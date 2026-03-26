В Европе начали по скандальному закону штрафовать потребителей пиратского интернет-ТВ

Франция наказывает рядовых интернет-пиратов

Прокуратура Арраса (Франция, регион О-де-Франс) приняла беспрецедентные меры в отношении рядовых зрителей пиратского интернет-телевидения (IPTV). По сообщению издания TorrentFreak, 19 человек были оштрафованы на сумму от 300 до 400 евро за наличие подписки на подобные сервисы.

Установить личность нарушителей закона об авторском праве правоохранительным органам удалось результате операции, которая привела к ликвидации одного из ресселлеров услуг пиратского IPTV.

Ранее власти ограничивались преследованием исключительно операторов нелегальных IPTV-сервисов, а также ресселеров, занимающих перепродажей доступа к ним. Подписчиков к ответственности не привлекали.

Пираты, отделавшиеся легким испугом

На прошлой неделе LFP объявила о том, что Прокуратура Арраса достигла досудебного соглашения с 19 подписчиками одного их пиратских IPTV-сервисов. Любители пиратского контента согласились выплатить от 300 до 400 евро в обмен на прекращение уголовного преследования.

Расследование по делу прокуратура начала на основании заявления Профессиональной футбольной лиги Франции (Ligue de Football Professionnel, LFP), организации, выступающей в роли руководящего органа трех основных профессиональных футбольных лиг. Именно эта структура является обладателем прав на проведение трансляций матчей лиг, входящих в нее.

Прокуратуре удалось идентифицировать 21 фигуранта дела, из которых 19 оказались рядовыми пользователя, а еще двое – ресселерами. Последним предстоит предстать перед судом в апреле 2026 г.

Как отмечает TorrentFreak, это первый случай применения санкций к пользователям IPTV-сервисов. Размер компенсации, которую было предписано выплатить попавшимся на просмотре пиратского контента, оказался довольно скромным. Законодательством в подобных случаях предусмотрены штрафы до 7,5 тыс. евро.

Власти Франции не уточняют, каким именно способом им удалось установить личность подписчиков. Однако реселлеры услуг IPTV, как правило, хранят информацию о клиентах у себя, в том числе адрес электронной почты и сведения о методе платежа. При определенных условиях этих данных может оказаться достаточно для идентификации пользователя Сети.

В соответствии со скандальным законом HADOPI

Принимать жесткие меры против пиратов во Франции начали еще в 2009 г. после принятия закона о защите авторских прав в интернете HADOPI (Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des droits d'auteur sur Internet), или «Закон трех предупреждений».

В соответствии с законом, правообладатель обязан дважды предупредить нарушителя – сперва посредством электронного письма, затем, если нарушение возникает повторно, – заказного, прежде чем передать дело нарушителя в суд, который может выписать нарушителю штраф. До 2013 г. могло быть принято решение о принудительном отключении нарушителя от интернета, но эта мера была отменена Конституционным советом Франции.

HADOPI применялся в основном к пиратам, распространяющим контент посредством p2p-сетей, например, по протоколу BitTorrent. Однако пользователям IPTV долгое время удавалось оставаться в тени, поскольку добыть IP-адрес подписчика пиратского ТВ-сервиса гораздо сложнее, чем пользователя BitTorrent.

В феврале 2025 г. CNews писал о том, что правообладатели во Франции, в частности, LFP и эфирный телеканал Canal+, рассчитывают через суд обязать VPN-сервисы пресекать попытки пользователей получить доступ к пиратскому контенту в интернете.

С отставанием от Италии

Раньше Франции, еще в 2021 г., плотно взялась за рядовых подписчиков IPTV-сервисов соседняя Италия.

Как писал CNews, в сентябре 2021 г. Финансовая гвардия Италии передала в прокуратуру информацию о 240 подписчиках пиратских сервисов IPTV. Большинство из них проживало в пределах города Пьяченца (регион Эмилия-Романья). Идентифицировать их стало возможно после того, как правоохранители выявили ряд реселлеров, занимавшихся продажей подписок на пиратские видеосервисы. Пойманным на использовании пиратских сервисов грозили большие штрафы за «приобретение краденого» – до 25 тыс. евро или даже тюремный срок.

В мае 2025 г. власти Италии отчитались о наложении штрафа на 2282 пользователя пиратских IPTV-сервисов. Помимо штрафов, некоторым из них пришлось выплатить компенсацию на сумму до 1 тыс. евро владельцу прав на трансляцию матчей футбольной лиги «Серия А».