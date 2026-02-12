CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В России запущен первый стратосферный БПЛА для развертывания 5G

В России запустили в первый полет отечественную беспилотную стратосферную платформу. На таких устройствах планируется размещать аппаратуру для связи 5G. Они дешевле спутниковой альтернативы и способны обеспечивать непрерывную связь, постоянно находясь в одной зоне.

Первый полет стратосферной платформы

Первый полет российской беспилотной стратосферной платформы легче воздуха «Барраж-1», разработанной в рамках проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ), состоялся, сообщил ТАСС.

Платформа предназначена для полетов на высоте до 20 км и сможет в перспективе совершать многонедельные полеты. На ней может быть размещено до 100 кг целевой нагрузки. В ближайшее время планируется отработка размещения на «Барраж-1» аппаратуры вненаземной связи 5G NTN.

Ведет проект «Барраж» в сотрудничестве с МГТУ им. Н. Э. Баумана предприятие «Аэродроммаш» из Великого Новгорода, на котором в дальнейшем планируется организовать производство платформ, уточнили в Фонде перспективных исследований.

aer700.jpg

«Аэродроммаш»
«Аэродроммаш» производит специализированную технику, в том числе аэростаты

АО «Аэродроммаш» основано в 2002 г., по данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, производит специализированное оборудование для авиации, имеет несколько лицензий, в том числе на разработку и производство авиационной техники, сервисное обслуживание вооружения, а также эксплуатацию опасных производственных объектов. Выручка в 2024 г. была существенно ниже средней по отрасли (225 млн руб.). Точных данных нет.

Беспилотный аппарат из российских комплектующих

По словам представителей ФПИ, «Барраж-1» — это аппарат «легче воздуха», созданный преимущественно из российских комплектующих.

Пленочные материалы основной несущей оболочки обеспечивают устройству длительный полет в стратосфере. Есть система пневматической балластировки, которая меняет высоту для использования ветровых течений и перемещения в нужном направлении. «За счет этого платформа может маневрировать и находиться в заданном районе или перемещаться по нужной для целевой нагрузки траектории», — говорится в сообщении Фонда.

«Легче воздуха» означает, что это аэростат или дирижабль. Наличие двигателей на платформе или какой используется газ, не уточняется. В некоторых аэростатах «Аэродроммаш», как указано на сайте компании, применяется гелий.

Стратосферные аппараты для развертывания связи

В отличие от спутников, стратосферные платформы способны постоянно находиться в одной зоне и обеспечивать непрерывную связь на локальных территориях, что еще и значительно дешевле.

Разворачивание в России стратосферных платформ для связи 5G, способных стать альтернативой космическим системам, может начаться в 2027 г., писал CNews осенью 2025 г. ФПИ, как заявлял руководитель его Центра авиационно-космических технологий Ян Чибисов, сотрудничает с одним из крупнейших операторов мобильной связи в России, который заинтересован в создании локальных зон обслуживания, преимущественно в малонаселенных регионах.

Похожие задачи могут решать также дроны самолетного типа, летающие в стратосфере и развертывающие сети связи. Российский стартап «Стратолинк» уже приступил к созданию первого такого отечественного псевдоспутника. Полезная нагрузка у него, правда. меньше, чем у «Барраж-1» — до 40 кг.

Масса стратосферного беспилотника составит 315 кг, размах крыла — 40 м, скорость — 120–140 км/час. Конструктивные компоненты пропеллера будут оснащены модулями обогрева, чтобы исключить их обледенение. Управлять аппаратом будет бортовой компьютер, оснащенный искусственным интеллектом. Телекоммуникационное оборудование можно разместить во внутреннем отсеке.

