США запретили новые Wi-Fi роутеры из азиатских стран

В США заработал запрет на импорт всех без исключения маршрутизаторов, выпущенных за пределами страны. Ограничения выставлены на уровне государства, инициатором выступила Федкомиссия по связи. Запрет затрагивает все новые модели роутеров – ранее одобренные было решено пока не трогать.

Свой-чужой

Федеральная комиссия по связи США (FCC) объявила о запрете на импорт в США «всех потребительских маршрутизаторов, произведенных за рубежом» (all consumer-grade routers produced in foreign countries). Новые ограничения затрагивают пока только новые модели роутеров, которые FCC пока не успела одобрить к распространению на территории Штатов. Как пишет портал Liliputing, если бы не эта сноска относительно только новых моделей, запрет коснулся бы почти всех существующих роутеров, продающихся на американском рынке.

Поначалу американские власти хотели ограничиться запретом только лишь сетевого оборудования широко известной в России китайской компании TP-Link. Это активно обсуждалось в 2025 г. и преподносилось в качестве меры защиты национальной безопасности.

Новые лимиты FCC гораздо более жесткие. Без разрешения этой федкомиссии производители маршрутизаторов не могут импортировать беспроводное сетевое оборудование в Соединенные Штаты, а местные розничные продавцы не имеют права продавать его.

Не так уж все и страшно

Эксперты портала Liliputing подчеркивают, что новые правила FCC совершенно не мешают жителям США продолжать использовать ранее приобретенные роутеры. Более того, ритейлеры сохраняют за собой полное право и дальше продавать маршрутизаторы, которые ранее получили разрешение FCC на продажу в США. Это не будет нарушением требований властей.

Власти США вплотную взялись за роутеры

Но есть нюанс. Роутеры слишком быстро устаревают, особенно сейчас, когда стандарт Wi-Fi 6 едва стал массовым, как его тут же заменил более совершенный Wi-Fi 6E. А еще через несколько месяцев на арену вышел быстрый Wi-Fi 7, стремительно набирающий популярность. К тому же прямо сейчас активно ведется разработка Wi-Fi 8.

Это не означает, что роутеры без поддержки этих стандартов перестанут работать. Просто они не смогут передавать информацию на столь же высокой скорости, да и поддержки новой частоты 6 ГГц, появившейся в Wi-Fi 6E и Wi-Fi 7, в них не будет.

Можем договориться

Как пишет Liliputing, нововведение FCC существенно сужает выбор роутеров, оставляя лишь те, что производятся на территории США. Изменения затронут даже американских производителей сетевого оборудования, в том числе Belkin, Cisco, Netgear, TRENDnet и Ubiquiti.

Значительная часть их продукции выпускается заводами, расположенными в Азии. Новые правила FCC позволят им продавать ее в США, только если они перенесут производство в пределы границ своей страны.

Что касается изначально азиатских компаний, в ассортименте которых тоже есть сетевое оборудование, то для них у FCC заранее приготовлена небольшая лазейка. Например, компании Asus, D-Link, TP-Link, базирующиеся за пределами США и имеющие зарубежные штаб-квартиры, получат возможность подать заявку «на условное одобрение, используя инструкции, прилагаемые к решению» (for Conditional Approval using the guidance attached to the determination), говорится в заявлении FCC.

Нужно больше информации

Это условное одобрение компании могут получить на срок до полутора лет – не более чем на 18 месяцев. Но чтобы рассчитывать на него, производители сетевого оборудования, будут обязаны предоставить властям США максимум подробностей о своем бизнесе.

В частности, они должны будут весьма подробно раскрыть свою цепочку поставок. Помимо этого, они должны будут дать обещание «создать или расширить производство в США для маршрутизатора, для которого заявитель запрашивает условное одобрение» (to establish or expand manufacturing in the United States for the router for which the applicant is seeking Conditional Approval), говорится а заявлении FCC.

По мнению экспертов Liliputing, нововведение FCC преследует цели, если и связанные с национальной безопасностью, то лишь опосредованно. Они полагают, что оно призвано оказать давление на производителей маршрутизаторов, чтобы те перенесли производство в США.

Геннадий Ефремов

