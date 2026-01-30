Сотрудники Meta* читают переписки в WhatsApp** и сливают их всем желающим. В США начато расследование

В США разбираются в заявлениях о том, что корпорация Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) нарушает собственные обещания о конфиденциальности мессенджера WhatsApp** (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). По информации Bloomberg со ссылкой на документы и бывших подрядчиков, у некоторых сотрудников ИТ-компании имелся доступ к сообщениям, которые должны быть полностью зашифрованными и недоступными для кого-либо, кроме участников беседы.

Раскрыты детали обвинений

Правоохранительные органы США изучают заявления бывших сотрудников корпорации Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) о том, что у ее работников есть доступ к чатам принадлежащего ей мессенджера WhatsApp** (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), пишет Bloomberg. Ранее заявлялось что доступы к чатам в WhatsApp имеют лишь их участники.

По информации Bloomberg, руководство Meta позиционирует WhatsApp как приложение со сквозным шифрованием. Это значит, что доступ к сообщениям есть только у участников чата, и никто не может взаимодействовать с его содержимым.

«Правоохранительные органы США 30 января 2026 г. расследуют заявления бывших работников по контракту Meta о том, что у сотрудников есть доступ к сообщениям WhatsApp», — говорится в материале агентства.

Bloomberg 25 января 2026 г. передавал, что компанию Meta обвинили в мошенничестве из-за наличия у ИТ-компании доступа к перепискам пользователей в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp. По данным агентства, на компанию подала в суд группа истцов из Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и Южной Африки (ЮАР).

По данным Bloomberg уже 30 января 2026 г., бывшие модераторы контента в Meta утверждали, что у них и ряда их коллег имелся неограниченный доступ к сообщениям WhatsApp. Их заявления проверялись специальными агентами при министерстве торговли США. Кроме того, о том же говорилось в анонимной жалобе американской комиссии по ценным бумагам и биржам от 2024 г.

Одна из бывших сотрудниц заявила, что, как ее заверил один из сотрудников Facebook*** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России), они могут просматривать зашифрованные сообщения WhatsApp, если те связаны с преступными деяниями.

Представитель бюро промышленности и безопасности министерства финансов США Лорен Вебер Холли (Lauren Weber Holly), чей сотрудник якобы расследовал это дело, заявила в комментарии Bloomberg, что ее ведомство не ведет расследование в отношении WhatsApp или Meta за нарушение экспортного законодательства, отметив, что слова их сотрудника о конфиденциальности Meta необоснованны и выходят за рамки полномочий.

«То, о чем заявляют эти лица, невозможно, поскольку WhatsApp, его сотрудники и подрядчики не могут получить доступ к зашифрованным сообщениям пользователей», — заявил в письме Bloomberg представитель мессенджера Энди Стоун (Andy Stone).

Небезопасный мессенджер

Осенью 2022 г. основатель мессенджера Telegram Павел Дуров говорил, что WhatsApp уже 13 лет как ИТ-инструмент слежки. В частности, по его словам, в мессенджере отсутствует шифрование данных.

В январе 2026 г. Дуров назвал WhatsApp небезопасным и указал на множество возможностей для кибератаки мессенджера.

«Надо быть безмозглым, чтобы верить в безопасность WhatsApp в 2026 г. Когда мы проанализировали, как WhatsApp реализовал свое шифрование, мы обнаружили множество векторов для кибератак», — написал он в социальной сети X.

Американский бизнесмен Илон Маск (Elon Musk) поддержал заявления основателя Telegram о том, что мессенджер WhatsApp является небезопасным. Он сделал репост этого сообщения и написал «так и есть».

30 января 2026 г. Маск вспомнил старый мем с генеральным директором Meta Марком Цукербергом (Mark Zuckerberg), комментируя сообщения о том, американские власти изучают, есть ли у корпорации доступ к чатам WhatsApp. «Напоминает мне об этом классическом меме», — написал он в социальной сети Х, добавив смеющийся эмодзи и изображение с самим мемом. На картинке изображен мальчик, сидящий за персональным компьютером (ПК) вполоборота к Цукербергу, который стоит справа от него. Мальчик говорит: «Мой папа сказал, что вы за нами следите». Глава Meta ему отвечает на это: «Он не твой папа».

Ранее Маск уже называл WhatsApp небезопасным, отвечая на вопросы о том, почему пользователи видят рекламу, связанную с тем, что ранее обсуждалось в переписках. До этого бизнесмен аналогично ответил на пост пользователя, который сообщил, что WhatsApp использовал микрофон на его устройстве, пока он спал.

Сливы данных

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф (Steve Witkoff) в октябре 2025 г. провел телефонный разговор с помощником президента России Юрием Ушаковым, чтобы предложить совместно поработать над мирным планом по Украине, писал Bloomberg со ссылкой на запись и расшифровку разговора, но тогда журналисты не указали их источник.

Разговор состоялся 14 октября 2025 г. и продлился чуть больше пяти минут. В ходе беседы Уиткофф дал Ушакову советы о том, как Президенту России Владимиру Путину следует обсудить этот вопрос с американским президентом Дональдом Трампом. В частности, они включали в себя организацию телефонного разговора Президентов России и США до визита украинского лидера Владимира Зеленского в Белый дом. Зеленский встречался с американским коллегой в Вашингтоне 17 октября. За день до этого Трамп и Путин поговорили по телефону.

Один из подрядчиков Accenture Ларкин Фордайс (Larkin Fordyce) утверждает, что модераторам был предоставлен собственный доступ к WhatsApp, но даже до этого они могли запрашивать доступ к переписке. «Меня несколько раз опрашивал агент, и я могу подтвердить, что речь шла о моей работе в Meta», — рассказал он Bloomberg. «Я думал, что поделиться тем, что я знаю, с правительством будет полезно для Соединенных Штатов», — отметил подрядчик. Фордайс сообщил, что работал по контракту на Meta до 2022 г.

По информации Axios, что Уиткофф обсуждал американские предложения со специальным представителем Президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, когда тот посещал США в конце октября 2025 г. Сам Дмитриев объяснял Axios, что основная идея состоит в том, чтобы взять за основу принципы, согласованные Трампом и Путиным в августе 2025 г. на саммите на Аляске, и разработать к их следующей встрече письменный документ, который должен не только урегулировать конфликт на Украине, но и восстановить отношения России и США и учесть озабоченности России в сфере безопасности.

