Глава Nvidia оказался финансовым гением. Его задолженность по налогом - $8 миллиардов

Глава Nvidia, который на волне успехов компании стремительно влетел в списки самых богатых людей на планете, уклонился от уплаты налогов на общую сумму около $8 млрд. В отчете источника излагаются три основные стратегии, которые использует Хуанг и его семья. Речь идет об использовании различных лазеек в разных законах, позволяющих в тех или иных случаях либо не платить налоги, либо заметно их снизить.

Схемы ухода от налоговой

Глава американской технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) использует хитроумные лазейки в законодательстве с целью обхода налога на наследство, пишет издание The New York Times. По предварительным оценкам, это позволит его семье сэкономить около $8 млрд, лишив государственный бюджет этой суммы. Стратегию Хуанга уже называют одной из крупнейших схем уклонения от налогов в США.

Издание New York Times со ссылкой на попавшую в его руки документацию пишет, что семья сооснователя и гендиректора Nvidia благодаря различным его тактикам сможет сэкономить примерно $8 млрд.

В настоящее время глава Nvidia далеко не единственный из богачей, которые пытаются снизить себе налоговую нагрузку. Налоговая стратегия Хуанга привлекает внимание своей сложностью. В 2012 г. он создал безотзывный траст, куда перевел 584 тыс. акций чипмейкера, которые на тот момент оценивались в $7 млн. Это было частью схемы, которая известна в финансовых кругах под названием I Dig It. Она позволяет обходить налоги на наследство и на дарение, в том числе на активы, которые растут в цене после передачи.

Еще одна стратегия - пожертвования акций в собственный благотворительный фонд GeForce. В 2016 г. семья Хуанга предприняла еще один шаг для минимизации налогового бремени, создав ряд трастов - Grantor retained annuity trusts (GRATs). Если стоимость полученных бенефициарами активов вырастает выше суммы, которая должна быть возвращена дарителю, остаток траст оставяет себе без обложения налогом. Акции в этих трастах с того времени подорожали и сейчас стоят более $15 млрд.

Помимо этого, глава американской технологической компании прибегал к помощи своего благотворительного фонда Jen Hsun & Lori Huang Foundation, который получил значительное количество акций Nvidia. Это обеспечивает мгновенные льготы по налогам на прибыль и наследство.

К 2023 г. стоимость активов траста главы Nvidia взлетела выше $3 млрд. Если бы не дальновидность предпринимателя, его наследникам пришлось бы выложить более $1 млрд налогов, но при этом налоговые обязательства уменьшились до нескольких сотен тысяч долларов. Сегодня стоимость таких пожертвований превышает $2 млрд, а экономия на налогах - $800 млн.

Состояние

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг смог в одиночку сколотить состояние больше, чем стоит вся компания Intel целиком. Личное состояние Хуанга оценивается сейчас в $109,2 млрд, а рыночная капитализация Intel составляет на данный момент порядка $96 млрд.

Благодаря ажиотажу вокруг искусственного интеллекта (ИИ) и лидирующей позиции Nvidia в качестве производителя GPU-ускорителей для ИИ, акции компании Nvidia показали впечатляющий рост. В июне 2023 г. Nvidia стала самой дорогой компанией в мире по рыночной капитализации. Хотя с тех пор ее акции скорректировались на 10% от рекордного максимума, она все еще входит в пятерку крупнейших компаний наряду с такими техногигантами, как корпорация Apple, американская публичная транснациональная корпорация Microsoft, холдинговая компания Alphabet и американская компания Amazon.

По информации Bloomberg, генеральный директор Nvidia привлек внимание и других ключевых игроков в индустрии и знаменитостей. Илон Маск (Elon Musk) и Ларри Эллисон (Larry Ellison), занимающие первые две строчки в списке Forbes, обратились к нему с просьбой о поставках дополнительных графических процессоров для ИИ. Ларри Эллисон упомянул об этом во время последнего отчета Oracle, что только увеличило популярность и статус главы американской технологической компании Nvidia.

Что касается Intel, то эта компания не смогла воспользоваться ИИ-бумом в свою пользу, а ее рыночная капитализация значительно снизилась на фоне финансового кризиса, о котором стало известно в августе 2024 г. В результате акционеры Intel потеряли $39 млрд буквально за одну ночь, а акции компании упали до $22,59 за единицу. Слухи о возможном исключении Intel из индекса Dow Jones Industrial Average только усугубляют ситуацию. Это событие вызвало активное обсуждение в социальных сетях, где теперь ходит шутка, что глава Nvidia Дженсен Хуанг мог бы купить компанию Intel.

Скачок стоимости Nvidia принес огромную прибыль Дженсену Хуангу, который напрямую владеет более чем 75 млн акций компании, а также еще 786 млн акций через различные трасты и партнерства. Несмотря на то, что в 2024 г. он продал их на сумму более $700 млн, это лишь капля в море по сравнению с общей оценочной стоимостью его доли в Nvidia, превышающей $100 млрд. Благодаря этому Хуанг поднялся на 11 место в списке богатейших людей мира по версии Forbes, не дотягивая до попадания в топ-10 менее чем $20 млрд.