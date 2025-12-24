В России разработан «умный» сканер выбоин на дорогах

Российские ученые в декабре 2025 г. предложили нестандартный подход к контролю состояния дорог — использовать обычные автомобили и общественный транспорт в роли мобильных сканеров ям и выбоин. Такое устройство способно в реальном времени регистрировать дефекты дорожного покрытия и наносить их на карту, значительно ускоряя процесс обследования.

Создание устройства

Умное устройство, которое в режиме реального времени автоматически фиксирует ямы и выбоины на дороге, разработали ученые Череповецкого государственного университета (ЧГУ). По словам авторов, ИТ-система позволяет в пять раз ускорить обследование дорожного покрытия.

Дорожное покрытие постепенно разрушается под воздействием смены сезонов, постоянных нагрузок от транспорта и естественного износа. Если дефекты на проезжей части вовремя не устранять, это резко повышает вероятность дорожно-транспортное происшествие (ДТП) и заметно ухудшает комфорт вождения. Эксперты ЧГУ отмечают: небольшие повреждения без оперативного ремонта очень быстро превращаются в крупные разрушения, что в итоге существенно увеличивает объем и стоимость необходимых работ.

В 2025 г. контроль качества дорожного полотна осуществляется преимущественно двумя методами: традиционным ручным обследованием либо с привлечением высокотехнологичных (и весьма дорогостоящих) мобильных лабораторий, оборудованных лазерными профилографами и другими специализированными датчиками.

Исследователи ЧГУ разработали прототип умного устройства, которое крепится на бампер автомобиля. Пока машина едет, оно автоматически фиксирует неровности дороги, определяет их координаты и отображает на карте. ИТ-система умеет отличать неровности различного характера, например, лежачего полицейского от выбоины или ямы, что важно для корректной оценки состояния покрытия.

Исследование проводилось в рамках гранта «Умник» (Фонд содействия инновациям), который выиграла аспирантка ЧГУ Татьяна Подольская.

«Эксперименты показали, что система в определенных режимах детектирует изменения дорожной поверхности с точностью до одного сантиметра и определяет местоположение дефекта с точностью около 2-2,5 м. Этого достаточно для практических задач дорожного обслуживания, поэтому городу не нужно будет тратиться на службу поиска дефектов дорог, которая сейчас вручную замеряет ямы и ухабы», — отметил один из авторов исследования и профессор ЧГУ Георгий Григорьев.

Технические подробности

По словам Георгия Григорьева, решение легко масштабируется: устройство можно устанавливать на коммунальный транспорт, такси, автобусы, а также автомобили добровольцев. Система позволяет ускорить обследование дорог в пять раз по сравнению с регламентными объездами и ручными замерами, а также заметно сократить затраты на диагностику.

«Наша разработка сочетает несколько типов датчиков (лазерный дальномер, global positioning system (GPS), временную синхронизацию). При этом она компактная, модульная и значительно дешевле существующих решений», — подчеркнул профессор, добавив, что сбор данных возможен на скорости до 60 км/ч.

Планы на будущее

Планы разработчиков на перспективу включают: повышение точности локализации повреждений; интеграцию методов машинного обучения; увеличение надежности ИТ-системы при длительной эксплуатации; адаптацию решения для использования муниципальными и региональными дорожными службами.

В перспективе устройство, по мнению специалистов, может стать частью умной городской инфраструктуры, создающей цифровой профиль дорожного покрытия в зоне ответственности коммунальной службы, причем обновляемый в режиме реального времени без участия человека.

Учебное заведение

ЧГУ — опорный вуз Вологодской области. Это крупнейший научный, образовательный и культурный центр Вологодской области, центр технологического и социального развития региона.

В 2025 г. в ЧГУ получают образование свыше 6 тыс. студентов и аспирантов, работают более четырехсот преподавателей (более 250 докторов и кандидатов наук). Ведутся фундаментальные и прикладные научные разработки технического, педагогического, гуманитарного и естественнонаучного характера.

В состав ЧГУ также входит шесть институтов, включая Бизнес-школу и Факультет биологии и здоровья человека.

Ежегодно университет признается эффективным по результатам мониторинга вузов, проводимого Министерством науки и высшего образования (Минобрнауки) России.