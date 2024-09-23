Турецкий сотовый оператор смог уйти из Украины с полумиллиардом долларов

Turkcell удалось продать украинского сотового оператора Lifecell за $520 млн. Покупателем выступил французский магнат Ксавье Ньель. Сделка затянулась из-за ареста на активы Turkcell, которые были вызваны санкциями против Михаила Фридмана и владельцев «Альфа-групп».

Turkcell продал Lifecell

Турецкий сотовый оператор Turkcell сообщил о завершении сделки по продаже своих украинских активов - сотового оператора Lifecell («Лайфселл»), башенного оператора «Укртауэр» и оператора колл-центров «Глобал Билги». Сумма сделки составила $524,3 млн.

Покупателем выступила компания DVL Telecom, подразделение NJJ Capital, за которым стоит французский магнат Ксавье Ньель (Xavier Niel)

Причины задержки с одобрением сделки и связь с «Альфа-групп»

Договоренность о сделки была заключена еще в конце 2023 г. Позднее NJJ Capital договорился о покупке крупного оператора фиксированной связи «Датагрупп-Воля», принадлежавшего фонду Horizon Capital, за который стоит гражданка Канады украинского происхождения Елена Кошерная.

Однако Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил NJJ Capital купить лишь «Датагрупп-Воля», а ходатайства на покупку Lifecell и других активов Turkcell были отклонены. Причиной стал арест на акции Lifecell, наложенный украинским судом летом 2023 г.

Совладельцем Turkcell (на 19,8%) является инвестиционная компания LetterOne, созданная основателями «Альфа-групп»: Михаилом Фридманом, Германом Ханом, Алексеем Кузьмичевым и Петром Авеном.

LetterOne также является крупнейшим акционером группы Veon, которая владеет украинским сотовым оператором «Киевстар» (в группу Veon также ранее входил российский «Вымпелком»).

В 2022 г. Фридман, Хан, Кузьмичев и Авен попали под санкции Великобритании и Евросоюза, затем санкции против них были введены и в США. В связи с этим Хан и Кузьмичев продали свои доли старейшему топ-менеджеру «Альфа-групп» Андрею Косогову, что спасло LetterOne и Veon от попадания под санкции. Но позднее Украина ввела санкции против Фридмана, Авена и Косогова, что сделало LetterOne субъектом санкций на Украине.

В связи с этим Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 100% долей в «Киевстаре» и Lifecell. Позднее это решение было скорректировано: арест коснулся только 47,85% «Киевстара» и 19,8% Lifecell, то есть долей в этих операторах, пропорциональных долям LetterOne в Veon и Lifecell соответственно.

Именно это обстоятельство и помешало сразу получить одобрение на продажу Lifecell. Но летом 2024 г. Шевенчковский районный суд Киева снял арест с акций Lifecell, после чего АМКУ одобрила соответствующее ходатайство.

Объединение с «Датагрупп-Воля» и инвестиции на $435 млн

NJJ Capital планирует объединить Lifecell и «Датагрупп-Воля», чтобы создать единого конвергентного оператора фиксированной и мобильной связи. В объединенной компании 85% будет у NJJ Capital, 10% - у фонда Horizon Capital, 5% - у генидргктора «Датагруппу-Воля» Михаила Шелембе.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) совместно с Международной финансовой корпораций (IFC) согласились на паритетных началах предоставить финансирование данному оператору на сумму $435 млн.