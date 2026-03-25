Миллионы россиян переплатили за свои смартфоны. В них есть функция, которой они не могут воспользоваться не по своей вине

37% смартфонов, работающих в России в сети МТС, поддерживают сотовые сети 5G. Но подключиться к ним они не в состоянии – в стране их до сих пор нет, хотя США и Китай успешно строят их с 2019 г. Россияне вынуждены переплачивать за эту функцию – подавляющее большинство современных моделей имеют встроенную поддержку 5G. Нет ее только в совсем бюджетных устройствах.

Поддержка есть, а сетей нет

В России стремительно растет доля пользователей, купивших смартфоны с поддержкой сотовых сетей пятого поколения (5G). Как сообщили CNews представители МТС, в сети только этого оператора около 37% смартфонов могут подключаться к таким сетям.

Для сравнения, в декабре 2025 г., то есть три месяца назад, доля таких мобильников составляла 35%, а в декабре 2024 г – 26%. Основная причина роста – покупка россиянами новых смартфонов по мере устаревания или, поломки или утраты предыдущих. Почти все новые модели, кроме самых бюджетных, имеют встроенную поддержку сетей 5G.

Но в России эта функция бесполезна. К концу марта 2026 г. в стране не было ни одной коммерческой, то есть общедоступной сети 5G. Попытки построить их предпринимались неоднократно, но дальше экспериментов дело до сих пор не пошло. В США и Китае 5G-сети работают с 2019 г.

Переплата или задел на будущее

Пока нет точных данных, когда в России заработают сотовые сети 5G, в каких городах они появятся в первую очередь, и как быстро будет осуществляться их распространение по территории страны. Но есть вероятность, что даже самые передовые и дорогие смартфоны с 5G-модемом, имеющиеся на руках у россиян, не смогут подключиться к ним.

Среди 5G-смарфтонов в России большинство - это iPhone

В середине марта 2026 г. CNews писал о подготовке новых требований к 5G-сетям, среди которых – поддержка отечественного алгоритма шифрования. Таковая отсутствует в современных смартфонах, и пока нет гарантии, что производители добавят ее в новых моделях.

Где больше всего 5G-смартфонов

По данным аналитиков МТС, В Москве и Московской области 48% всех зарегистрированных в этих регионах смартфонов оснащены поддержкой 5G. В Санкт-Петербурге и Ленобласти этот показатель составляет 45%. В декабре 2024 г. они были на уровне 36% и 33% соответственно.

Но это не самые высокие результаты по России. Например, в Дагестане 48% смартфонов поддерживают 5G, в Чукотском АО – 49%, а в Чеченской Республике – и вовсе 50%. В Таймырском АО – 46%, в Ямало-Ненецком АО – 45%.

Перечисленные регионы – лидеры этого рейтинга. В его конце находятся Республика Тыва (24% смартфонов с 5G-модемом), Республика Хакасия и Костромская область (по 26%), а также Курганская область и Еврейской АО (по 25%).

Apple – главный поставщик

Если рассматривать доли самых популярных 5G-смартфонов среди всех 5G-смартфонов в сети МТС, то из десяти мест девять занимают различные модели Apple iPhone, начиная с iPhone 12 и заканчивая iPhone 16 Pro Max. Прошлогодние мобильники серии iPhone 17 в рейтинг не попали.

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

Десятый смартфон в списке – это Samsung Galaxy A55 5G. Отметим, что в перечне неспроста нет iPhone 11 и более ранних моделей смартфонов Apple. Поддержка 5G впервые появилась в них лишь в 2020 г., с релизом линейки iPhone 12. Samsung перешла на 5G немного раньше – одним из первых ее смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения стал Galaxy A90 5G образца сентября 2019 г.

К моменту выхода материала в сети МТС на смартфоны Apple приходилось 54% всех 5G-устройств). На втором месте компания Samsung с результатом 20,1%, а тройку лидеров замыкает Xiaomi (11,3%). за ней следуют Realme (3,3%) и Tecno (1,2%).

Геннадий Ефремов

