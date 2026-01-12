CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Открыта регистрация на конференцию CNews «Business Process Management» 10 февраля

10 февраля 2026 CNews приглашает принять участие в конференции «Business Process Management 2026».

Российский рынок BPM растет опережающими темпами по сравнению с мировым. Если глобальный рынок растет примерно на 14% в год в долларах, то российский демонстрирует рост около 20% в год в рублях. На рынке доминируют российские игроки. Они предлагают зрелые решения, способные конкурировать с ушедшими зарубежными продуктами.

Спрос на решения по управлению бизнес-процессами остается устойчивым. И это закономерно — бизнес вынужден работать в сложных условиях постоянно меняющейся бизнес-среды, ужесточающегося законодательства и дефицита кадров. В такой ситуации важно иметь возможность выстроить бизнес-процессы так, чтобы максимально сократить издержки и повысить эффективность, и оперативно их менять. На сегодняшний день BPMS в классическом понимании мало интересуют заказчиков. Им нужны комплексные решения, обеспечивающие решение конкретных прикладных бизнес-задач, поэтому предпочтение отдается платформам, в которых BPM – лишь одна из подсистем.

С докладом выступят:

Роман Соболев, директор по информационным технологиям, «Силовые машины»;
Николай Городецкий, директор по развитию бизнес-системы, «Свеза-Лес»;
Валентина Королева, руководитель отдела автоматизации бизнес-процессов, ГК ВИК;
Татьяна Зеренева, руководитель группы бизнес-анализа, «Самокат»;
Александр Кушнарев, руководитель направления, «Самокат»;
Роман Пронин, руководитель управления по автоматизации и оптимизации процессов, «Столото»;
Андрей Коптелов, CEO, Школа бизнес-анализа Андрея Коптелова;
Вячеслав Дзюбенко, руководитель управления информационных технологий, «СберЛизинг».

Основные темы конференции

Российский рынок BPM

  • Каков текущий объем российского рынка BPM-систем и каковы прогнозы его роста на ближайшие три-пять лет?
  • Как уход крупных международных BPM-вендоров повлиял на динамику развития российского рынка?
  • Какие отрасли в России являются лидерами по внедрению BPM-решений, а какие пока демонстрируют низкий уровень автоматизации процессов?
  • Насколько активно российские компании переходят от управления задачами к комплексному процессному управлению организацией?
  • Как развитие государственного регулирования и инициатив может повлиять на BPM-рынок?

Российские BPM

  • Какие российские BPM-платформы являются лидерами рынка и наиболее востребованы заказчиками?
  • Достигнут ли технологический суверенитет в области BPM, и могут ли отечественные решения полностью заменить функционал ушедших западных аналогов?
  • Какую роль играют технологии искусственного интеллекта и машинного обучения в современных российских BPM-системах?
  • Как российские вендоры сочетают BPM с технологиями RPA и IDP в рамках концепции гиперавтоматизации?
  • Насколько развиты функции Low-code/No-code в российских BPM-платформах и как они влияют на скорость внедрения и вовлечение бизнес-пользователей?

Миграция на российские BPM

  • Как изменилось отношение российского бизнеса к BPM-системам — стали ли они обязательным инструментом, или по-прежнему воспринимаются как нишевое решение?
  • Каков средний срок окупаемости BPM-проектов в российских компаниях?
  • Какие бизнес-процессы чаще всего автоматизируются с помощью BPM в российских компаниях?
  • Какие примеры успешного использования BPM для достижения конкретных стратегических целей можно привести в России?
  • Как изменилась стоимость владения российскими BPM-системами по сравнению с ушедшими западными аналогами?

Проблемы и решения

  • С какими основными трудностями сталкиваются российские компании при внедрении BPM?
  • Как решается проблема интеграции российских BPM-систем с другим отечественным ПО (ERP, СЭД, CRM) в единую ИТ-экосистему?
  • Какие основные риски необходимо учитывать участникам рынка BPM в России?
  • В каких случаях российскому бизнесу выгоднее выбрать «коробочное» BPM-решение, а когда — разработку кастомной системы?
  • С какими рисками информационной безопасности сталкиваются компании при внедрении облачных BPM-решений?

Будущее российских BPM

  • Каковы прогнозы развития российского рынка BPM на долгосрочную перспективу и каковы его основные точки роста?
  • Ожидается ли экспорт российских BPM-решений на зарубежные рынки (например, в страны БРИКС или СНГ)?
  • Какую роль будут играть новые подходы к процессному управлению, например, Process Mining, в России?
  • Какие новые ниши или области применения BPM могут появиться в России в ближайшие?
  • Насколько российские компании готовы к культуре непрерывного совершенствования бизнес-процессов (BPM as a discipline), а не только к внедрению ПО?

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@itzconf.ru, Наталья Теличева.

