что, только самых бюджетных. Тем не менее, массовое ее внедрение в умные мобильники произошло не сразу – многие бренды вплоть до 2017-2018 гг. выпускали смартфоны без этой опции. Более того, в некоторых моделях, в которых присутствовала технология VoLTE, по умолчанию не было возможности ее активации – например, в Xiaomi Redmi Note 4 образца 2016 г. приходилось включать ее путем ввода кода «*#*#86583#*#*» в приложении для звонков. И только после этого в настройках появлялся соответствующий пункт.

Из этого следует, что обладатели пяти-шестилетних смартфонов, с высокой степенью вероятности, не ощутят на себе негативных последствий отключения сетей 3G. У владельцев же более старых мобильников появился еще один повод купить новый гаджет.

Все сложнее, чем кажется

Отключение 3G-сетей затронет не только старые смартфоны, но и массу других умных устройств, которым нужны не звонки, а только выход в интернет, пишет GSM Arena. Это, например, смарт-часы со встроенным сотовым модемом – в них не всегда есть поддержка 4G-сетей, многие бюджетные версии ограничиваются лишь 3G.

Такое часто встречается, например, в детских смарт-часах, где сотовый модуль отвечает лишь за отправку и прием текстовых сообщений. Также это коснется старых планшетных компьютеров 3G-модемом, терминалов для банковских карт, сигнализаций с функцией голосового и текстового оповещений, различной умной медтехники и пр.

Австралией все не ограничится

Вполне вероятно, на примере Австралии весь мир скоро узнает, как много устройств по-прежнему зависят от сотовых сетей третьего поколения, без которых они, по большому счету, бесполезны. Но с течением времени 3G-сети исчезнут и в других странах – в России процесс отказа от них идет полным ходом.

Крупные операторы из «большой четверки» на протяжении нескольких последних лет занимаются так называемым «рефармингом» – переводят частоты, задействованные в сетях связи 2G и 3G, в стандарт 4G. Рефарминг позволяет без дополнительных ресурсов улучшить качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром.

Некоторые из крупнейших операторов страны готовы действовать более радикально и быстро. Как сообщал CNews, МТС намерен после 2025 г. отказаться от сетей 3G, передав используемый ими диапазона 1900-2100 МГц для сетей 4G. Такое решение оператор принял в марте 2023 г. в связи с тем, что на тот момент лишь 6% абонентов компании использовали 3G-устройства, которые не поддерживают сети 4G.

Редакция CNews обратилась к представителям МТС и Tele2 с вопросом о количестве абонентов без устройств 3G, актуальном на май 2024 г., и ожидает ответа. В «Мегафоне» CNews сообщили: «Доля абонентов, использующих SIM 3G, сегодня составляет менее 1% от нашей активной базы, при этом мы регулярно рассказываем клиентам о преимуществах перехода на новую SIM. Однако у ряда абонентов устройства используют исключительно стандарт 3G, поэтому в планах модернизации сети мы учитываем и эту составляющую абонентской базы».

