США ожидают энергокризиса из-за бума дата-центров и электромобилей

Эксперты в энергомашиностроительной корпорации Schneider Electric спрогнозировали, что к 2033 г. Соединенные Штаты столкнутся с потенциальным энергетическим кризисом из-за растущего спроса со стороны центров обработки данных, новых заводов и электромобилей, которые перегружают стареющую электросеть.

Прогнозирование кризисов

Эксперты в энергомашиностроительной корпорации Schneider Electric спрогнозировали энергокризис в США из-за бума строительства центров обработки данных (ЦОД) для искусственного интеллекта (ИИ) и роста рынка электромобилей, пишет Bloomberg. Аналитики выступили с настоятельным призывом к правительствам и компаниям ускорить реализацию мер по обеспечению устойчивого развития и увеличить инвестиции в технологии, которые помогут укрепить энергетическую безопасность.

По данным Schneider Electric, к 2028 г. доступная выработка электроэнергии в пиковые моменты может не удовлетворить спрос, если будет поддерживаться текущий уровень резервных мощностей, что приведет к перебоям в работе и отключению электричества.

К 2030 г. спрос на электроэнергию в США вырастет на 15-20 % по сравнению с текущим уровнем (это самый быстрый рост с начала XX века). Основные драйверы: дата-центры (особенно под ИИ), +50-100 % роста потребления к 2030 г.; реиндустриализация (новые заводы по чипам, аккумуляторам, стали и т.д. согласно «Закона о чипах»), это +30-40 гигаватт (ГВт) новых нагрузок; электрификация транспорта и отопления, +20-25 % к общему спросу; при этом выбытие старых угольных и газовых станций идет быстрее, чем ввод новых мощностей (особенно газовых и ядерных — задержки по 5-10 лет); cредний возраст подстанций и линий 40+ лет, более 70% трансформаторов старше 25 лет.

По прогнозам экспертов Schneider Electric, к 2033 г. США столкнутся с потенциальным энергетическим кризисом из-за растущего спроса со стороны ЦОДов, новых заводов и электромобилей, которые перегружают стареющую электросеть.

freestocks-j7rrj0ff5bc-unsplash_1.jpg

Unsplash - freestocks
Эксперты спрогнозировали энергокризис в США из-за бума строительства дата-центров для ИИ

Проблема не в нехватке топлива, а в скорости строительства инфраструктуры и в политике, которая одновременно закрывает старые станции и стимулирует взрывной рост спроса без адекватного планирования новых мощностей. К 2028-2033 г. без радикальных мер локальные и региональные блэкауты станут новой нормой в ряде штатов.

Schneider Electricфранцузская энергомашиностроительная корпорация, производитель оборудования для энергетических подкомплексов промышленных предприятий, объектов гражданского и жилищного строительства, ЦОДов. Корпорация в 2025 г. один из лидеров в области энергетических технологий, обеспечивающий эффективность и устойчивое развитие за счет электрификации, автоматизации и цифровизации отраслей, предприятий и жилых домов.

Больше мощностей для ИИ

Касательно только ЦОДов, к 2035 г. их потребность в электроэнергии удвоится и составит почти 9% от общего объема потребностей в США. Анализ Schneider Electric, основанный на данных North American Electric Reliability Corporation (NERC) и аналитических материалах клиентов технологических гигантов, подтверждает эту тенденцию.

sri_lanka_01-1080_1080.jpg

Schneider Electric
Офис Schneider Electric

Уже в ноябре 2025 г. нагрузка на электросети стремительно растет из-за бума ИИ-технологий, строительства огромных дата-центров и аномальной жары, а нестабильность солнечной и ветровой генерации только усугубляет ситуацию. По данным свежего отчета Schneider Electric, все чаще приходится задействовать аварийные резервы, чтобы покрывать текущий спрос. Это серьезно снижает надежность энергосистемы и повышает риски масштабных сбоев. Эксперты компании предупреждают о том, что уже к 2028 г. потребление электроэнергии превысит доступные резервные мощности, что может привести к системной нестабильности и веерным отключениям, о чем ранее писал CNews.

Возможные решения

Для того чтобы решить проблему, эксперты Schneider Electric рекомендует делать ставку не на долгосрочные проекты по строительству новых электростанций и линий электропередач (ЛЭП), а на быстрые технологии повышения эффективности и гибкости существующих сетей. Яркий пример, по мнению аналитиков, это Техас, где благодаря массовому вводу мощных аккумуляторных систем хранения энергии (BESS) риски перегрузки и отключений в пиковые часы существенно снизились. Аналитики Schneider Electric подчеркивают, что именно такие решения позволяют оперативно закрывать дефицит мощности и подтверждают свою высокую эффективность на практике.

Рост инвестиции в строительство ЦОДов

В 2025 г. инвестиции в дата-центры впервые превзойдут вложения в нефть, об этом пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежегодном отчете по развитию мировой энергетики.

По данным МЭА, технологические компании по всему миру в последние годы все более активно инвестируют в создание новых ЦОДов для обучения и развития различных ИИ-моделей. Эта тенденция привела к тому, что уже в 2025 г. инвестиции в дата-центры составят около $580 млрд, тогда как в отрасль нефти — около $540 млрд.

Как информировал CNews, это сравнение наглядно демонстрирует меняющийся характер современной экономики с высокой степенью цифровизации и подтверждает заявления, что «данные — это новая нефть», констатируют аналитики МЭА.

Благодаря росту объема мощности ЦОДов потребление электроэнергии серверами, оптимизированными для ИИ, к 2030 г. увеличится в пять раз, а общий спрос на электричество со стороны дата-центров удвоится. Аналитики МЭА еще в апреле 2025 г. оценивали, что потребление электроэнергии ЦОДами к 2030 г. вырастет вдвое, до 945 ТВт·ч т.е. чуть больше, чем спрос на электричество в Японии, и до 1,2 тыс. ТВт·ч к 2035 г. Несмотря на этот стремительный темп, на ЦОДы придется менее 10% увеличения спроса на электроэнергию в мире в период с 2024 по 2030 г., однако этот рост будет сильно сконцентрирован географически.

