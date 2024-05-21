В России впервые в истории запустили спутники со стандартом связи 5G

В ходе послания Федеральному Собранию 29 февраля 2024 г. Владимир Путин объявил одной из ключевых задач построение российского спутникового интернета. В мае 2024 г. стало известно о том, что три низкоорбитальных спутника уже запущены, а в Минцифры заявили о создании «отечественного сервиса широкополосной спутниковой связи», который покроет быстрым интернетом всю Россию к 2027 году.

Новый «Рассвет»

«Бюро 1440» (дочерняя компания «ИКС Холдинга») в ночь с 16 на 17 мая запустила вторую экспериментальную миссию «Рассвет-2»: три низкоорбитальных космических аппарата следующего поколения были запущены в космос. Об этом компания сообщила в пресс-релизе.

Переход к следующему поколения объясняется тем, что они получили обновленные версии полезной нагрузки и служебных приборов. «Впервые в истории отечественной космической индустрии аппараты оснащены аппаратурой спутниковой связи с использованием протокола стандарта 5G NTN и терминалами межспутниковой лазерной связи», - сказано в пресс-релизе.

Все три спутника миссии были успешно выведены на целевую полярную орбиту, штатно вышли на связь и взяты в управление. Компания планирует проводить орбитальные эксперименты летной квалификации технологий и аппаратуры, необходимых для создания отечественного сервиса широкополосной спутниковой связи с глобальным покрытием.

В апреле 2024 г. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации его февральского послания Федеральному Собранию. Среди них было «создание спутникового формирования для развития высокоскоростного интернета в России».

На решение этой задачи планируется выделить 116 млрд руб. в период с 2025 г. по 2030 г. Однако представитель «Бюро 1440» не ответил на вопрос касательно того, планирует и может ли стать «Рассвет-2» аналогом американского Starlink.

Сроки работ и оценка Минцифры

В пресс-релизе сказано, что спутники миссии «Рассвет-2» были созданы «в рекордно короткие для космической индустрии сроки» — менее, чем за 14 месяцев.

«Бюро 1440» работает над созданием сервиса широкополосной передачи данных с глобальным покрытием на базе собственной низкоорбитальной спутниковой группировки, в том числе с использованием протокола стандарта 5G NTN. В компании уточнили, что за 3,5 года компания прошла путь от исследовательского проекта до старта реальных работ по созданию глобальной системы высокоскоростной передачи данных.

20 мая 2024 г. к обсуждению достижений российской космической отрасли подключились Минцифры России. В ведомстве сообщили: «Впереди еще несколько месяцев экспериментов миссии «Рассвет-2» на пути к созданию отечественного сервиса широкополосной спутниковой связи, который сможет покрыть быстрым интернетом всю страну, он начнёт свою работу в 2027 году».

Глава Минцифры Максут Шадаев считает, что проект «Рассвет-2» имеет огромное значение для развития нашей цифровой инфраструктуры. «Для Минцифры создание собственной низкоорбитальной спутниковой группировки для обеспечения быстрого и дешёвого доступа в интернет является одной из ключевых инициатив», - заявил он.

Прогресс относительно первой миссии

При прохождении первой миссии скорость составляла 48 Мбит/сек, а задержка — 42 мс. При таких показателях возможно сделать видеозвонок в высоком качестве сразу на несколько человек или смотреть ТВ в разрешении 4K. По заявлению компании, раньше с российских спутников такое качество в реальном времени без задержек было невозможно предоставить.

Результаты миссии «Рассвет-2» ожидаются в ближайшие месяцы.

Основным прогрессом относительно прошлой версии спутников стало внедрение стандарта связи 5G NTN (Non-terrified networks или внеземные сети) – системы беспроводной связи, которые работают над поверхностью Земли, используя платформы в воздухе или на орбите.

Отвечая на вопрос CNews о возможных кейсах применения этой технологии, представитель «Бюро 1440» заявил: «Развитие беспилотного транспорта, искусственного интеллекта, робототехники и цифровизация всех услуг требуют постоянного высокоскоростного подключения с низкими задержками, а наша низкая орбитальная спутниковая группировка может стать решением этой задачи».