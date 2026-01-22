CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Законодательство Телеком
|

Операторов связи и банки заставят платить клиентам, обманутым телефонными мошенниками

Обязать банки возмещать похищенные у граждан мошенниками деньги предложило Минцифры. Комитет Госдумы по финансовому рынку считает, что операторы связи должны разделить с ними эту ответственность.

Солидарная ответственность

Комитет Госдумы по финансовому рынку считает, что оператор связи, пропустивший заведомо мошеннический звонок, должен вместе с банком нести ответственность перед клиентом, заявил председатель комитета Анатолий Аксаков в своем Telegram-канале.

Комитет поддержал пакет поправок Минцифры о противодействии кибермошенничеству, который предполагает, что в случае возбуждения уголовного дела о хищении средств банк, который провел операцию, проигнорировав поступившую из ГИС информацию о подозрительном номере, будет обязан компенсировать пострадавшему всю сумму перевода.

Члены комитета считают, что солидарную ответственность с банками должны нести операторы связи. Такое предложение будет внесено ко второму чтению законопроекта, говорится в сообщении Аксакова.

Другие поправки Минцифры

Пакет поправок, предложенных Минцифры, содержит также введение обязанности операторов связи направлять в ГИС «Антифрод» информацию о подозрительных номерах, смене абонентом устройств и расторжении договоров, уточнил председатель думского комитета.

mosh700.jpg

Правительство Республики Крым
Украденные мошенниками деньги гражданам будут возмещать. Разделить эту обязанность с банками предлагается операторам связи

Абонентам, не давшим согласие на получение вызовов с иностранных номеров, с 1 сентября 2026 г. такие звонки будут блокировать.

Количество банковских карт на человека будет ограничено в целях борьбы с дропперами (люди, предоставляющие свои счета мошенникам для перевода похищенных денег). Можно будет иметь всего 20 карт и не более пяти в одном банке.

ИНН станет обязательным реквизитом счета, по которому клиентов будут идентифицировать в системе «Антидроп».

«Банки должны будут оборудовать свои приложения антивирусной защитой, чтобы выявлять вредоносные программы до момента списания средств клиента», — добавил Аксенов.

Усиленная борьба с кибермошенничеством

В 2025 г. российские власти разработали два крупных пакета мер противодействия кибермошенничеству. Первый пакет уже принят, как писал CNews в декабре 2025 г. Он включает порядка 30 инициатив, внедряемых поэтапно. В частности, с 1 августа 2026 г. россиянам предоставили возможность отказаться от SMS-рассылок, а с 1 сентября 2026 г. — отказаться от спам-звонков и устанавливать самозапрет на оформление SIM-карт на «Госуслугах».

Второй пакет Правительство направило в Госдуму 24 декабря 2025 г. Документ включает около 20 инициатив, в том числе оперативное взаимодействие банков, операторов связи и государственных органов с использованием ИТ-платформы «Антифрод»,

В 2025 г. телефонные мошенники обманули, по данным Минцифры, порядка 1 млн россиян. Хоть это и меньше, чем в 2024 г., когда жертвами аферистов стали 1,3 млн граждан, схемы хищений становятся более продуманными, что приводит к большему ущербу.

В 2026 г. в России будет разработан проект документа стратегического планирования по противодействию правонарушениям, которые совершаются с помощью использования информационно-коммуникационных технологий. Он определит ключевые термины и ключевые показатели по борьбе с киберпреступностью в стране. Координировать работу по противодействию кибермошенникам будет федеральный оперативный штаб. Предложения по его созданию и составу персонала должны представить в правительство Минцифры, МВД, ФСБ и Роскомнадзор.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

Россиянам подарят смартфон на современном Android и дадут бесплатную связь. Что попросят взамен

Создатель ChatGPT обещает убыток в $14 миллиардов за год. Прибыль будет не скоро

Главный конкурент SpaceX запустит свой спутниковый интернет со скоростью до 6 ТБ/с

Более 90% корпоративных сетей в России ИТ-уязвимы для полного захвата

В России отменяют замедление YouTube, но не для всех. Большинству придется сменить сотового оператора и тариф

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели

Битва игрофонов: сравнение лучших геймерских смартфонов начала 2026 года

Показать еще

Наука

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна
Показать еще