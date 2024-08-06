Путин поручил дать льготы операторам при создании сетей 5G

Президент России поручил Правительству рассмотреть вопрос предоставления операторам связи льготных кредитов на модернизацию и увеличение пропускной способности сетей фиксированной телефонной связи, а также наращивание мощности мобильных сетей стандарта LTE. Речь идет о реализации соответствующих проектов в городах с населением более 1 млн человек, а также в столицах регионов.

Льготы на создание сетей 5G

Президент России Владимир Путин поручил правительству России проработать вопрос о предоставлении льготных кредитов операторам связи на увеличение мощности сетей связи 4G и создание сетей 5G в городах с населением более 1 млн и в столицах субъектов России. Об этом в начале августа 2024 г. сообщило издание ТАСС.

По информации из перечня поручений Президента России по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам (нацпроектам) и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития. Правительству России в целях реализации национальной цели «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы» с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопросы... предоставления операторам связи льготных кредитов на модернизацию и увеличение пропускной способности фиксированных сетей телефонной связи, увеличение мощности мобильных сетей связи стандарта LTE 4G и создание сетей связи стандарта 5G в городах с населением более 1 млн человек, а также в столицах субъектов России с учетом роста трафика на основе использования телекоммуникационного оборудования отечественного производства.

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос обеспечения устойчивой связи и высокоскоростного доступа к интернету в малочисленных и приграничных населенных пунктах, удаленных районах и на территориях с массовым проживанием населения, а также на федеральных автомобильных дорогах и железнодорожных путях общего назначения.

Обеспечить учителей общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, а также врачей неотложной и скорой медицинской помощи российскими планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы (ОС) для организации мобильного защищенного доступа к информационным системам в сфере образования и здравоохранения.

Продолжить дальнейшее развития необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры противодействия информационным угрозам для устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории России информационно-телекоммуникационной сети «интернет», а также кибермошенничеству.

Вместе с тем Правительству России предписано проработать дальнейшее развитие группировки космических аппаратов в целях обеспечения связи и телерадиовещания в стране. Доклад – до 1 сентября 2024 г., далее – один раз в полгода. Ответственный: Михаил Мишустин.

Согласно «Стратегии развития отрасли связи до 2035 года», развертывание сетей 5G на российском оборудовании во всех городах с населением от 100 тыс. человек планируется в 2031-2035 гг.

Развитие сетей 5G в России

В феврале этого года министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России Максут Шадаев назвал ориентировочные сроки начала запуска 5G-сетей на отечественных базовых станциях. По мнению Шадаева, в 2025 г. в России будет сервисное производство базовых станций 5G, а с 2026 г. ИТ-оборудование начнут активно ставить в мегаполисах.

«Изначально будут построены сети в крупных городах, скорее всего, в первую очередь в столицах, затем в городах-миллионниках. Затем эти сети будут все глубже и глубже проникать в страну, так же как это происходило с 2G», - сказал генеральный директор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов.

По словам Шадаева, к февралю 2024 г. уже запущено несколько тестовых 5G-сетей на базе зарубежного ИТ-оборудования. Кроме того, как отметил Шадаев, телекоммуникационные операторы заключили форвардные контракты на поставку базовых станций с российскими производителями.

В презентации Максут Шадаев также сообщил о планах по развитию LTE-сетей. Ожидается, что соответствующая инфраструктура будет создана в небольших городах России (с населением от 100 человек) к 2030 г. Реализовать эту задачу планируется за счет отчислений телекоммуникационных операторов. В городах, в которых проживает от 1 тыс. человек, запуск мобильных сетей 4G намечен на 2026 г., а вдоль федеральных автомобильных дорог - к 2031 г. В документе также сказано, что в рамках развития беспроводного широкополосного доступа (ШПД) в интернет к 2026 г. планируется запустить шесть космических аппаратов. Предполагается, что к 2030 г. спутниковая группировка, обеспечивающая ШПД-доступ, на низких орбитах будет насчитывать 737 космических аппаратов.

В настоящее время форвардные контракты на поставку отечественных базовых станций на свои сети заключили все операторы «большой четверки» - МТС, Tele2, «МегаФон», «ВымпелКом». Отгрузки аппаратуры начнутся с 2025 г., а с 2028 г. они смогут закупать только российские базовые станции.