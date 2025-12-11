Россиян достали высокие тарифы на связь. Началась массовая смена сотовых операторов – уходят со своим номером

Свыше половины населения России открыто назвали нынешние тарифы на сотовую связь слишком высокими, в том числе и на фоне постоянных отключений мобильного интернета. Жители страны стали массово менять оператора, если их не устраивает тарифная сетка нынешнего, и забирать с собой свои номера – в России эта возможность предоставляется с 2013 г.

Почему так дорого?

Россияне стали открыто выражать недовольство постоянно растущими ценами на сотовую связь. Как пишут «Ведомости», больше половины населения страны, около 60%, заявили, что платить больше 700 руб. за мобильник в месяц – это дорого.

Издание ссылается на результаты исследования «Бюро цифровых проектов» и RoRe Group. Эксперты опросили свыше 1200 россиян в возрасте от 14 до 70 лет. Опрос проходил во втором полугодии 2025 г.

Участники опроса отметили, что считают дешевым тарифом тот, который стоит до 300 руб. в месяц. В категорию средних (и не дорогой, и не дешевый) они отнесли тарифы с абонентской платой в районе 400-500 руб.

Двойная переплата

Некоторым жителям России (39% опрошенных) приходится пользоваться сразу двумя операторами связи. В их числе и сотрудник редакции CNews ввиду того, что там, где стабильно доступна сеть одного оператора, почти полностью отсутствует сигнал другого.

Drazen Zigic / FreePik Россияне перестали держаться за оператора связи. Что-то не устраивают - с легкостью уходят к другому

Респонденты отметили, что крупные операторы связи имеют разные преимущества, что тоже приводит к пользованию разными сотовыми сетями одновременно. Один оператор выделяется высокой скоростью мобильного интернета, у другого адекватная техподдержка, третий привлекает внимание доступными тарифами и пр., отметили участники опроса.

У соседнего оператора трава зеленее

Недовольство россиян тарифной политикой своего оператора связи выливается в их массовый уход в другие сети. 10% респондентов как минимум один раз меняли оператора за последний год.

Часть из них уходили «в никуда», то есть меняли не только оператора, но и номер телефона. Другие же воспользовались услугой переноса номера – с 2013 г. операторы связи обязаны предоставлять ее по закону.

Меньше всего с невыгодными тарифами желает мириться российская молодежь – те самые клиенты, на которых сейчас чаще всего ориентируются российские операторы связи в своих рекламных кампаниях. Среди молодых россиян доля сменивших оператора достигла 16%.

Наименее решительными в плане ухода в другую сотовую сеть оказались пенсионеры и предпенсионеры. Среди них таковых набралось 6%.

Авторы опроса выяснили, что основных причин для смены оператора у россиян три, и в первую очередь это слишком высокие тарифы. Также в списке числятся плохое качество работы оператора и слабое покрытие.

Нет интернета – нет абонента

Собеседники «Ведомостей» отметили, что к смене оператора связи россиян подталкивает не только дороговизна связи, но и отсутствие мобильного интернета. С весны 2025 г. его отключают в целых регионах, называя это заботой о безопасности граждан. А власти Нижегородской области призвали жителей региона относиться к невозможности пользоваться интернетом как к «цифровому детоксу».

По словам собеседников издания, недоступность мобильного интернета подрывает лояльность абонентов, и они начинают искать не только нового оператора мобильной связи, но и смотреть в сторону провайдеров домашнего интернета. CNews писал, что в 2025 г. подключение проводного интернета стало настолько массовым явлением, что ждать своей очереди на подключение некоторым россиянам приходится неделями.

Из реальности в виртуальность

В России все активнее развивается отрасль так называемых «виртуальных операторов связи» (Mobile Virtual Network Operator, MVNO). У них нет своей инфраструктуры, поэтому они арендуют ее у тех, кто ею располагает. Чаще всего в роли арендодателей выступают операторы «большой четверки» – МТС, Т2, «Билайн» и «Мегафон».

Свои виртуальные операторы есть у многих крупных компаний, например, у банков. Так, Сбербанк развивает «Сбермобайл», а у «Т-Банка» есть «Т-Мобайл».

Собеседники «Ведомостей» отметили, что в последнее время MVNO составляют все более серьезную конкуренцию обычным операторам связи за счет более выгодных тарифных планов. Впрочем, пока что опрошенные изданием эксперты не видят в MVNO равных соперников операторам связи и называют их «нишевыми».

Даже власти заметили

Официальная статистика российских властей тоже указывает на массовость явления переноса номеров. Всего за три с половиной месяца 2025 г., с 1 сентября по 10 декабря, по данным Минцифры, около 1,8 млн мобильных номеров сменили привязку к сети.

В ведомстве отметили, что это более чем в два раза больше, нежели годом ранее. Тогда россияне перенесли 0,83 млн номеров (статистика ФГАУ «НИЦ Телеком» – оператором базы данных перенесенных номеров).

Также есть статистика по регионам, где жители наименее лояльны к условиям своего нынешнего оператора. Чаще всего номера переносили в Москве и Московской области (14,3% от общего количества переносов за отчетный период), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (5,61%), Краснодарском крае (4,38%), Свердловской области (3,41%) и Республике Татарстан (3,33%).

Ситуация с недовольством россиян расценками операторов связи и качеством их работы продолжает накаляться. В апреле 2024 г., когда еще не было массовых блокировок мобильного интернета, CNews писал, что в России всего за год почти на 50% выросло количество желающих уйти от одного оператора связи к другому с сохранением номера. Тогда основной причиной были высокие цены на связь, которые за полтора года с того момента успели вырасти почти у всех операторов.