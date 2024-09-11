Власти отобрали лицензию у крымского сотового оператора

Роскомнадзор аннулировал лицензию у сотового оператора «Севмобайл» из Севастополя. Уход этой компании может быть выгоден другому крымскому сотовому оператору «Миранда-Медиа», у которого не хватает частот в Севастополе.

Сотовый оператор из Севастополя лишился лицензии

Роскомнадзор аннулировал лицензии на оказание услуг связи сотового оператора «Севтелекомсвязь» (СТС, торговая марка «Севмобайл») из Севастополя. Это следует из данных ведомства.

Аннулированы лицензии на оказание услуг сотовой связи, телематики и передачи данных, а также на оказание услуг сотовой связи в Краснодарском крае.

Как пояснили CNews представители Роскомнадзора, основанием для аннулирования лицензии стало непредставление «Севмобайлом» отчета о своей деятельности. В соответствии с Законом «О связи» и постановлением Правительства такой отчет должен направлять не позднее 1 марта каждого года, и в начале 2024 г. Роскомнадзор предупреждал операторов о необходимости сдачи отчета. Кроме того, у «Севмобайла» были и другие нарушения, например, оператор не подключился к системе «Антифрод» для борьбы с подменной телефонных номеров.

Как формировался телекоммуникационный рынок Крыма

В 2014 г. после воссоединения Крыма и России, местный телекоммуникационный рынок стал заново формироваться. На территории полуострова полуострова расположена два субъекта федерации – Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Власти Республики Крым создали собственного оператора фиксированной и мобильной связи – «Крымтелеком».

© F_D_ / Фотобанк Фотодженика Роскомнадзор аннулировал лицензию у сотового оператора «Севмобайл» из Севастополя

Со своей стороны, власти города Севастополь создали оператора фиксированной связи «Севастополь-Телеком» (торговая марка «Севтелеком»). Он совместно с московским системным интегратором «АйТиПрогресс» (входил в холдинг «Прогресс») создал компанию СТС для оказания услуг оказания мобильной связи.

«Крымтелеком», «Севтелеком» и «Севмобайл» использовали инфраструктуру, которая на полуострове была у «Укртелекома», основного на Украине оператора фиксированной связи, и сотового оператора «Киевстар» (входит в группу Veon, куда раньше входил российский «Вымпелком»).

Первоначально предполагалось, что «Крымтелеком» и «Севтелеком»/»Севмобайл» будут работать только в своих субъектах федерации, причем между этими сотовыми сетями будет безроуминговое пространство. Впоследствии «Севмобайл» пытался выйти на территорию Республики Крым, но безуспешно.

Откуда у крымских сотовых операторов лицензии на Краснодарский край

В начале 2020 г. всем крымским сотовыми операторам были выданы лицензии на оказание услуг сотовой связи в Краснодарском крае. По факту, лицензии были фиктивными.

Первые несколько лет после присоединения Крыма к России основным сотовым оператором на полуострове был МТС «(Мобильные ТелеСистемы»). Но формально на полуострове продавались SIM-карты, приписанные к краснодарскому филиалу МТС и находившимися в техническом роуминге на территории полуострова с сетью «К-Телеком» (создана на базе инфраструктуры, имевшейся в Крыму у украинской «дочки» МТС).

В 2019 г. МТС решила уйти из Крыма. При этом обеспечить переход крымских абонентов МТС к местным операторам было невозможно с сохранением номера (MNP), так как MNP может работать только внутри одного региона.

Для обеспечения процедуры переноса номера с краснодарских номеров МТС на сети крымских операторов последним были выданы лицензии на Краснодарский край, при этом реального оказания услуг в этом регионе они не начали.

Изменения в структуре собственности «Севтелекома» и «Севмобайла»

В 2020 г. АО «Холдинг «Прогресс» был признан банкротом. В 2022 г., в рамках процедуры банкротства, «АйТи Прогресс» была продана Максиму Маншилину за 111 тыс. руб.

Вместе с этим была продана 51% доля в СТС (оставшиеся 49% находится у «Севтелекома»). В свою очередь, «Севтелеком» была акционирован и в конце 2023 г. Правительство передало его под правление Минобороны и его ведомственному оператору связи – «Воентелекому». У «Воентелекома» есть собственный виртуальный оператор мобильной связи – «ВТК-Мобайл», который намерен работать в Крыму и на территории новых российских регионов.

В «Севтелекоме» отказались от комментариев, в «Севмобайле» и «Воентелекоме» не ответили на запросы CNews относительно описанной ситуации. Источники CNews на телекоммуникационном рынке Крыма утверждает, что «Севмобайл» продолжает работать, а его сотрудники не в курсе проблем с отзывом лицензии.

На сайте «Севмобайла», как и на его страницах в социальных сетях, какой-либо информации о прекращении оказания услуг не размещалось.

Согласно данным базы «Контур.Фокус», выручка «Севмобайла» в 2023 г. составила 42,5 млн руб., при этом чистый убыток компании составил 194,8 млн руб.

Кроме того, указанный в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) гендиректор «Севмобайл» Юрий Громяк в августе 2023 г. направил заявление о том, что данная информация устарела.

Кто может выиграть от закрытия «Севмобайла»

Фактически, сейчас телекоммуникационный рынок Крыма разделен между двумя группами компаний.

В одну из них входят сотовые операторы «К-Телеком» (торговая марка Win Mobile) и «КТК-Телеком» (торговая марка «Волна Мобайл»). Они работают на базе одной инфраструктуры и с 2022 г. принадлежат компании «АйСи Инвест», за которой стоит бывший вице-президент МТС Павел Кузнецов.

Другая группа это компания «Миранда-Медиа», созданная «Ростелекомом» в 2014 г. для оказания услуг фиксированной связи в Крыму. Впоследствии доля «Ростелекома» была снижена до менее чем 20%. В 2019 г. «Миранда-Медиа» приобрела «дочку» «Таттелекома» «Элемтэ-Инвест» , владевшую лицензией на мобильную связи в Крыму.

В 2022 г. «Миранда-Медиа» взяла под управление «Крымтелеком», который к тому моменту был акционирован и приватизирован. В 2024 г. «Миранда-Медиа» начала оказание услуг сотовой связи в Крыму.

По сведениям собеседника CNews, у «Миранда-Медиа» есть проблема с частотным ресурсом в Севастополе, которая может быть решена в случае ухода «Севмобайла» с рынка.