«Медиалогия» сменила владельца и ушла от ВТБ

«Национальная Медиагруппа» приобрела платформу для мониторинга СМИ и социальных сетей «Медиалогия». Исторически компания создавалась внутри холдинга IBS, затем был продана банку ВТБ.

НМГ стала владельцем «Медиалогии».

«Национальная Медиагруппа» (НМГ) приобрела систему мониторинга СМИ и социальных сетей «Медиалогия».

Об этом сообщило издание AdIndex со ссылкой на источники. Пресс-служба НМГ подтвердила CNews данную информацию, отказавшись от дополнительных комментариев.

Ранее НМГ заявляла о намерении приобрести «Медиалогию». «Приобретение «Медиалогии» комплементарно бизнесу НМГ, при этом главным фокусом платформы останется создание решений по управлению репутацией и информационными рисками для внешнего рынка»,- говорили в компании.

«Национальная Медиагруппа» купила платформу для мониторинга СМИ и социальных сетей «Медиалогия»

«Мониторинг «Медиалогии» давно стал важной составляющей ежедневной работы многих компаний на российском рынке, помогая бизнесу более глубоко понимать свою аудиторию и повышать конкурентоспособность», - заявляла гендиректор НМГ Светлана Баланова.

Как перепродавали «Медиалогию»

«Медиалогия» была создана в 2003 г. внутри холдинга IBS. Впоследствии «Медиалогия» вместе с другими венчурными проектами IBS была выделена в фонд Oradel Equites, подконтрольный тогдашним владельцам IBS.

Впоследствии 62% доля ООО «Медиалогия» перешла к «ИБС холдинг» (структура холдинга IBS). В 2019 г. эту долю приобрел госбанк ВТБ.

Нынешний состав совладелцев «Медиалологии» не раскрывается. Согласно базе «Контур.Фокус», в 2022 г. в число совладельцев компании было два неназванных лица, в 2024 г. компания отошла к третьему неназванному лицу, затем - к четвертому неназванному лицу. С апреля 2025 г. компания принадлежала пятому неназванному лицу.

Пресс-служба ВТБ подтвердила AdIndex информацию о выходе из числа совладельцев «Медиалогии».

Сотрудничество «Медиалогии» с властями

Выручка компании в 2020 г. составила 1,7 млрд руб., чистая прибыль - 299 млн руб., более поздние данные недоступны. Общая сумма заключенных компанией госконтрактов составляет 4,7 млрд руб.

Исторически «Медиалогия» осуществляла мониторинг СМИ и социальных сетей для Администрации Президента и Правительства России. Однако в 2016 г. соответствующий контракт с компанией не был продлен. Как писали «Ведомости», у ФСБ (Федеральная служба безопасности) возникли претензии к компании из-за ее принадлежности оффшорным структурам.

После этого владение компании было переведено на российских физических и юридических СМИ, однако это не помогло и новым поставщиком услуг мониторинга для Кремля и Белого дома стала компания «М13» с продуктом «Катюша». В 2022 г. Минцифры заключило с «М13» контракт на мониторинг СМИ и социальных сетей в интересах органов власти на сумму 200 млн руб.

По данным самой «Медиалогии» сейчас компания мониторит более 108 тыс. федеральных и региональных СМИ. Также происходит мониторинг около 250 тыс. платформ, включая 3,2 млрд акаунтов в социальных сетях. Также компания разработала собственные метрики - «МедиаИндекс» и «СМ Индекс» - для мониторинга уровня внимания СМИ и социальных сетей соответственно. Клиентами компании являются крупные коммерческие и государственные компании, госструктуры, пиар-агентства и т.д.

Чем занимается «Национальная Медиагруппа»

«Национальная Медиагруппа» была создана в 2008 г. путем объединения медиа-активов банка «Россия» (председателем его совета директоров был Юрий Ковальчук), страховой группы «Согаз», «Сургутнефтегаза» и «Северстали» Алексея Мордашова. В 2022 г. структуры Мордашова вышли из числа совладельцев НМГ. Текущий состав акционеров холдинга не раскрывается. Председателем совета директоров холдинга является Алина Кабаева.

НМГ является крупным игроком в сферах эфирного и платного телевидения, печатных СИМ и кинопроизводства. НМГ владеет телеканалами «Рент ТВ», СТС, «Пятый канал» «Домашний», «Че!» и др.

Совместное предприятие НМГ и «Ростелекома» «Медиа-Телеком» занимается производством и дистрибуцией телеканалов для сетей платного ТВ. В 2024 г. «Медиа-Телеком» приобрел холдинг «Медиа-1», куда входят телеканал «Ю», «Муз-ТВ», «Солнце» и холдинг «Выбери радио». Также НМГ владеет газетами «Известия» и «Деловой Петербург», кинопроизводственной компанией «НМГ Студия» и долей в кинокомпании Art Pictures Studio.