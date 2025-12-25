CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В России создадут суверенный процессор для отечественных базовых станций. Потребуется всего два года

Yadro рассматривает возможность разработки собственного процессора для базовых станций. На создание чипа, с учетом современных российских реалий, уйдет не так много времени – он может быть готов к 2028 г., то есть примерно через два года. Впрочем, допускается, что процесс затянется до 2031 г. Размер инвестиций в проект составит около $300 млн.

Отечественное «кремниевое сердце»

Компания Yadro (входит в «ИКС Холдинг»), отечественный производитель серверов, систем хранения данных и базовых станций для сотовых сетей, намерена разработать новый процессор. CPU будет устанавливаться в базовые станции, пишет «Коммерсант».

Сроки разработки очень сжатые, особенно на фоне того, как в принципе в России происходит разработка новых процессоров. Чип могут представить к 2028 г., то есть его планируют сделать всего за два года. Однако в Yadro предполагают, что разработка может потребовать больше времени, и указывают крайним сроком 2031 г. Об этом заявил замгендиректора по технологиям «ИКС Холдинга» Артем Икоев.

Работа по созданию чипа началась, однако в Yadro не уточняют, когда именно, и на какой стадии она находится. «Разработка чипа успешно ведется. Для оборудования операторского класса купить критические компоненты невозможно, этим занимается всего три компании в мире: сами проектируют, сами заказывают. Мы идем таким же путем, – сказал Артем Икоев (цитата по «Коммерсанту»). – Сейчас сфокусированы на достижении первых характеристик у первых прототипов. Это неизбежный путь для технологической конкуренции: видно, что следующие поколения связи все больше и больше зависят от компонентов. Мы хотим развиваться, будет и 6G, и другие поколения. Для нас важно освоить технологию именно создания, разработки чипов. Владеть ею и развивать в рамках своей продукции. Это перспектива трех-пяти лет».

Базис есть, нужна надстройка

У Yadro есть активы, которые могут помочь ей в кратчайшие (по российским меркам) сроки создать собственный чип для базовых станций. Как сообщал CNews, с октября 2019 г. в ее руках сосредоточен 51-процентный пакет акций российского разработчика микропроцессорных ядер Syntacore (ООО «Синтакор»). Компания с 2021 г. входит в международный альянс RISC-V Foundation, поддерживающий развитие процессорной архитектуры RISC-V. Она открыта и очень популярна в России, где даже есть собственный альянс по его продвижению – он был создан в сентябре 2022 г. Yadro числится в составе его участников.

ant700.jpg

mfuente / Pixabay
Российские базовые станции становятся все более отечественными

Напомним также, что Yadro с 2021 г. вынашивает планы по созданию собственных процессоров на RISC-V. CNews писал, что компания намеревалась инвестировать в это 6 млрд руб. собственных средств. Тогда предполагалось, что чипы будут 12-нанометровыми, а выпуск первых образцов планировалось начать в 2023 г.

Денег потребуется много

В Yadro не сообщают, какую сумму планируют инвестировать в разработку нового процессора для базовых станций. Однако опрошенные «Коммерсантом» эксперты и участники рынка полагают, что на это уйдет не одна сотня миллионов, притом не рублей – долларов.

По мнению неназванного собеседника издания на рынке микроэлектроники, затраты составят в пределах $100-300 млн. Большую часть средств придется потратить на разработку архитектуры, лицензирование технологий, а также прототипирование и разработку специализированного ПО.

«Телеком-чипы – узкоспециализированные, с блоками для обработки радиосигнала в реальном времени, работают в экстремальных условиях и требуют высочайшей надежности. Для окупаемости проекта потребуется сотня тысяч чипов в год» – добавил собеседник издания, отметив, успешность начинания пока под вопросом. На ней могут негативно отразиться антироссийские санкции, среди которых – различные ограничения к иностранным технологиям.

«Разработка специализированного процессора – это цикл порядка трех лет, поэтому срок 2028–2031 год выглядит реалистичным, если говорить об LTE. Инвестиции в такую разработку могут достигать до 2,5–3 млрд руб., включая НИОКР, создание специализированного ПО, сертификацию и т. п. Для технологий 5G – более 3 млрд руб.», – сказал изданию директор технологической практики «ТеДо» Юрий Швыдченко.

Процессор есть, а есть ли станции

К потенциальным негативным факторам источник «Коммерсанта» на телеком-рынке также отнес «отсутствие опыта и рынка сбыта». Здесь важно подчеркнуть, что российские операторы связи десятилетиями строили свои сети на базовых станциях компаний Nokia и Ericsson, которые отвернулись от России в 2022 г. Также есть несколько китайских поставщиков базовых станций, но и они прекратили поставки по официальным каналам.

Сейчас операторы связи все активнее переходят на отечественные базовые станции. К примеру, «Ростелеком» активно внедряет в свои сети станции «Булат», а МТС делает ставку на станции компании «Иртея», которой владеет наполовину.

Компания Yadro тоже имеет прямое отношение к рынку базовых станций. В конце декабря 2025 г. она запустила их серийное и массовое производство на своем подмосковном заводе. Предприятие осуществляет полный цикл производства и планирует к 2030 г. закрыть 75% потребности российского рынка.

Отечественное, но не полностью

Вопрос страны производства будущего процессора остается открытым. Если Yadro будет придерживаться современных топологий, то найти производителя в России не сможет – в стране нет ни единого завода, способного выпускать микросхемы по нормам тоньше 90 нм, а это уровень 20-летней давности.

Раньше современные российские чипы выпускались на фабриках TSMC, но с 2022 г. компания отказывается сотрудничать с российскими клиентами.

«Сейчас производства меньше 90 нм чипов в России нет, а из-за санкций в Китае это реализовать так просто не получится», – сказал «Коммерсанту» Юрий Швыдченко.

Также он напомнил, что по нацпроекту «Экономика данных» компаниям необходимо произвести и установить 75 тыс. отечественных базовых станций до 2030 г. «Этого объема в моменте должно быть достаточно, чтобы выйти в ноль при условии продолжения субсидирования этой программы государством. И тут потенциально есть сложности, потому что с 2026 г. субсидирование разработки базовых станций сокращается».

Геннадий Ефремов

