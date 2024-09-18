В России запущен в серию тяжелый морской беспилотник «Визир»

Завершены испытания и начато серийное производство первого отечественного тяжелого морского дрона «Визир». Он имеет преимущество по скорости перед иностранными аналогами. Эксперты отмечают, что такой аппарат может помочь российским военным в их дальнейших наступательных действиях и в проведении специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Стартовало серийное производство

Завершены испытания и уже начато серийное производство первого отечественного тяжелого морского дрона под названием «Визир». Об этом сообщили в середине сентября 2024 г. в пресс-службе холдинга Кингисеппского машиностроительного завода (KMZ). Он может доставлять грузы, проводить разведку, а также нести на борту управляемое оружие.

Тяжелый многофункциональный возвращаемый морской дрон на базе безэкипажного катера «Визир» находится на управлении искусственным интеллектом (ИИ) и программой, а значит, может работать без сопровождения оператором.

«Визир» является универсальным и может применяться для выполнения различных задач, в частности, он может доставлять грузы, вести разведку или участвовать в боевых действиях с помощью размещенного на борту управляемого оружия. При этом он полностью создан из отечественных материалов, пишут «Известия».

KMZ В России запустили в серию первый отечественный тяжелый морской дрон «Визир»

«У нас есть значительное скоростное преимущество перед иностранными аналогами. Также есть возможность работы со стрелковым оружием на базе электростабилизированной платформы. А с учетом многоканальной системы управления функционал можно расширять больше и больше», - приводят «Известия» слова управляющего директора холдинга KMZ Михаила Даниленко.

Длина тяжелого морского дрона «Визир» составляет 7 м, ширина – 2,5 м. Скорость до 45 км/ч, дальность действия до 270 миль (примерно 500 км). Благодаря специальной платформе морской дрон способен работать в условиях волнения и сильного ветра. После прохождения заранее заданных координат дрон возвращается в исходную точку.

KMZ Тяжелый морской дрон « Визир

По словам Даниленко, тяжелый многофункциональный возвращаемый морской дрон на базе безэкипажного катера (БЭК) «Визир» планируется вооружить легкими ракетами, разместив до 8 пусковых установок на один борт. Такой БЭК может выполнить функцию носителя ракеты с малой поражающей мощностью, которая имеет свою видеокамеру, автономное управление джойстиком с земли. Можно положить небольшой заряд. Скорость ракеты небольшая, сама ракета - очень простое и дешевое изделие стоимостью порядка 500 тыс. руб. Даниленко объяснил и то, что таких установок KMZ может смонтировать на катере в количестве от шести до восьми единиц, которые могут нести заряд небольшой поражающей мощности, но который точечно дойдет, куда нужно, и осуществит подрыв.

Морские дроны могут быть полезны российским военным в зоне проведения СВО и на других театрах военных действий для проведения разведки, доставки грузов и боевых операций.

Производитель

KMZ был основан в 2013 г. завод-изготовитель энергетического, теплообменного, палубного и судового грузоподъемного оборудования гражданского и военного назначения. Предприятие осуществляет все виды ремонта и обслуживания дизельных двигателей для обеспечения бесперебойной работы сухопутной и судовой техники в интересах Министерства обороны (МО) России, выступая головным исполнителем ряда государственных оборонных контрактов. Также предприятие осуществляет ремонт и обслуживание газотурбинных двигателей для нужд топливно-энергетических комплексов (ТЭК) России.

Предприятие выполняет государственный оборонный заказ в интересах Министерства обороны России и обладает: лицензией на защиту сведений, составляющих государственную тайну; лицензией на ремонт ВиВТ; аккредитацией Военного представительства Министерства обороны России; сертификатами СРО; свидетельством о признании сертификата российского речного регистра (РРР) и Российского морского регистра судоходства (РМРС).

Морские дроны

Боевые надводные дроны становятся важным элементом современных военно-морских сил. Эти технологии предлагают новые возможности для разведки, наблюдения, и даже ведения боевых действий, изменяя традиционные подходы к морским операциям.

Эти аппараты представляют собой автоматизированные платформы, способные выполнять широкий спектр задач. Они могут быть оснащены различными сенсорами, камерами, радарами и даже вооружением. Благодаря применению ИИ и машинного обучения, эти суда способны самостоятельно двигаться по морю, избегая препятствий и выполняя заданные миссии с минимальным человеческим вмешательством.

Особый интерес для военных представляют морские дроны, которые задействованы в разведке и наблюдении. Обычно такие дроны оснащены различными сенсорами, такими как радары, сонары и камерами высокого разрешения, что позволяет им проводить детальное мониторинг за морскими границами, отслеживать вражеские корабли, подводные лодки и даже авиацию. Такие БЭКи могут работать в течение длительного времени, обеспечивая непрерывный поток данных и изображений в реальном времени. Еще один класс надводных аппаратов - это противоминные беспилотники, которые предназначены для обнаружения, идентификации и уничтожения морских мин. Использование этих дронов позволяет снизить риск для экипажей морских судов и повысить эффективность разминирования за счет возможности проведения операций в сложных и опасных условиях, где присутствие человека было бы чрезмерно рискованным.

Боевых дроны на СВО открывают новые возможности для ведения активных действий на море. Эти БЭКи могут быть оснащены пулеметами, ракетами или другим оружием. Также такие аппараты могут выполнять роль дрона-камикадзе, который запрограммирован на уничтожение только конкретной цели. Благодаря ИИ-технологии дрон способен незаметно подойти к объекту и атаковать его. При этом, если аппарат будет обнаружен и по нему будет открыт огонь, дрон попытается уйти из-под обстрела противника.