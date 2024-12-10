Veon вернула себе акции крупнейшего сотового оператора Украины. Помог бывший директор ЦРУ

Украинский суд снял арест с принадлежащих группе Veon акций сотового оператора «Киевстар». Теперь Veon рассматривает возможность привлечения инвестиций в свои украинские активы. Консультантом Veon на Украине является бывший глава ЦРУ Майкл Помпео.

Снятие ареста с акций «Киевстара»

Шевченковский районный суд Киева снял арест с 47,85% акций украинского сотового оператора «Киевстар», принадлежащих телекоммуникационной группе Veon. Об этом говорится в сообщении Veon. Группа Veon - бывший владелец российского оператора «Вымпелком», работающего под торговой маркой «Билайн».

Также были сняты аресты с принадлежащих Veon украинских компаний «Украинская башенная компания», «Киевстар-Тех» и оператора телемедицины «Хелси».

В связи с этим гендиректор Veon Каан Терзиоглу (Kaan Terzioglu) обратился с открытым письмом к инвесторам компании, в котором поблагодарил их за веру в историю роста компании и поддержку обязательств компании по инвестированию в экономику Украины. «Это победа для инвесторов Veon, поскольку решение суда устраняет источник беспокойства, который повлиял на то, как рынки оценивали наш потенциал роста в одной из наших ключевых стран деятельности» - говорит Терзиоглу.

Veon Майкл Помпео на странице совета директоров сайта Veon

Терзиоглу добавил, что Veon ждет дальнейшего роста стоимости «Киевстара», в том числе способами, с помощью которых Veon может играть более важную роль в привлечении международных и местных инвесторов в этот проект. Благодаря листингу Veon на американской бирже Nasdaq, «Киевстар» является «единственной украинской инвестиционной темой на котируемом фондовом рынке США», сообщил он.

Veon инвестировал в экономику Украины, с момента присоединения «Киевстара» к этой группе в 2009 г., $10 млрд. Также в 2024 г. Veon взял на себя обязательство инвестировать в восстановление цифровой инфраструктуры Украины $1 млрд за период до 2027 г. В «Киевстаре» работает 4 тыс. человек.

Почему у Veon возникли проблемы на Украине

Основным владельцем группы Veon является инвестиционная компания LetterOne, созданная основателями «Альфа-групп»: Михаилом Фридманом, Германом Ханом, Алексеем Кузьмичевым и Петром Авеном.

В начале 2022 г. Евросоюз и Великобритании ввели против них санкции лиц, а затем санкции против них ввели и власти США. После этого Кузьмичев и Хан продали свои доли в LetterOne одному из старейших топ-менеджеров «Альфа-груп» Андрею Косогову, в результате чего LetterOne не стала субъектом санкции.

Однако в конце 2022 г. Украина ввела санкции против Фридмана, Авена и Косогова, что сделало LetterOne субъектом санкций на Украине. Также Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное производство в отношении Фридмана в связи с подозрением в финансировании терроризма.

Летом 2023 г. Шевченковский районный суд Украины наложил арест на 100% акций «Киевстара», принадлежащих Veon, и другие активы Veon на Украине. Позднее арест был сокращен до 47,85% акций «Киевстара» - пропорционально доли LetterOne в Veon.

Veon пытался обжаловать это решение, но безуспешно. Летом 2024 г. Каан Терзиоглу подал в Шевченковский районный суд жалобы на аресты активов Veon на Украине. Возможно, именно эти жалобы и были сейчас удовлетворены.

Кто помогает Veon работать на Украине

У Veon есть влиятельный союзник – американский политик и бизнесмен Майкл Помпео (Michael Pompeo). В 2016 г. он возглавлял Центральное разведывательное управление США (ЦРУ), а затем был госсекретарем США. В то время Президентом США был Дональд Трамп (Donald John Trump), который в конце 2024 г. вновь был избран Президентом США.

В 2023 г. Помпео вошел в совет директоров «Киевстара», а затем также стал членом совета директоров Veon. Принадлежащая Помпео консалтинговая компания Impact Investments имеет соглашения с «Киевстаром» и Veon. Всего за пять лет действия данных соглашений структура Помпео может заработать в виде наличных и варрантов на акции Veon до $26,6 млн.

Как Lifecell пострадал из-за LetterOne

Летом 2023 г. Шевченковский районный суд Киева также наложил арест на 100% сотового оператора Lifecell («Лайфселл»), принадлежавшего тогда турецкому Turkcell. Причиной стало наличие у LetterOne доли в Turkcell. Позднее арест был сокращен до 19,8% акций Lifecell – пропорционально доли LetterOne в Turkcell.

В конце 2023 г. DVL Telecom – подразделение фонда NJJ Capital, принадлежащего французскому магнату Ксавье Ньелю (Xavier Niel), договорилось с Turkcell о покупке Lifecell. Однако Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) поначалу отказался согласовать данную сделку, так как часть долей в Lifecell находилась под арестом. Позже арест с акций Lifecel был снят, АМКУ одобрила сделка и она была завершена. Сумма сделки составила $524,3 млн.