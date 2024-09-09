На платформе «МТС Линк» появился «второй пилот» на базе ИИ

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», представила функцию «второго пилота» на основе искусственного интеллекта (ИИ). Помощник может напоминать об итогах прошедших онлайн-встреч, находить нужные записи, составлять сводки информации по определенной теме, а также выделять ключевые моменты обсуждений в чатах. Функция разработана на базе генеративной нейросети и впервые продемонстрирована 10 сентября на форуме Kazan Digital Week 2024.

«Второй пилот» платформы «МТС Линк»

На платформе «МТС Линк» появился помощник на базе искусственного интеллекта. Запрос ИИ-помощнику «МТС Линк» можно формулировать в свободной форме, как при обращении к любому другому GPT-ассистенту. Например, по запросу «Какие решения были приняты на моих встречах на прошлой неделе?» он выдаст краткий обзор всех договоренностей.

Ответы составляются на базе всех онлайн-мероприятий, на которых присутствовал пользователь и где была включена автоматическая расшифровка. По данным «МТС Линк», на каждые сто деловых онлайн-встреч приходится около тридцати просмотров их записей. При этом в среднем менеджеры присутствуют на 3-5 встречах в день. ИИ-помощник поможет сократить количество просмотров записей, благодаря чему время для фокуса на важных задачах увеличится.

56% опрошенных отметили вау-эффект от возможности моментально выделять главное из чатов

В корпоративном мессенджере «МТС Линк Чаты» ИИ-помощник сокращает время чтения длинных переписок. Искусственный интеллект выделяет ключевые моменты обсуждений в тредах и формирует итоги с основными тезисами. Итоги публикуются отдельным постом в конце переписки, их видит только пользователь, который их запросил. На создание итогов ИИ-помощник тратит в среднем 1-5 секунд. Функция будет особенно полезна в моменты, когда сотрудник возвращается к чатам после долгого отсутствия — например, отпуска, командировки или больничного.

Помощник в чатах и при встречах

ИИ-помощник в «МТС Линк Чатах» уже доступен всем пользователям, в «МТС Линк Встречах» — по запросу в службу технической поддержки. В будущем набор сценариев применения ИИ-помощника будет расширяться. Например, он сможет подсказать, к кому из коллег стоит обратиться с определенным вопросом, на основе анализа встреч всех сотрудников компании.

«Российские компании не только активно переходят на российские решения для онлайн-коммуникаций, но и ждут от них функций, позволяющих увеличивать продуктивность сотрудников и экономить самый ценный невозобновляемый ресурс — время. Мы провели ряд исследований, которые подтвердили востребованность ИИ-помощника, помогли определить основные сценарии его применения и выстроить логику нейросетевой модели. Например, 32% опрошенных отметили, что никогда не читают пропущенные треды после отпуска, а 56% отметили вау-эффект от возможности моментально выделять главное из чатов. Мы продолжаем изучать запросы рынка и планируем внедрить искусственный интеллект во все элементы экосистемы «МТС Линк», — отмечает руководитель направления гибридных коммуникаций «МТС Линк» Дмитрий Крюков.

ИИ-помощник дополнит другие инструменты на основе ИИ, которые появились в «МТС Линк» ранее: автоматическое подведение итогов встречи, текстовую расшифровку и видеохайлайты. Последние, в частности, демонстрируют 75%точность выбора ключевых моментов встреч.