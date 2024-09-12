Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024

ИТ-руководители российских регионов, государственных ведомств, госкомпаний, банков расскажут на CNews FORUM 2024 о своем видении тенденций развития информационных технологий. Главное ИТ-событие года состоится в Москве 7 ноября 2024 г., в его работе примут участие более 1500 человек.

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM 7 ноября 2024 г. откроется в семнадцатый раз.

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2024 примут более 1500 чиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2024 можно уже сейчас.

Вадим Желтухин, директор по информационным технологиям, «АЛРОСА»

Участие в секции «Импортозамещение» в 2024 г. подтвердили Вадим Желтухин, директор по информационным технологиям, «АЛРОСА»; Илья Гуденко, руководитель департамента развития телеком-бизнеса, ТТК; Владимир Клявин, коммерческий директор, Positive Technologies; Роман Цыганков, начальник управления информационных технологий и систем, Автозавод Санкт-Петербург; Елена Тятенкова, руководитель дирекции развития и трансформации сети, «Альфа-Банк»; Андрей Сысуев, заместитель генерального директора по ИТ, ГК «Нацпроектстрой»; Дмитрий Рагушин, руководитель направления развития бизнеса производителя, «Тринити»; Андрей Ионов, руководитель по цифровой трансформации, «ЦЕМЕНТУМ»; Кирилл Кибалко, независимый эксперт, модератор; Алексей Карпунин, ИТ-директор, БКС «Мир инвестиций»; Илья Борняков, генеральный директор, ITPOD; представители компаний Rudesktop, «БАЗИС» и «ЛАНИТ».

На сессионных заседаниях будет представлена информация о наиболее перспективных ИТ-решениях, а также об инновационных проектах, реализуемых в соответствующих отраслях.

Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.

Участие в CNews FORUM 2024 подтвердили: Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ; Сергей Дунаев, директор по информационным технологиям, «Северсталь»; Вадим Желтухин, директор по информационным технологиям, «АЛРОСА»; Николай Ермаков, член правления, технический директор, ГК «Детский мир»; Ирина Пирогова, вице-президент по информационным технологиям, Группа «Илим»; Денис Новиков, заместитель генерального директора по информационным технологиям, «ФосАгро»; Дмитрий Цыганков, вице-президент по ИТ и цифровой трансформации, ГК ФСК; Анна Катамадзе, заместитель руководителя, Федеральное казначейство; Андрей Сабынин, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии», «Ренессанс Банк»; Дмитрий Суровец, вице-президент по информационным технологиям, FESCO; Александр Краснов, директор по информационным технологиям, «Яковлев»; Арутюн Аветисян, академик РАН, директор, ИСП РАН; Николай Галкин, директор департамента информационных технологий, «Кофемания»; Александр Глазков, генеральный директор, член совета директоров, «Диасофт»; Вадим Григоренко, управляющий директор департамента информационных технологий, «Россельхозбанк»; Илья Заянц, директор по развитию бизнес-процессов и цифровизации, Щербинский лифтостроительный завод; Евгений Кузнецов, генеральный директор, «Орбита Капитал Партнерз»; Евгений Михалев, директор по цифровой трансформации, Cotton Club; Владимир Замаруев, директор по информационным технологиям, Уральский Завод Гражданской Авиации; Вячеслав Смирнов, технический директор по электронной коммерции, FINN FLARE; Илья Гуденко, руководитель Департамента развития телеком-бизнеса, ТТК; Илья Батай, директор по ИТ, «Банк Синара»; Владимир Клявин, коммерческий директор, Positive Technologies; Роман Цыганков, начальник Управления информационных технологий и систем, «Автозавод Санкт-Петербург»; Елена Тятенкова, руководитель дирекции развития и трансформации сети, «Альфа-Банк»; Павел Степанов, старший менеджер по развитию бизнес-системы, ЕВРАЗ ЗСМК; Олег Лукьянов, руководитель управления отраслевых решений, «Северсталь-инфоком»; Сергей Киселев, директор по развитию информационных технологий, Carcade; Иван Глухов, исполнительный директор, СберТех; Дмитрий Бахтин, директор по разработке, «Детский Мир»; Александр Мезенцев, CTO, «Свой Банк»; Тимур Махалин, начальник управления, ОМК; Андрей Пунин, технический директор, «Здравсити»; Джимшер Челидзе, руководитель проекта по цифровизации, «Центр Горизонтального Бурения»; Олег Комлик, директор подразделения «Цифровые продукты для бизнеса», Банк Дом.рф; Андрей Сысуев, заместитель генерального директора по ИТ, ГК «Нацпроектстрой»; Андрей Ионов, руководитель по цифровой трансформации, «ЦЕМЕНТУМ»; Максим Лобанов, директор по ИТ, ГК «Восток-Сервис»; Кирилл Кибалко, независимый эксперт, модератор; Алексей Карпунин, ИТ-директор, БКС «Мир инвестиций»; Георгий Джабиев, директор по развитию бизнеса, «Т1 Облако»; Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям, «1С»; Вадим Павлов, руководитель отдела планирования и ИТ-решений, «Ханса»; Дмитрий Ванюшкин, директор по информационным технологиям, «Технониколь»; Владимир Рябов, директор по информационным технологиям, Gulliver Group.

Андрей Сысуев, заместитель генерального директора по ИТ, ГК «Нацпроектстрой»

Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.

В 2023 г. CNews FORUM собрал более 1700 человек. В сессионной части было проведено восемь тематических отраслевых секций. Было представлено около 120 экспертных докладов. Гости форума получили возможность ознакомиться с продуктами российских разработчиков на 60 стендах. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 50 структур. Его информационными партнерами выступили 25 организаций.



В 2023 г. на форуме выступали глава Минцифры Максут Шадаев, заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин, директор по информационной инфраструктуре «Росатома» Евгений Абакумов, заместитель председателя правления Россельхозбанка Николай Ульянов, ИТ-директор Дом.рф Антон Петухов, первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин, вице-президент по ИТ «Евраз» Артем Натрусов и многие другие.





В ходе церемонии CNews AWARDS, состоявшейся на CNews FORUM 2023, были награждены выдающиеся российские ИТ-проекты и компании.

Чтобы принять участие в CNews FORUM 2024, заполните, пожалуйста, анкету.

Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.