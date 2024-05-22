Горнорудный гигант из Индии поставил российскую ВКС, не пожелав уходить в «облака»

Одна из ведущих компаний по добыче железной руды в Индии Kudremukh Iron Ore Company Limited перевела корпоративные коммуникации на видеоконференцсвязь и мессенджер российского разработчика программного обеспечения «‎Труконф». ВКС соединила более 1000 специалистов компании.

Первая ВКС индийской добывающей компании

Видеоконференцсвязь и мессенджер российского разработчика в апреле 2024 г. были установлены на крупном предприятии по добыче железной руды в Индии Kudremukh Iron Ore Company Limited (KIOCL). KIOCL – предприятие центрального государственного сектора, находящееся в собственности Министерства стали правительства Индии. На 2019 г., по данным интернет-портала «Металлургпром», KIOCL был одним из основных индийских металлургических производителей, в частности, в категории низкоалюминиевых окатышей. ВКС «Труконф» стала первой видеоконференцсвязью, внедренной на предприятии. Более 1000 специалистов получили возможность безопасно и оперативно координировать рабочие и производственные процессы без необходимости очных встреч.

Главным требованием к разработчикам было обеспечение работы в полностью закрытой сети, без доступа к интернету. Тесты ВКС «Труконф» начались в августе 2023 г., в марте 2024 г. стартовало полноценное внедрение проекта, который был завершен в апреле 2024 г. Стоимость проекта не разглашается.

Внедрение в условиях санкций

«Несмотря на ситуацию в мире, во многих странах сохраняется лояльность к российским ИТ-компаниям, многие заказчики продолжают, как покупать, так и продлевать купленные ранее лицензии. – Рассказал представитель компании «Труконф». – Ситуация неоднозначна, но даже в контексте Индии, ее можно условно разделить на две части — компании, ориентированные на запад, и на компании, которые открыты для российских продуктов, особенно в случае полного функционального соответствия решения требованиям заказчика. Следует понимать, что крупнейшие игроки мирового ВКС-рынка давно ушли в «облака» (Zoom, Microsoft Teams, Webex и т.д.), работоспособность и доступ к которым регулирует производитель. Такие решения не подходят заказчикам с серьезными требованиями к безопасности связи, к автономии, к контролю над собственной инфраструктурой — КИИ, госсектор, промышленность, крупный бизнес».

Фото: компания «Труконф» Kudremukh Iron Ore Company Limited — одно из главных предприятий по добыче железной руды в Индии

В рамках этого проекта со сложностями и ограничениями компания «Труконф» не сталкивалась.

Проект осуществлялся с помощью местного интегратора Techser Power Solutions Pvt Ltd из Бангалора в штате Карнатака.

Свои серверы под собственным контролем

Сегодня ВКС-инфраструктура на базе TrueConf Server функционирует в корпоративной сети предприятия и поддерживает работу без доступа к интернету. Это исключает любые риски несанкционированного доступа к ВКС-инфраструктуре извне.

ИТ-специалисты KIOCL самостоятельно развертывали решение TrueConf Server на собственных серверах внутри закрытой сети, весь контроль за ВКС-инфраструктурой и ее обслуживание осуществляют также сотрудники KIOCL. Хранение данных и их обработка осуществляется во внутреннем контуре KIOCL, а полный административный контроль над коммуникациями осуществляют специалисты компании.

По словам представителя компании «Труконф», в данном случае заказчику не подходили ни облачные варианты ВКС, ни гибридные. Нужна была сеть коммуникаций по принципу полностью On-premises, так как в KIOCL используют закрытую корпоративную сеть без доступа к интернету, к которой в свою очередь были подключены и рабочие места, и переговорные комнаты, и личные устройства сотрудников.

От смартфонов до телефонии

Итоговая сеть коммуникаций объединила свыше 1000 сотрудников KIOCL — руководителей, ведущих инженеров, работников производственных и других отделов. Все сотрудники находятся в едином адресном пространстве — адресная книга позволяет легко осуществлять поиск коллег, созваниваться с ними «‎на лету», общаться и обмениваться файлами и изображениями в чате, а статус доступности показывает, кто из пользователей доступен для общения в данный момент.

При этом работники производственных отделов могут принимать участие в конференциях без привязки к рабочим местам — кроссплатформенные приложения «Труконф» установлены на личные устройства сотрудников, что обеспечивает высокую скорость принятия решения и реагирования на внештатные ситуации. Синхронизация чатов позволяет сотрудникам в любой момент получить доступ ко всей истории корпоративного общения и продолжить совместную работу вне зависимости от местоположения. Все данные хранятся в защищенном файловом хранилище.

Благодаря интеграции ВКС-платформы с SIP и H.323-устройствами, помимо удаленных сотрудников и рабочих мест, к ВКС-сети подключили переговорные комнаты KIOCL, а также обеспечили интеграцию с телефонией, абонентов которой можно вызывать напрямую из клиентских приложений «Труконф».

ВКС-сеть на базе «Труконф» позволяет бесперебойно координировать рабочие процессы, проводить совещания, обучение сотрудников, организовывать внешние онлайн-мероприятия и внутренние локальные встречи.

Безопасные коммуникации для добывающей промышленности

Kudremukh Iron Ore Company Limited — одно из главных предприятий по добыче железной руды в стране с главным офисом в Бангалоре, экспортирующий продукцию на зарубежные рынки. Добывающая промышленность в Индии оказывает весомое влияние на всю экономику страны — в 2023 г. общий экспорт железной руды из Индии превысил 44 миллиона тонн. KIOCL находится в ведомстве Министерства сталелитейной промышленности Индии, в ее структуру также входит завод по гранулированию в Мангалоре и железорудный рудник в Кудремухе.

Несмотря на наличие географически распределенных добывающих и производственных предприятий, у компании не было единого коммуникационного решения для построения эффективного рабочего процесса, связи между всеми подразделениями компании, оперативного решения экономических, производственных и логистических вопросов. А нестабильные сетевые каналы серьезно усложняли выбор подходящего ИТ-решения, которое позволило бы наладить процесс взаимодействия и координации между удаленными сотрудниками.

ВКС: тесты решают все

Перед руководством KIOCL стояла задача по поиску ВКС-платформы, которая не только гарантировала бы сотрудникам защищенную видеоконференцсвязь и безопасную совместную работу, но и могла функционировать внутри закрытого контура предприятия, защищенного от внешнего доступа.

Опираясь на данное требование, ИТ-департамент KIOCL принял решение о проведении серии тестирований российской ВКС-платформы TrueConf Server. Тесты включали проверку отказоустойчивости системы, работоспособности на нестабильных сетевых каналах и соответствия высоким стандартами предприятия к безопасности связи.

В апреле 2024 г. в результате испытаний было отмечено полное соответствие требованиям к качеству и функциональным возможностям ВКС-платформы, и TrueConf Server стала центральным элементом сети коммуникаций KIOCL.

У «Труконф» в Индии есть заказчики в атомной энергетике, авиастроении, полиции.