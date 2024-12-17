CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес Телеком Бизнес-коммуникации
|

Экосистема «МТС Линк» стала полностью доступна on-premise

Экосистема цифровых продуктов «МТС Линк» стала доступна для инсталляции в контуре заказчика (on-premise). На собственных серверах можно развернуть все решения «МТС Линк»: «Встречи», «Вебинары», «Доски», платформу для организации обучения «Курсы» и корпоративный мессенджер «Чаты». Таким образом, компания предлагает полноценное серверное UCaaS-решение «МТС Линк».

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик экосистемы сервисов для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», представила серверную версию онлайн-досок для совместной работы «МТС Линк Доски». Теперь вся экосистема цифровых продуктов «МТС Линк» доступна для инсталляции в контуре заказчика (on-premise).

Заказчики могут развернуть на собственных серверах все решения «МТС Линк»: «Встречи», «Вебинары», «Доски», платформу для организации обучения «Курсы» и корпоративный мессенджер «Чаты». Клиентам предоставляется возможность приобретения годовых или бессрочных лицензий на серверные версии продуктов «МТС Линк». Последние позволяют компаниям оптимизировать затраты: организации снижают расходы за счет отсутствия регулярных платежей.

Вся экосистема цифровых продуктов «МТС Линк» доступна для инсталляции в контуре заказчика

Разработка серверной (on-premise) версии платформы для унифицированных коммуникаций была приоритизирована из-за повышенного спроса среди крупных корпоративных заказчиков. О необходимости решения заявляли компании с особыми требованиями к защите информации, включая банки, страховые компании и промышленные предприятия. Новое решение позволит им хранить и передавать данные исключительно с использованием собственной серверной инфраструктуры.

«За последние годы мы реализовали целый ряд масштабных обновлений платформы, которые делают онлайн-коммуникации в компаниях Enterprise-сегмента безопаснее и удобнее: внедрили возможность авторизации по SSO, раздел «Организация», интеграцию с SIEM-системами и другие функции. Однако для многих крупных организаций приоритет — возможность разворачивать программное обеспечение на собственных серверах. Мы уделили пристальное внимание развитию этого направления: представили коробочные версии всех наших сервисов, а также заключили M&A-сделку с компанией Vinteo. Благодаря синергии с этим разработчиком наше предложение сегодня охватывает большинство кейсов работы с оборудованием в переговорных комнатах по протоколу SIP у пользователей on-premise. Теперь мы можем предлагать клиентам полноценное серверное UCaaS-решение «МТС Линк», — отметил коммерческий директор «МТС Линк» Дмитрий Головин.

«МТС Линк Доски» уже больше года помогают нашим клиентам эффективно решать задачи совместной работы. За это время число пользователей увеличилось на 85 тыс., а в отдельных компаниях продукт используют более 1000 сотрудников. Однако часть крупных организаций с особыми требованиями к безопасности данных не могли использовать Доски из-за отсутствия серверной версии. Теперь мы восполнили этот пробел, причем не только внутри компании, но и на рынке в целом: большинство популярных аналогов, включая Miro, не предлагают коробочных решений», — отметил руководитель продукта «Доски» от «МТС Линк» Тигран Басеян.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2024 г. Голосование

В России создано крошечное устройство, превращающее обычные сети 5G в ультраскоростные. Для 6G тоже подходит

Андрей Аксенов, IXcellerate: Повышенный интерес к ИИ провоцирует всплеск спроса на ЦОД-услуги

От Apple требуют отключить сервис новостей: ИИ придумывает ложные заголовки

Максим Кыркунов, C3 Solutions: Высоконагруженные ЦОДы становятся трендом сегодняшнего дня

В МТС началась реструктуризация. Компания выводит ИТ-активы в отдельную структуру

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор очистителя для воды Viomi Blues Pro 1200G: умная система обратного осмоса

Лучшие смартфоны-раскладушки 2024 года в форм-факторе Flip: выбор ZOOM

Обзор Starwind SW-LED55UG403: умный и доступный телевизор с поддержкой 4K 

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще