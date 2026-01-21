В России отменяют замедление YouTube, но не для всех. Большинству придется сменить сотового оператора и тариф

В сети «Билайна» можно смотреть YouTube на полной скорости без специальных хитростей, к которым давно привыкли россияне. Работает это только в приложении оператора и только на тарифе «План Б», по крайней мере, абоненты других тарифов по-прежнему должны пользоваться дополнительными сервисами, чтобы крупнейший в мире видеохостинг работал на полной скорости.



Частичное ускорение YouTube

«Билайн» тестирует возможность смотреть YouTube на полной скорости по мобильному интернету, без замедления и без использования специальных технических средств. Об этом пишет РБК со ссылкой сразу на нескольких абонентов этого оператора.

«Билайн» входит в четверку крупнейших операторов сотовой связи в России, наряду с Т2, МТС и «Мегафоном». Замедление YouTube в России ведется с середины лета 2024 г. – власти России ссылаются на устаревшие серверы кэширования Google, которые, к тому же, в обозримом будущем могут быть вывезены из страны.

Замедление YouTube явственно ощущают пользователи не только российского мобильного интернета, но и домашнего. Услуга проводного интернета у «Билайна» тоже есть, но «размедление» YouTube доступно пока только на мобильном, и то не всем.

Как все работает

РБК пишет, что привилегия смотреть YouTube на полной скорости без активации дополнительных всем известных сервисов доступна исключительно на тарифе «План Б». Более того, просто открыть приложение YouTube на смартфоне или перейти на адрес youtube.com в браузере не получится – в этом случае замедление сервиса никуда не денется.

germany_photography / Pixabay Россияне давно поняли, YouTube без смены провайдера или тарифного плана

Чтобы смотреть нужные видеоролики, нужно делать это через фирменное мобильное приложение оператора – оно называется «Мой Билайн» и доступно как для Android, так и для iOS.

Все подтверждается

Представители «Билайна» фактически подтвердили РБК, что «размедлили» YouTube для своих абонентов. По их словам, в настоящее время оператор действительно «ведет работы по настройке сервиса, и некоторым клиентам эта возможность может быть видна».

По всей видимости, в настоящее время тестирование еще продолжается, и новая опция пока доступна не всем. К примеру, сотрудник редакции CNews, пользующийся мобильной связью «Билайна» по другому тарифному плану, возможности смотреть YouTube в приложении «Мой Билайн» на своем смартфоне не обнаружил.

«Когда сервис будет стабилизирован, мы о нем расскажем», – сказали РБК представители «Билайна». В подробности о сроках полноценного запуска они вдаваться не стали.

Наказание неминуемо?

«Билайн» не уточняет, как именно ему удалось обойти действующие в России ограничения в работе YouTube. По мнению независимого эксперта рынка информационной безопасности Луки Сафонова, все дело в «избирательной маршрутизации трафика».

«Если говорить простыми словами, внутри приложения "Билайна" (при условии, что функция там активирована) часть данных может идти через защищенные каналы, условно — «мосты» или тоннели, прямо к нужным ресурсам, в данном случае — к YouTube. При этом трафик к российским сервисам идет напрямую, без дополнительных маршрутов», – сказал РБК Лука Сафонов.

«С точки зрения пользователя это удобно: не нужно настраивать отдельные приложения, все работает «из коробки». Вопрос лишь в том, как подобные схемы соотносятся с текущим регулированием и будут ли они масштабироваться на другие замедленные или заблокированные в России сервисы. Пока это выглядит как пилотный шаг в сторону гибкого управления трафиком, но в перспективе может стать трендом среди телеком-операторов, если не столкнется с давление регуляторов», – добавил Лука Сафонов.

Между тем, шанс «столкнуться с давлением регуляторов» в данном случае не просто велик – он огромен. Российские провайдеры домашнего интернета уже осведомлены, чем обернется для них «размедление» YouTube.

В конце августа 2024 г. CNews писал, что российские операторы домашнего интернета начали своими силами пытаться восстановить нормальную скорость работы YouTube в стране. Они приступили к внедрению в свои сети решения, позволявшие с комфортом пользоваться этим веб-сервисом.

Вот только долго это не продлилось. В начале сентября 2024 г. российские власти в лице Роскомнадзора объяснили всем провайдерам, что самовольное «размедление» YouTube обернется для них отзывом лицензии. Без нее они не смогут работать, а подключенные к ним россияне полностью лишатся доступа в интернет.

Сыграть на опережение

«Билайн» ускоряет YouTube пост-фактум, то есть после его замедления. «Ростелеком» же пытался заранее защитить своих абонентов от неработающего видеохостинга.

За год до начала замедления YouTube, в августе 2023 г., «Ростелеком» начал тестировать так называемый «сервис доступа к YouTube», сообщало издание «Спектр».

«Тестируем сервис доступа к YouTube», – гласило название письма, которое провайдер разослал своим сотрудникам. В нем была просьба протестировать этот сервис – смотреть его через заранее созданный «Ростелекомом» сайт ytonline.ru с функцией фильтрации контента. На момент выхода материала этот сайт не открывался с российского IP-адреса.

Как предполагал «Спектр», ссылаясь на экспертов, смысл запуска ytonline.ru состоял создании «сервиса-прокладки», с помощью которого можно было бы избирательно фильтровать контент YouTube.

Дополнение

После публикации материала в российских Telegram-каналах, посвященных отечественной телеком-отрасли, стали распространяться скриншоты переписки с техподдержкой «Билайна», в которых говорится о прекращении работы сервиса по «размедлению» YouTube.

Сотрудники радиостанции BFM обратились в поддержку «Билайна» под видом абонента, и там им сказали, что смотреть YouTube без средств «размедления» можно. Однако в официальном заявлении «Билайна» говорится совсем другое.

Публикация в Telegram-канале радиостанции BFM

«Сервис проходил тестирование в закрытом контуре компании. В какой-то момент он стал кратковременно доступен для ограниченного числа абонентов в коммерческой сети. На текущий момент доступ к сервису закрыт», – приводит BFM заявление «Билайна» в своем Telegram-канале.