Продажи электронных книг за год выросли на 45%, а бумажных только на 13%

В 2025 г. объем книжного рынка России вырос до 111 млрд руб. Если продажи бумажных книг остались на прежнем уровне, а сегмент цифровых книг увеличился на 45%. Рост рынка обусловлен повышением цен и изменением структуры потребления. Основными каналами продаж стали маркетплейсы, книжные магазины и оффлайн федеральные сети.

Рост рынка книг

Книжный рынок России в 2025 г. вырос на 13%, в цифровом формате — на 45%, пишет «Интерфакс». Цифровые книги даже показали значительный рост в экземплярах.

Со слов генерального директора издательства «Эксмо» Евгения Капьева, российский книжный рынок в 2025 г. показал самый значительный рост в денежном выражении, достигнув 111 млрд руб. Продажи бумажных книг сохранились на прежнем уровне, а цифровой формат показал прирост в 45%.

«У нас самый большой рост за всю историю. Нельзя не учесть, что в штуках, если мы говорим про бумажные книги, роста нет — плюс-минус 1%. Но с другой стороны, мы посмотрели статистику, и мы там неплохо стоим по отношению к остальным — газетам, журналам», — сказал Евгений Капьев.

Он обратил внимание, что цифровые книги показали значительный рост в экземплярах. «То есть страна стала читать книги намного больше. В действительности, если суммировать чтение в бумаге и в электронке, куда мы включаем и аудиоформат, то у нас реально рост чтения. И это очень круто! В 2026 г. мы стали мерить еще и количество часов. И мы видим, что количество часов потребления книг стало расти», — отметил господин Капьев.

fausto-sandoval-vlcbtrsntvu-unsplash_1.jpg

Unsplash - Fausto Sandoval
Книжный рынок России в 2025 году вырос на 13%, а электронных на 45%

Согласно представленным данным, по итогам 2025 г. зафиксировано снижение продаж бумажных книг в штуках на 1% т.е. с 233 млн экземпляров в 2024 г. до 231 млн экземпляров в 2025 г. В денежном выражении по итогам 2025 г. книжный рынок вырос по сравнению с 2024 г. более чем на 13%, достигнув 111 млрд руб.

Одновременно отмечается рост по цифровым книгам: +45% - со 153 млн в 2024 г. до 222 млн в 2025 г., как в цифровом, так и в аудиоформатах вместе.

Причины роста

Евгений Капьев подчеркнул, рост рынка обусловлен как подъемом цен, так и изменением структуры потребления. «Стали гораздо лучше продаваться книги более красиво оформленные, более дорогие книги. У нас уже штук шесть машин по закрасу обрезов. Наверное, все видели очень красивые книги, особенно молодежные. Сейчас любой бестселлер без обреза — это уже какой-то моветон. Понятно, что это поднимает себестоимость и конечную цену книги, но, с другой стороны, это увеличивает и спрос», — отметил генеральный директор.

Главные каналы сбыта

По данным «Эксмо», самым широким каналом продаж книг стали маркетплейсы, на которые пришлись 54% проданных в 2025 г. книг, на книжные магазины — 16,4% и еще 11,5% — на федеральные оффлайн сети.

Прогнозы на 2026 г.

По словам Капьева, хотелось бы хотя бы какого-то роста в бумаге, и издательство «Эксмо» целится в 5-7% роста по итогам 2026 г.

still-life-books-versus-technology.jpg

Freepik - Freepik
Крупнейшие игроки российского рынка цифровых книг

Генеральный директор издательства «АСТ-Азбука» Татьяна Горская отметила, что они также планируют рост продаж бумажных книг примерно на 5% по итогам 2026 г.

Крупнейшие игроки российского рынка цифровых книг

В 2025 г. генеральный директор «Литрес» Сергей Анурьев привел данные по российскому рынку цифровых книг, он перечислил лидирующие ИТ-сервисы.

Из общего объема рынка 12,3 млрд руб. приходится на электронные книги, показавшие рост на 26%, а 6,6 млрд руб. — на аудиокниги, которые выросли на 40%. Рынок цифровых книг в России распределен между шестью крупнейшими игроками и рядом мелких ИТ-платформ.

Рейтинг ведущих компаний на рынке цифровых книг России в 2024 г.: группа компаний (ГК) «Литрес» (включает сервисы «Литрес» и MyBook) — 50% рынка. «Яндекс Книги» — 17% рынка. ИТ-платформа самиздата «Литнет» — 11% рынка. ИТ-платформа самиздата Author Today — 7% рынка. ИТ-платформа самиздата «Литмаркет» — 4% рынка. Книжный сервис МТС «Строки» — 3% рынка. Остальные участники рынка суммарно занимают 8% доли. Сергей Анурьев отметил: «Экосистемы драйвят рынок», подчеркивая, что крупные технологические компании стимулируют развитие сегмента цифровых книг.

Наибольший рост среди всех участников рынка показал сервис «Яндекс Книги», увеличивший свою долю с 5,5% в 2023 г. до 17% в 2024 г. Столь агрессивную динамику роста в 11,5% генеральный директор «Литрес» связывает с присоединением ИТ-сервиса к подписке «Яндекс Плюс». Представители пресс-службы «Яндекс Книг» подтвердили, что с октября 2024 г. онлайн-сервис стал частью подписки «Яндекс Плюс», что обеспечило доступ к книгам для 36 млн пользователей.

По географическому охвату в «Яндекс Книгах» лидируют Москва и Санкт-Петербург, также хорошо представлены Краснодарский край, Ростовская область, Татарстан и Челябинская область. Статистика ИТ-сервиса показывает, что среднестатистический читатель открывает 13 книг в год, из которых четыре прочитывает более чем наполовину.

Антон Денисенко

