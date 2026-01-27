CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Кадры Телеком Ритейл Автодилеры Техника
|

Пионер современных электромобилей арестован за убийство жены

Спустя несколько месяцев после того, как бывшую жену пионера в области электромобилей обнаружили мертвой в горном массиве Калифорнии. В январе 2026 г. обвинения в спланированном и изощренном убийстве предъявили именно бывшему мужу. Преступление, как указано в официальных документах, имело финансовую подоплеку.

Трагедия в семье

В январе 2026 г. пионера в области создания электромобилей арестовали в Соединенных Штатах по обвинению в убийстве, пишет New York Post. В материалах дела также утверждается, что преступление имело финансовую подоплеку и заключалось в попытке или фактическом присвоении или нанесении ущерба в крупном размере.

Ариан Паполи (Ariane Papoli) называла своего мужа пионером в области возобновляемой энергии, занимающегося разработкой электрических и гибридных автомобилей с 1980 г. По словам жены, Гордон Абас Гударзи (Gordon Abas Goodarzi) работал техническим директором компании Hughes Electronics, которая в 1990 г. разработала раннюю версию электромобиля Electrical Vehicle 1 (EV1). Из профиля Гударзи известно, что с 2023 г. он работал научным сотрудником Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Гордон Абас Гударзи являлся генеральным директором компании-производителя электродвигателей Magmotor. Основана в 1876 г. под названием Kendrick and Davis (K&D) в штате Нью-Гэмпшир. Сначала делали моторы для вентиляторов. В 1978 г. бизнес купили и переименовали в K&D Magmotor, позже просто Magmotor. В 2008 г. компанию приобрели у Satcon Technology и перевели в Вустер, Массачусетс. Руководство Magmotor позиционирует компанию как поставщика надежных и относительно доступных решений для оригинального оборудования.

ev1a014_1_cropped_1.jpg

Wikipedia
Электромобиль General Motors EV1

Тело Ариан Паполи в возрасте 58 лет из Ньюпорт-Бич было найдено под крутой насыпью на горной дороге в Крестлайне 18 ноября 2025 г., хотя ее личность была официально опознана только 1 декабря 2025 г. По данным департамента шерифа округа Бернардино, ее мужу, Гордону Абасу Гударзи в возрасте 68 лет, 24 января 2026 г. было предъявлено обвинение в убийстве первой степени после тщательного и упорного расследования.

Пожарная служба округа Сан-Бернардино извлекла со склона горы полностью одетое тело, для оказания помощи был вызван отдел специальных расследований. Тело было доставлено в офис коронера, где первоначальное вскрытие показало, что травмы женщины были вызваны падением.

Со слов сына Арианы Паполи, Навида Гударзи (Navid Goodarzi), его мать провела свои ранние годы в Тегеране и в 18 лет эмигрировала со своей семьей в США, пережив Исламскую революцию 1979 г. Она поселилась в районе залива Сан-Франциско и в 1994 г. познакомилась со своим мужем. Вместе они основали компанию US Hybrid, занимающуюся экологически чистой энергетикой, производящую компоненты силовых агрегатов с нулевым уровнем выбросов для коммерческих и военных автомобилей.

Задержание подозреваемого

Спустя несколько месяцев после того как бывшую жену Гударзи — Ариан Паполи — обнаружили мертвой на дне водохранилища глубиной 23 м рядом с дамбой в горном массиве Калифорнии, обвинения в спланированном и изощренном убийстве предъявили именно технологическому миллионеру Гударзи.

Останки Паполи были найдены почти в 160 км от поместья Rolling Hills площадью 890 Га и стоимостью $3,5 млн, которое она делила со своим мужем с 2017 г., согласно данным о собственности. Оставалось неясным, жила ли Ирана Паполи в поместье на момент своей смерти, поскольку она переехала в Ньюпорт-Бич шестью месяцами ранее, чтобы спокойно и творчески выйти на пенсию.

Выходцы из Ирана Паполи и Гударзи проживали в районе Роллинг-Хилс в Лос-Анджелесе. В Ньюпорт-Бич она входила в состав исполнительного совета Ботанического сада Южного побережья и Центра искусств Палос-Вердес, а также была членом совета директоров музея Фаулера в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. В последние годы она посвятила себя искусству и работе с некоммерческими организациями.

snimok_ekrana_2026-01-27_141902.png

*Facebook - Us Weekly
Ариан Паполи и Гордон Абас Гударзи

По словам официальных лиц, сотрудники полиции определили, что смерть Ариан Паполи была результатом убийства после полного анализа результатов вскрытия. В обвинительных документах, полученных New York Post, утверждается, что Паполи была особенно уязвима и что ее муж совершил убийство спланировано, изощренно и профессионально. В материалах дела также утверждается, что преступление имело финансовую подоплеку и заключалось в попытке или фактическом присвоении или нанесении ущерба в крупном размере.

Гордон Абас Гударзи был помещен в Центральный следственный изолятор Сан-Бернардино, где он по-прежнему содержится без права внесения залога.

Хорошие воспоминания

Сын Арианы Паполи, Навид Гударзи, вспоминая маму, назвал ее лучиком света, воплощением солнечного сияния. Женщина, по словам ее сына, всегда на 150% отдавалась себе и остальным.

*Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение СУБД: чего хотят клиенты из разных отраслей, что предлагают вендоры и как выбрать решение для своих задач

Интернет по домашнему телефону возвращается. Вместо жалких килобитов теперь солидные гигабиты

Власти разрешили ФСБ блокировать домашний интернет

Франция запрещает соцсети для всех, кто младше 15 лет

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение» состоится 26 февраля 2026 года

Власти хотят легализовать в России онлайн-казино

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще