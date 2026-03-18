90-е возвращаются: россияне увеличили длительность голосовых вызовов из-за проблем с интернетом в Москве

Массовые сбои в работе мобильного интернета в Москве привели к заметным изменениям в структуре потребления услуг связи среди столичных абонентов. В период ограничения пользователи значительно чаще прибегали к традиционным каналам связи: отправке SMS-сообщений и совершению голосовых звонков.

Изменение в трафике абонентов

Сбои в работе мобильного интернета в Москве привели к изменениям в трафике абонентов, пишет РБК. Пользователи в столице стали чаще пользоваться SMS и звонить по телефону, компенсируя ограничения в доступе к онлайн-сервисам.

По данным, предоставленным представителем оператора «Т2 Мобайл» (бренд Т2) изданию РБК, объем трафика SMS-сообщений в Москве за период с 7 по 13 марта 2026 г. увеличился на 15,5% по сравнению с предыдущей неделей (с 28 февраля по 6 марта). Собеседник не исключил, что одним из факторов, повлиявшим на рост использования услуги, могли стать поздравительные сообщения с Международным женским днем 8 Марта. Голосовой трафик у абонентов оператора в указанный период вырос на 3-4%. Представитель компании отметил, что наблюдаемая динамика остается в пределах типичных понедельных колебаний: аналогичный рост фиксировался и в предыдущие годы при сопоставлении с последней неделей февраля.

Генеральный директор «Т-Мобайла» Владимир Любимов также отметил рост объема SMS-трафика, но более скромный — около 8% за прошлую неделю по сравнению с первой неделей марта. При этом по сравнению с первой половиной марта 2025 г. количество исходящих SMS увеличилось на 12%, а число входящих и исходящих минут выросло на 75 и 80% соответственно. По словам эксперта, при сравнении показателей трафика в годовом выражении изменения ощущаются больше за счет накопительного эффекта и влияния различных факторов, трансформирующих телеком-рынок в течение года. В частности, по сравнению с первой половиной марта 2025 г. потребление интернет-трафика сократилось на 16%.

Операторы в России фиксируют изменения в использовании связи столичными абонентами

По оценкам представителей операторов «Т-Мобайл» и «СберМобайл», на неделе с 9 по 15 марта 2026 г. объем потребления мобильного интернет-трафика в Москве сократился на 8-9% по сравнению с первой неделей марта. Директор по коммуникациям «СберМобайла» Павел Никифоров сообщил РБК, что в тот же период трафик в мессенджере Telegram снизился на 85%. При этом значительного роста количества обращений от клиентов в службу поддержки не зафиксировано.

«Мы не наблюдаем заметных всплесков в обращениях абонентов. Вместе с тем нельзя исключать, что длительные ограничения доступа к мобильному интернету и существенное сокращение работоспособности Telegram в среднесрочной перспективе могут негативно сказаться на уровне удовлетворенности клиентов услугами операторов связи по всей телекоммуникационной отрасли», — отметил Павел Никифоров.

Эксперты телекоммуникационного рынка объясняют наблюдаемое перераспределение трафика естественной реакцией пользователей на введенные ограничения и вынужденным поиском альтернативных способов коммуникации. По словам директора по развитию и эксплуатации услуг связи инфраструктурного оператора «Телеком биржа» Анастасии Биделовой, согласно ряду публичных оценок, в Москве объем использования SMS-сообщений и голосовых вызовов вырос примерно на 20%, в то время как трафик мобильного интернета в центральной части города сократился на сопоставимую величину.

«Дальнейшая динамика роста голосового трафика будет определяться прежде всего продолжительностью действия ограничений. Однако его потенциал ограничен техническими особенностями современной инфраструктуры: голосовая связь в сетях 4G/LTE реализуется преимущественно через технологию VoLTE (Voice over LTE). В условиях нестабильной или отсутствующей передачи данных качество голосовых соединений также неизбежно ухудшается», — пояснила Анастасия Биделова.

В России периодически вводят ограничения на работу мобильного интернета на фоне атак беспилотников. В начале марта 2026 г. с масштабными и длительными ограничениями столкнулись жители Москвы. Ряд пользователей при этом указывали, что у них работают сайты из так называемого белого списка сервисов — перечня наиболее важных и социально значимых российских онлайн-сервисов, которые доступны при отключениях интернета.

Одновременно с 12 марта 2026 г. власти начали замедлять работу Telegram, из-за этого пользователи жалуются на то, что у них не открывается приложение, не отправляются сообщения и не загружаются фото и видео. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявлял, что руководство Telegram должно быть на гибком контакте с российскими властями и выполнять положения законодательства, чтобы избежать блокировки в России.

Сокращение инвестиций в инфраструктуру связи

Выручка крупнейших российских операторов связи в 2025 г. продолжила расти, однако их чистая прибыль и инвестиции в развитие инфраструктуры сократились, предупреждал CNews.

Слепая зона российского FMCG-рынка: почему без системы управления жизненным циклом продукта работают в убыток
Слепая зона российского FMCG-рынка: почему без системы управления жизненным циклом продукта работают в убыток Цифровизация

Крупнейшие телекоммуникационные операторы на 9-30% сократили капитальные вложения в 2025 г., это следует из опубликованных отчетностей операторов за 2025 г.

Капитальные вложения означают вложения компании в активы, которые будут приносить пользу не один месяц, а годы. Это могут быть здания, машины, технологии, дата-центры, лицензии или даже интеллектуальная собственность. К примеру, затраты направлены на увеличение долгосрочной прибыли в ИТ-компаниях включают строительство серверных комплексов для облачного хранилища.

Оптимизацию капитальных вложений менеджмент «Ростелекома» анонсировал еще в начале 2025 г. в связи с жесткой денежно-кредитной политикой и высокой ключевой ставкой Центрального Банка (Центробанк) России. Заместитель президента и председателя правления «Ростелекома» Анна Трегубенкова тогда говорила, что оператор собирается компенсировать рост финансовых расходов за счет повышения внутренней эффективности, а также оптимизации инвестиционной программы с фокусом на проекты с максимальной отдачей на капитал и рост бизнеса. Она добавляла, что реализация ряда проектов будет перенесена на более поздний срок, но телекоммуникационный оператор продолжит инвестировать в критически важную сетевую инфраструктуру и технологии, чтобы обеспечивать пользователей качественной связью и интернетом.

Антон Денисенко

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/